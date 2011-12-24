LG, CES 2012 için yeni IPS monitörlerini hazırlıyor

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Görüntü teknolojilerinde endüstri devlerinden birisi olan LG, yaklaşmakta olan CES 2012 fuarı için 3D ve IPS teknolojilerini biraraya topladığı iddialı monitör modelleriyle ziyaretçilerinin karşısına çıkacak.
Daha optimal 3D görüntüleme çözümü, daha geniş açılardan yüksek çözünürlükte izleyebilme imkanı gibi özellikler sunacak olan monitör ailesinin yeni üyeleri DM92, DM82, DM52 ve D43 3D serileri olacak.
DM92 serisi 27 inç boyutundaki monitör TV modellerinden oluşuyor. LG'nin 1mm ince kenarı ve tasarım öncüsü CINEMA SCREEN ekran teknolojisi parlak krom stand ile buluşuyor. Seri ayrıca standart 3D ekranlardan daha derin ve parlak görüntü kalitesi sunuyor.
DM82 serisi 23 inçlik endüstrinin en iyi 3D kalitesini sunan 7 wattlık entegre hoparlörler barındıran monitör modellerinden oluşuyor.
DM52 serisi 23 ve 27 inçlik modellerden oluşuyor. Bu seride HDMI ve USB grişleri standart olarak sunuluyor.
D43 3D modeli ise LG'nin 3D içerikler için özel olarak optimize edildi. 3D efekt moduyla en yüksek çözünürlük ve canlı renkler elde edilebiliyor. 2D içerikler ise kolayca 3D formatına çevrilebiliyor. Modelde bulunan 3D tuşu içeriklerin derinliğini ayarlayabiliyor ve kontrol edebiliyor.
LG Home Entertainment şirketi CEO'su Havis Kwon, LG'nin 3D ürünlerinin kalite ve teknolojisinin rakiplerinden çok daha iyi olduğunu belirtiyor. LG'nin 2012 yılı monitörleri CES fuarında boy gösterdikten sonra Şubat ayında piyasaya sürülecek.
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Yaygınlaşsın tv si ciksin
IPS panelli FPR 3D TV'ler var zaten Ben en çok tepki süresini merak ediyorum bu monitörün. CES 2012'ye çıksın da okuyalım bakalım incelemeleri.
-escapethelife
İps monitörler hangi açıdan bakarsan bak kalite aynıdır tndeki gibi görüş azalmaz,renkler 6-8 bit derinlikte ve %90 larda renk gamutunu görüntüleyebilir tnlerin milyonlarca renk verdiği yoktur ama bu vadettiği rengi verir,ayrıca 5-6 ms tazelemeye kadar düştü yenileme hızları artık ghosting olayı da eskisi gibi değil.Yani film ve resim için en iyi monitörler ipsdir.Son zamanlarda oyunlardada performansları artmıştır ayrıca e-ips,s-ips gibi türleri vardır.