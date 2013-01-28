LG, AH-IPS panelli EA53VQ-P serisini satışa sunmaya hazırlanıyor

Dünyanın önde gelen LCD panel üreticilerinden LG, EA53VQ-P serisi yeni modellerini bu ayın sonundan itibaren yurtdışında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin, 21.5-inç'lik (22EA53VQ-P), 23-inç'lik (23EA53VQ-P), 23.6-inç'lik (24EA53VQ-P) ve 27-inç'lik (27EA53VQ-P) dört farklı modelden oluştuğunu belirtelim.



1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı, AH-IPS panel ile donatılan LCD monitörlerin başlıca teknik özelliklerini griden griye 5 ms piksel tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı şeklinde sıralamak mümkün. 21.5-inç'lik model 0.2479 mm piksel aralığı, 23-inç'lik model 0.2652 mm piksel aralığı, 23.6-inç'lik model 0.2745 mm piksel aralığı, 27-inç'lik model ise 0.3114 mm piksel aralığı sunuyor.

Duruş açıları toplamda 25 derece değiştirilebilen ve VESA standardı desteği sayesinde duvara montajı yapılabilen LCD monitörlerin AH-IPS (Advanced High Performance IPS) paneli, gerçeğe yakın renkler ve geniş görüş açıları vadediyor. AH-IPS panellerin, önceki nesil IPS panellere göre geliştirilmiş renk tutarlılığı ve düşük enerji sarfiyatı gibi avantajları bulunuyor. Çalışma esnasında sırasıyla 25 watt, 26 watt, 27 watt ve 32 watt enerji harcayan LCD monitörlerin kapalı durumdayken harcadıkları enerji ise 0.3 watt değerinden daha düşük seviyede.



Son olarak D-Sub (VGA), DVI-D ve HDMI girişleri sunan modellerin fiyatlarına dair açıklama henüz yapılmamış.



http://www.lg.com/jp/press-releases/20130122ea5363