LG 6 inçlik esnek OLED ekranların üretimine hazır





Belirli bir eğim verilerek farklı kullanım alanları için üretilebilen esnek ekranlar, özellikle Samsung ve LG'nin Ar-Ge çalışmaları sayesinde gündemde ayrı bir yer tutmaya başladı. Esnek OLED ekran barındıran ilk cihazı piyasaya sürme konusunda birbiri ile rekabet halinde olan Samsung ve LG, bu sayede teknolojiyi son kullanıcıya bir hayli yaklaştırmış durumda.





Dün Samsung'un Galaxy Round adlı esnek ekranlı akıllı telefonunu bu hafta tanıtacağı gündeme gelmişti. Ardından LG'nin de ilk akıllı telefon ekranlarını üretmeye hazır olduğu duyuruldu.





LG Display tarafından yapılan duyuruda, 6 inçlik OLED ekranların hacimli üretime hazır olduğu açıklandı. Bu ekran 0.44mm kalınlığında ve 7.2gr ağırlığında. LG, geliştirdiği ekranın kendi boyutunda dünyanın en hafif OLED ekranı olduğunu da ifade ediyor. Firma ayrıca iyileştirilmiş performans ve daha farklı tasarımların da sözünü veriyor.





LG şimdilik bu ekranı taşıyan bir akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği bilgisini vermiyor. Ancak daha önce LG G Flex adı verilen 6 inçlik bir akıllı telefonun Kasım ayında piyasaya çıkacağı gündeme gelmişti. Bu cihazda Snapdragon 800 yongaseti, HD çözünürlük ve 2GB RAM gibi özelliklerin olması bekleniyor.





Cam alt katman yerine plastik alt katman kullanan bu ekranlar nispeten daha dayanıklı ve esnek oluyor. Samsung ve LG'nin cihazları da bu özelliği kullanıcılara sunacak.

http://www.androidauthority.com/lg-flexible-display-production-280950/