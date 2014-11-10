LG, Android 5.0 işletim sistemli H serisi akıllı telefonlar hazırlıyor

Haber Editörü
Amiral gemisi G3 modeline bu hafta itibariyle Android 5.0 güncellemesini dağıtacağını açıklayarak büyük bir sürpriz yapan LG, sürüm ile birlikte yeni bir akıllı telefon serisini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Sektörden gelen bilgiler ve HTML5Test sitesine yansıyan skorlara göre LG, Android 5.0 işletim sistemine sahip orta seviyeye hitap edecek H serisi akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. LG H440N olarak ilk modeli tespit edilen serinin ABD ve Avrupa pazarına çıkacağı tahmin ediliyor.
Yeni seri ile ilgili tek bilinen 720p ekran çözünürlüğüne sahip olduğu. Testlerde görülen işletim sistemi henüz erken sürümlerinde olduğu için serinin en erken gelecek yıl başlarında resmiyete kavuşması bekleniyor.
Güncelleme konusunda erken davranan LG'nin aynı şekilde Android 5.0 işletim sistemli akıllı telefon modellerini de erken piyasaya sürmesi pazarda kendisine bir avantaj sağlayacaktır. Sürüm ile ilişkili olarak 64-bitlik işlemciler kullanılması serinin dikkat çekici haline gelmesine sebep olabilir.
http://www.mylgphones.com/lg-could-launch-new-android-l-5-0-based-h-series-smart-phone.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
720p / 5 inch / Snapdragon 800 / 2GB Ram / 3000mah / 32GB
Orta Segment 700TL fiyatlı telefonları bekliyoruz artık.
Bence iki yıla kadar hayal.
seneye ikinci el g2 800 civarlarinda olur hocam :)
Android L ile hem ram tuketimi hemde batarya sureleri daha iyi degerler gelecek..
720p zaten hepimiz icin en buyuk sikintilardan olan bataryaya olumli yansiyor..
2k sacmaligina ilk atlayan lg nin 720p den vazgecmemesi benceguzel..
Misal 2gb rame sahip,4.7 yada 4.8 yada 5.0 inc cihazda yine 2600~3000 arasi bataryali 720p ekran kullanan android L bir cihaz gayet olumlu olacaktir,hemperformans hem batarya hem yazilim acisindan.
Tabiki diger donanim ve son fiyat belli olmadan net konusmak biraz zor fakat yinede olumlu bakiyorum bu haberin geleceğine.
sacmalama yok hocam otadan alamayan cok arkadas var ..
Nexus 4 de nexus 5 de hala factory image veya OTA alamadı.
Aldıysa link atın çünkü ben de onu bekliyorum ne zamandan beri.