LG 7 Ağustos'ta bir etkinlik düzenliyor, Optimus G2 yolda olabilir





Hem tüketici tarafında hem de üretici tarafında merakla beklenen Snapdragon 800 yongaseti taşıyan mobil cihazlar yakın zaman dilimlerinde birbiri ardına tanıtılacak. Haftaya Sony Xperia Z Ultra modeli, ardından Galaxy S4 LTE-A versiyonu, Galaxy Note 3, Oppo Find 7 gibi pek çok model yıl sonuna kadar piyasaya çıkmış olacak.





LG'nin de Optimus G2 adında yeni bir amiral gemisi modelini tanıtması bekleniyordu. Firmanın 7 Ağustos için göndermeye başladığı etkinlik davetiyeleri çok da fazla beklemeyeceğimizi gösteriyor.





LG'nin New York'ta yapacağı etkinlik için iddialar LG-D800 model numaralı yeni amiral gemi modelinin tanıtılacağı yönünde. LG üst seviye akıllı telefonlarına artık G ile başlayan isimlendirme yapacağını duyurduğu için yeni amiral gemi modeli Optimus adını taşımayacak.





Modelde 5 inçlik Full HD ekran, 2.3GHz saat hızında çalışan MSM8974 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde dile getirilen özellikleri mevcut.





Modelin yeni gündeme gelen iki yeni özelliği ise köşeden köşeye bir ekrana sahip olacağı ve fiziksel tuşların arka kasaya entegre edileceği şeklinde. Köşeden köşeye ekran ile LG kapasitif menü tuşlarını kaldıracak ve ekran üzerinde menü tuşlarını kullanacak.





Ses ayar ve güç tuşu ise arka kameranın hemen yanına konumlanacak. Böylece ön taraftan bakıldığında model üzerinde hiçbir buton göze çarpmayacak.





Optimus G2 modelinin yanında etkinlikte tanıtılacak diğer bir model ise Optimus L9 II. 4.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekrana sahip model 1.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 işlemci, NFC, Android 4.1.2 işletim sistemi şeklinde özellikler sunacak.





Son olarak görücüye çıkacak modelin ismi henüz bilinmiyor. Bu model ise 960x540 piksel çözünürlük, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon işlemci, Adreno 302 grafik birimi, 3MP çözünürlükte arka kamera, Bluetooth 4.0, NFC, Android 4.1.2 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip olacak.





http://www.phonearena.com/news/Report-LG-Optimus-G2-and-others-to-be-unveiled-on-August-7th_id44385#6-