LG, CES 2012 için yeni IPS monitörlerini hazırlıyor

Görüntü teknolojilerinde endüstri devlerinden birisi olan LG, yaklaşmakta olan CES 2012 fuarı için 3D ve IPS teknolojilerini biraraya topladığı iddialı monitör modelleriyle ziyaretçilerinin karşısına çıkacak.





Daha optimal 3D görüntüleme çözümü, daha geniş açılardan yüksek çözünürlükte izleyebilme imkanı gibi özellikler sunacak olan monitör ailesinin yeni üyeleri DM92, DM82, DM52 ve D43 3D serileri olacak.





DM92 serisi 27 inç boyutundaki monitör TV modellerinden oluşuyor. LG'nin 1mm ince kenarı ve tasarım öncüsü CINEMA SCREEN ekran teknolojisi parlak krom stand ile buluşuyor. Seri ayrıca standart 3D ekranlardan daha derin ve parlak görüntü kalitesi sunuyor.





DM82 serisi 23 inçlik endüstrinin en iyi 3D kalitesini sunan 7 wattlık entegre hoparlörler barındıran monitör modellerinden oluşuyor.





DM52 serisi 23 ve 27 inçlik modellerden oluşuyor. Bu seride HDMI ve USB grişleri standart olarak sunuluyor.





D43 3D modeli ise LG'nin 3D içerikler için özel olarak optimize edildi. 3D efekt moduyla en yüksek çözünürlük ve canlı renkler elde edilebiliyor. 2D içerikler ise kolayca 3D formatına çevrilebiliyor. Modelde bulunan 3D tuşu içeriklerin derinliğini ayarlayabiliyor ve kontrol edebiliyor.





LG Home Entertainment şirketi CEO'su Havis Kwon, LG'nin 3D ürünlerinin kalite ve teknolojisinin rakiplerinden çok daha iyi olduğunu belirtiyor. LG'nin 2012 yılı monitörleri CES fuarında boy gösterdikten sonra Şubat ayında piyasaya sürülecek.