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LG 7 Ağustos'ta bir etkinlik düzenliyor, Optimus G2 yolda olabilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG 7 Ağustos'ta bir etkinlik düzenliyor, Optimus G2 yolda olabilir

Hem tüketici tarafında hem de üretici tarafında merakla beklenen Snapdragon 800 yongaseti taşıyan mobil cihazlar yakın zaman dilimlerinde birbiri ardına tanıtılacak. Haftaya Sony Xperia Z Ultra modeli, ardından Galaxy S4 LTE-A versiyonu, Galaxy Note 3, Oppo Find 7 gibi pek çok model yıl sonuna kadar piyasaya çıkmış olacak.

LG'nin de Optimus G2 adında yeni bir amiral gemisi modelini tanıtması bekleniyordu. Firmanın 7 Ağustos için göndermeye başladığı etkinlik davetiyeleri çok da fazla beklemeyeceğimizi gösteriyor.

LG'nin New York'ta yapacağı etkinlik için iddialar LG-D800 model numaralı yeni amiral gemi modelinin tanıtılacağı yönünde. LG üst seviye akıllı telefonlarına artık G ile başlayan isimlendirme yapacağını duyurduğu için yeni amiral gemi modeli Optimus adını taşımayacak.

Modelde 5 inçlik Full HD ekran, 2.3GHz saat hızında çalışan MSM8974 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde dile getirilen özellikleri mevcut.

Modelin yeni gündeme gelen iki yeni özelliği ise köşeden köşeye bir ekrana sahip olacağı ve fiziksel tuşların arka kasaya entegre edileceği şeklinde. Köşeden köşeye ekran ile LG kapasitif menü tuşlarını kaldıracak ve ekran üzerinde menü tuşlarını kullanacak. 

Ses ayar ve güç tuşu ise arka kameranın hemen yanına konumlanacak. Böylece ön taraftan bakıldığında model üzerinde hiçbir buton göze çarpmayacak. 

Optimus G2 modelinin yanında etkinlikte tanıtılacak diğer bir model ise Optimus L9 II. 4.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekrana sahip model 1.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 işlemci, NFC, Android 4.1.2 işletim sistemi şeklinde özellikler sunacak.

Son olarak görücüye çıkacak modelin ismi henüz bilinmiyor. Bu model ise 960x540 piksel çözünürlük, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon işlemci, Adreno 302 grafik birimi, 3MP çözünürlükte arka kamera, Bluetooth 4.0, NFC, Android 4.1.2 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip olacak.


http://www.phonearena.com/news/Report-LG-Optimus-G2-and-others-to-be-unveiled-on-August-7th_id44385#6- Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetferhat 5 yıl
snapdragon 800 lü telefonlar yolda LG de hiç bir markadan geride kalmaz bence
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Üst üste telefonlar çıkıyor insanların aklı karıştı ne alacakları konusunda. Biraz sabretmeyi bilmiyor hiçbir firma ben anlamsız buluyorum bu yaptıkları biraz eskisin çıkarın arkadaş her ay yeni bir telefon çıkarmaya ne gerek var. Anlamsız.
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ByKodhan 5 yıl ugurcankorkmaz
ugurcankorkmaz

Üst üste telefonlar çıkıyor insanların aklı karıştı ne alacakları konusunda. Biraz sabretmeyi bilmiyor hiçbir firma ben anlamsız buluyorum bu yaptıkları biraz eskisin çıkarın arkadaş her ay yeni bir telefon çıkarmaya ne gerek var. Anlamsız.

bence sabırlı olsa tüm millet(imkansız) kimse almasa bu telefon üreticileri en son teknolojiyi çıkaracaklarına eminim bana göre her model önceden yapılmış tasarlanmış satış politikası yüzünden yavaş yavaş piyasa sürülüyor aslında ellerindeki teknoloji şuan kat kat iyi.tabi ne kadar doğru bilmiyorum bana öyle geliyor.
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nomenore 5 yıl
Bu s800 islemciyi o kadar ovdulerki gorende 1.6 ghz hizinda butun hepsini yerle bir ediyor simdi dusununce acaba s600 veya xynos octa da 2.3 ghz hizinda calissa saf islemci performansi hangisininki olur not.. grafik birimini ayiriyorum burda
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Quad core 5 yıl nomenore
nomenore

Bu s800 islemciyi o kadar ovdulerki gorende 1.6 ghz hizinda butun hepsini yerle bir ediyor simdi dusununce acaba s600 veya xynos octa da 2.3 ghz hizinda calissa saf islemci performansi hangisininki olur not.. grafik birimini ayiriyorum burda

Mimari nedir bilmeyen arkadaşlardan birisi daha. Bak bakalım S 600 ve S 800 krait kaç tabanlılar?
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Part Of The Nature 5 yıl
ANlamiyorum arkadas telefon eskimeden telefon cikiyor.
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
İnşallah bu köşeli tasarımı korurlar.Yuvarlak Bi tasarımla gelecek söylentileri vardı inşallah olmaz.Bi de desteği arttırsa LG iyi olacak..
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DH Misafiri 5 yıl
Ne olur sanki şu cihazın kasa ebatlarını biraz daha küçültüp taşınabilirliğini kolaylaştırsalar. 5 ekrana bişey demiyoruz ama o ekran etrafındaki boşlukları biraz daha küçültseler çok daha güzel olur BENCE...
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İnsan Çakması 5 yıl
nexus 4 donanımı G den almıştı.nexus 5 te G2 den alır kesin.
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Gorzop 5 yıl
7 Ağustosta yapıcağı etkinlikte duyursa ne olucak buraya seneye gelicekse bi anlamı yok :D Bende G alıcam bu çıkarsa 1000 e felan düşermi acaba ? :D
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St Batuhan 5 yıl
wolf silver
ekran uzerındekı menu tusları kotu olur.. sony gıbı ekrandan calıyor..5 inc dıyorlar 4.7 inc falaln oluyor

Bunu genelleştirmek yanlış zira uygulamasına göre o parça yok oluyor ve modlamayla farklılaştırılır yapı zaten sağlıyorsun, tam ekran olarak kullabiliyorsun telefonu yani.
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wolf silver 5 yıl
ekran uzerındekı menu tusları kotu olur.. sony gıbı ekrandan calıyor..5 inc dıyorlar 4.7 inc falaln oluyor
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emrekym 5 yıl
Türkiyeye gelir inşallah g pro gibi olmaz
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