LG, Android 5.0 işletim sistemli H serisi akıllı telefonlar hazırlıyor





Amiral gemisi G3 modeline bu hafta itibariyle Android 5.0 güncellemesini dağıtacağını açıklayarak büyük bir sürpriz yapan LG, sürüm ile birlikte yeni bir akıllı telefon serisini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.





Sektörden gelen bilgiler ve HTML5Test sitesine yansıyan skorlara göre LG, Android 5.0 işletim sistemine sahip orta seviyeye hitap edecek H serisi akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. LG H440N olarak ilk modeli tespit edilen serinin ABD ve Avrupa pazarına çıkacağı tahmin ediliyor.





Yeni seri ile ilgili tek bilinen 720p ekran çözünürlüğüne sahip olduğu. Testlerde görülen işletim sistemi henüz erken sürümlerinde olduğu için serinin en erken gelecek yıl başlarında resmiyete kavuşması bekleniyor.





Güncelleme konusunda erken davranan LG'nin aynı şekilde Android 5.0 işletim sistemli akıllı telefon modellerini de erken piyasaya sürmesi pazarda kendisine bir avantaj sağlayacaktır. Sürüm ile ilişkili olarak 64-bitlik işlemciler kullanılması serinin dikkat çekici haline gelmesine sebep olabilir.

http://www.mylgphones.com/lg-could-launch-new-android-l-5-0-based-h-series-smart-phone.html