LG Chemical, akıllı saatler için geliştirdiği yeni bataryasını tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı saatler için geliştirdiği yeni bataryasını görücüye çıkarttı.

LG Grup'un alt şirketlerinden LG Chemical tarafından tanıtılan yeni batarya teknolojisi, son dönemde sayıları artan ve batarya ömürleriyle büyük eleştiri toplayan akıllı saatleri hedef alıyor. Kare ve dikdörtgen şeklindeki diğer çözümlerin aksine altıgen şeklinde tasarlanan batarya, belirtildiği kadarıyla saatlere daha iyi oturuyor ve daha yüksek bir kapasite sunarak akıllı saatlerin kullanım ömrünü / süresini arttırıyor.

LG'nin yeni altıgen batarya teknolojisini ilerleyen dönemde satışa sunacağı akıllı saatlerine ekleyebileceği tahmin edilirken, teknoloji devinin diğer firmalara bu teknolojiyi sağlaması da olası görünüyor.

http://www.droid-life.com/2015/06/29/lg-chem-intros-hexagonal-batteries-for-smartwatches/