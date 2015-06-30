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LG Chemical, akıllı saatler için geliştirdiği yeni bataryasını tanıttı

3 yıl
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5
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG Chemical, akıllı saatler için geliştirdiği yeni bataryasını tanıttı
 
Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı saatler için geliştirdiği yeni bataryasını görücüye çıkarttı.
LG Grup'un alt şirketlerinden LG Chemical tarafından tanıtılan yeni batarya teknolojisi, son dönemde sayıları artan ve batarya ömürleriyle büyük eleştiri toplayan akıllı saatleri hedef alıyor. Kare ve dikdörtgen şeklindeki diğer çözümlerin aksine altıgen şeklinde tasarlanan batarya, belirtildiği kadarıyla saatlere daha iyi oturuyor ve daha yüksek bir kapasite sunarak akıllı saatlerin kullanım ömrünü / süresini arttırıyor.
LG'nin yeni altıgen batarya teknolojisini ilerleyen dönemde satışa sunacağı akıllı saatlerine ekleyebileceği tahmin edilirken, teknoloji devinin diğer firmalara bu teknolojiyi sağlaması da olası görünüyor.

http://www.droid-life.com/2015/06/29/lg-chem-intros-hexagonal-batteries-for-smartwatches/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 3 yıl
casio nun dijital saatleri kadar uzun süre gidecekmi
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Rockmania01 3 yıl
kızın ismi ne acep
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doctor_bey 3 yıl
Peki sadece şekli mi değişmiş? Kullanım süresi olarak devrimsel bir şeyler sunabilecek mi acaba?
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Elsa 3 yıl
Güney Kore'ye de bir silikon vadisi kurulması gerek
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savasserter 3 yıl
Kapasitesi ne kadar acaba?
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