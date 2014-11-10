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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, Android 5.0 işletim sistemli H serisi akıllı telefonlar hazırlıyor

4 yıl
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, Android 5.0 işletim sistemli H serisi akıllı telefonlar hazırlıyor

Amiral gemisi G3 modeline bu hafta itibariyle Android 5.0 güncellemesini dağıtacağını açıklayarak büyük bir sürpriz yapan LG, sürüm ile birlikte yeni bir akıllı telefon serisini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

Sektörden gelen bilgiler ve HTML5Test sitesine yansıyan skorlara göre LG, Android 5.0 işletim sistemine sahip orta seviyeye hitap edecek H serisi akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. LG H440N olarak ilk modeli tespit edilen serinin ABD ve Avrupa pazarına çıkacağı tahmin ediliyor. 

Yeni seri ile ilgili tek bilinen 720p ekran çözünürlüğüne sahip olduğu. Testlerde görülen işletim sistemi henüz erken sürümlerinde olduğu için serinin en erken gelecek yıl başlarında resmiyete kavuşması bekleniyor. 

Güncelleme konusunda erken davranan LG'nin aynı şekilde Android 5.0 işletim sistemli akıllı telefon modellerini de erken piyasaya sürmesi pazarda kendisine bir avantaj sağlayacaktır. Sürüm ile ilişkili olarak 64-bitlik işlemciler kullanılması serinin dikkat çekici haline gelmesine sebep olabilir.  

http://www.mylgphones.com/lg-could-launch-new-android-l-5-0-based-h-series-smart-phone.html Yorum Yaz
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SahiNN1 4 yıl
Lg kim tutar seni be
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trk3436 4 yıl
selam herkes iyi forumlar diliyorum öncelikle Acaba LG G2 Ne Zaman Gelir Bilgisi Olan Varım ....
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DH Misafiri 4 yıl
henüz erken sürümlerinde olduğu için serinin en erken gelecek yıl başlarında resmiyete kavuşması bekleniyor.
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matmuhendisi 4 yıl
720 p ekran 5 inç için yeterli bir seviyedir hala .. ucuz fiyatlı 720p ekranlı telefonlar yapsınlar ..
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Inque 4 yıl
2015 yılı için

720p / 5 inch / Snapdragon 800 / 2GB Ram / 3000mah / 32GB

Orta Segment 700TL fiyatlı telefonları bekliyoruz artık.
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#Ramazan 4 yıl Inque
Inque
2015 yılı için

720p / 5 inch / Snapdragon 800 / 2GB Ram / 3000mah / 32GB

Orta Segment 700TL fiyatlı telefonları bekliyoruz artık.


Bence iki yıla kadar hayal.
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mesona 4 yıl Inque
S400(s410), 1.5 gb ram, batarya 2500, hafızayı da 16 yaparlarsa sürpriz olur.
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matmuhendisi 4 yıl Inque
Inque
2015 yılı için

720p / 5 inch / Snapdragon 800 / 2GB Ram / 3000mah / 32GB

Orta Segment 700TL fiyatlı telefonları bekliyoruz artık.


seneye ikinci el g2 800 civarlarinda olur hocam :)
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stevejones 4 yıl
Bence gayet iyi ve hizli olmasindan dolayi guzel gelisme cunku...


Android L ile hem ram tuketimi hemde batarya sureleri daha iyi degerler gelecek..

720p zaten hepimiz icin en buyuk sikintilardan olan bataryaya olumli yansiyor..

2k sacmaligina ilk atlayan lg nin 720p den vazgecmemesi benceguzel..

Misal 2gb rame sahip,4.7 yada 4.8 yada 5.0 inc cihazda yine 2600~3000 arasi bataryali 720p ekran kullanan android L bir cihaz gayet olumlu olacaktir,hemperformans hem batarya hem yazilim acisindan.

Tabiki diger donanim ve son fiyat belli olmadan net konusmak biraz zor fakat yinede olumlu bakiyorum bu haberin geleceğine.
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revision 4 yıl
nexus serisi lolipopu aldı. Adam saçmalamış.
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matmuhendisi 4 yıl revision
revision
nexus serisi lolipopu aldı. Adam saçmalamış.

sacmalama yok hocam otadan alamayan cok arkadas var ..
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Johnnn 4 yıl
Yok daha neler, resmi olarak nereye alamadı :D Nexus 4, 5 ikisi de aldı bir tek tablette sıkıntı vardı o da bu günmüydü yarın mıydı ne alacak.
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Titanyum Adayı 4 yıl Johnnn
Johnnn

Yok daha neler, resmi olarak nereye alamadı :D Nexus 4, 5 ikisi de aldı bir tek tablette sıkıntı vardı o da bu günmüydü yarın mıydı ne alacak.

Nexus 4 de nexus 5 de hala factory image veya OTA alamadı.

Aldıysa link atın çünkü ben de onu bekliyorum ne zamandan beri.
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Brucedeluxe 4 yıl
LG hızını alamadı
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Red_devil33 4 yıl
Daha Nexus 5 e resmi olarak lolipop gelmedi lg nin bu hamlesi cok dikkat ceker.
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