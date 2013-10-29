LG Display, 2014 yılında UHD pazarında %30'luk pazar payı için harekete geçti

Televizyon alanındaki yükselen trend UHD TV'lerin önemli destekçisi olan LG Display, 2014 yılında pazardan %30'luk pay alabilmek için kollarını sıvadı.

Digitimes'ın firmaya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre firma 49, 55, 65 ve 84 inçlik Ultra HD TV panellerinin üretimine kısa bir süre önce başladı. Başlanılan yeni üretimlerle birlikte LGD, 2014 yılı içerisinde 1,8-2 milyon adet paneli müşterilerle buluşturmayı hedeflediği öğrenilirken; üretilen panellerinin bir kısmının iş ortakları aracılığıyla satışa sunulabileceği gelen bilgiler arasında.

Hali hazırda LGD, ayda 10,000-15,000 adet 55 inç ve 5,000 adet 65 inçlik UHD TV panellerini başta LG Electronics olmak Japon ve Çin'li üreticilere sunarken; Kuzey Amerika'daki büyük iş ortağı Vizio içinse 3,000-5,000 adet 84 inçlik panel üretimi yapıyor.

Diğer taraftan Digitimes Research'ün son araştırmasına göre 2013 yılında 2,5 milyon olması beklenen UHD TV sevkiyatının, 2014 yılında 2,5 katlık artış ile 6,3 milyona yükselecek.

http://www.digitimes.com/news/a20131029PD201.html