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LG, CES 2012 için yeni IPS monitörlerini hazırlıyor

7 yıl
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntü teknolojilerinde endüstri devlerinden birisi olan LG, yaklaşmakta olan CES 2012 fuarı için 3D ve IPS teknolojilerini biraraya topladığı iddialı monitör modelleriyle ziyaretçilerinin karşısına çıkacak.

Daha optimal 3D görüntüleme çözümü, daha geniş açılardan yüksek çözünürlükte izleyebilme imkanı gibi özellikler sunacak olan monitör ailesinin yeni üyeleri DM92, DM82, DM52 ve D43 3D serileri olacak.

DM92 serisi 27 inç boyutundaki monitör TV modellerinden oluşuyor. LG'nin 1mm ince kenarı ve tasarım öncüsü CINEMA SCREEN ekran teknolojisi parlak krom stand ile buluşuyor. Seri ayrıca standart 3D ekranlardan daha derin ve parlak görüntü kalitesi sunuyor.

DM82 serisi 23 inçlik endüstrinin en iyi 3D kalitesini sunan 7 wattlık entegre hoparlörler barındıran monitör modellerinden oluşuyor.

DM52 serisi 23 ve 27 inçlik modellerden oluşuyor. Bu seride HDMI ve USB grişleri standart olarak sunuluyor.

D43 3D modeli ise LG'nin 3D içerikler için özel olarak optimize edildi. 3D efekt moduyla en yüksek çözünürlük ve canlı renkler elde edilebiliyor. 2D içerikler ise kolayca 3D formatına çevrilebiliyor. Modelde bulunan 3D tuşu içeriklerin derinliğini ayarlayabiliyor ve kontrol edebiliyor.

LG Home Entertainment şirketi CEO'su Havis Kwon, LG'nin 3D ürünlerinin kalite ve teknolojisinin rakiplerinden çok daha iyi olduğunu belirtiyor. LG'nin 2012 yılı monitörleri CES fuarında boy gösterdikten sonra Şubat ayında piyasaya sürülecek.

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murat0678 7 yıl
Super bir sey bizim ulkemizde yapilsa da veterans bu gumruk vergisi az alinsa
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killnOd 7 yıl
Sozde 240Hz IPS cikaracakti LG hani nerede???
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SERKAN ÖZER 7 yıl
Şubat ayını sabırsızlıkla bekliyorum en azından mağazalarda deneme şansı bulup alabiliriz.IPS ve 3D bir arada hem izleme açısı,3D ve renklerdeki canlılık olağan üstü olacağa benziyor.
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emregök 7 yıl
İps ve 5 ms asus var vatanda ve 600 lira 23luk
Yaygınlaşsın tv si ciksin
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dusty 7 yıl emregök
ungood20

İps ve 5 ms asus var vatanda ve 600 lira 23luk

Yaygınlaşsın tv si ciksin

IPS panelli FPR 3D TV'ler var zaten
Ben en çok tepki süresini merak ediyorum bu monitörün. CES 2012'ye çıksın da okuyalım bakalım incelemeleri.
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zafercap 7 yıl
Yeni yılda ips monitör almayı düşünüyorum. Lg ips konusua agırlık vermeye başladı Tn lerden kurtulmak lazım geç bile kalındı .
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Le7els 7 yıl
uçuk fiyat olur, bence yaygınlaşmasıda 1 seneyi bulur
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milyondabir 7 yıl
SUPER GÖZÜKÜYOR FİYATI NE OLUR ACABA
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redoracle 7 yıl
Vay be zaten ips normal tn monitörlerden pahalı 3d monitörler tnlerin 2 misli fiyatta bu monitör oldukça pahalı olucaktır.
-escapethelife
İps monitörler hangi açıdan bakarsan bak kalite aynıdır tndeki gibi görüş azalmaz,renkler 6-8 bit derinlikte ve %90 larda renk gamutunu görüntüleyebilir tnlerin milyonlarca renk verdiği yoktur ama bu vadettiği rengi verir,ayrıca 5-6 ms tazelemeye kadar düştü yenileme hızları artık ghosting olayı da eskisi gibi değil.Yani film ve resim için en iyi monitörler ipsdir.Son zamanlarda oyunlardada performansları artmıştır ayrıca e-ips,s-ips gibi türleri vardır.
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escapethelife 7 yıl
Arkadaşlar bu Lg nin led ips modelleri piyasada şimdide 3d ips ler çıkıcak benim dikkatimi çekti fakat ips konusunda pek bilgim yok renklerinin diğer ekranlara göre oranla daha iyi olduğunu biliyorum fakat bazı forumlarda oyun için uygun olmadığını ghosting falan olduğunu söylüyorlar durum nedir acaba bilen biri varmı?
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