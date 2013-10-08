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LG 6 inçlik esnek OLED ekranların üretimine hazır

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG 6 inçlik esnek OLED ekranların üretimine hazır

Belirli bir eğim verilerek farklı kullanım alanları için üretilebilen esnek ekranlar, özellikle Samsung ve LG'nin Ar-Ge çalışmaları sayesinde gündemde ayrı bir yer tutmaya başladı. Esnek OLED ekran barındıran ilk cihazı piyasaya sürme konusunda birbiri ile rekabet halinde olan Samsung ve LG, bu sayede teknolojiyi son kullanıcıya bir hayli yaklaştırmış durumda.

Dün Samsung'un Galaxy Round adlı esnek ekranlı akıllı telefonunu bu hafta tanıtacağı gündeme gelmişti. Ardından LG'nin de ilk akıllı telefon ekranlarını üretmeye hazır olduğu duyuruldu.

LG Display tarafından yapılan duyuruda, 6 inçlik OLED ekranların hacimli üretime hazır olduğu açıklandı. Bu ekran 0.44mm kalınlığında ve 7.2gr ağırlığında. LG, geliştirdiği ekranın kendi boyutunda dünyanın en hafif OLED ekranı olduğunu da ifade ediyor. Firma ayrıca iyileştirilmiş performans ve daha farklı tasarımların da sözünü veriyor.

LG şimdilik bu ekranı taşıyan bir akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği bilgisini vermiyor. Ancak daha önce LG G Flex adı verilen 6 inçlik bir akıllı telefonun Kasım ayında piyasaya çıkacağı gündeme gelmişti. Bu cihazda Snapdragon 800 yongaseti, HD çözünürlük ve 2GB RAM gibi özelliklerin olması bekleniyor. 

Cam alt katman yerine plastik alt katman kullanan bu ekranlar nispeten daha dayanıklı ve esnek oluyor. Samsung ve LG'nin cihazları da bu özelliği kullanıcılara sunacak.  

http://www.androidauthority.com/lg-flexible-display-production-280950/ Yorum Yaz
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omura_vs 5 yıl en beğenilen
G2 incelemesini yapmayı düşündüğünüz tarihi açıklarmısınız
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inş ilerde şu ekran kırıldı derdinden kurtuluruz
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1OOOOOO 5 yıl
Yeni nesil tuvalet kağıtları da bu şekilde olacakmış tuvalet yaparken 3 yaprak koparıp hacet esnasında tv izleyebileceğiz.
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Vedpla 5 yıl
Gigabyte brix'ler ile çok iyi gider rulo halinde katla çantaya at :D
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Kulak Misafiri 5 yıl
Hazırsa baskıya geçsinler..
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Pondera 5 yıl
Galaxy round bence bombeli ekran sadece. Esnek ekran bence "esneyen" ekranlar için kullanılmalı. Resimdeki gibi.
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haymatloshan 5 yıl
LG bence Samsung'un modelinden daha orjinal bir alet tanıtacak diye düşünüyorum.
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yasinadin 5 yıl
galaxy round hayal kırıklıgı bakalım lg napıcak ... ulan lg su esnek ekranı full hd yap oisli kamera koy ,fiziksel tus koy , bide kalem koy sonra ortalıgın .... neyse...
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Sirkadyen 5 yıl


2-3 yil oluyor Samsung bu ekranlari tanitali.
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BehzatÇ. 5 yıl Sirkadyen
Eostre


2-3 yil oluyor Samsung bu ekranlari tanitali.

Amoled ekran onlar, bunlar oled
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grafman09 5 yıl
Ekrana fazla bastırırsak, işlemciye diğer donanıma dokunabilcekmiyiz ? :)))
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mehmedaltair 5 yıl
Helal lg güzel gözüküyor
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Jacobıan 5 yıl

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omura_vs 5 yıl en beğenilen
G2 incelemesini yapmayı düşündüğünüz tarihi açıklarmısınız
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met-od 5 yıl
NossJoe
Ekrana dokunduğumuzda yumuşakmı yoksa cam hissimi alıcaz :O

Büyük ihtimal plastik hissi verir.
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Jül Sezar 5 yıl met-od
met-od
NossJoe
Ekrana dokunduğumuzda yumuşakmı yoksa cam hissimi alıcaz :O

Büyük ihtimal plastik hissi verir.



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