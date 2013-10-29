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LG Display, 2014 yılında UHD pazarında %30'luk pazar payı için harekete geçti

5 yıl
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Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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LG Display, 2014 yılında UHD pazarında %30'luk pazar payı için harekete geçti

Televizyon alanındaki yükselen trend UHD TV'lerin önemli destekçisi olan LG Display, 2014 yılında pazardan %30'luk pay alabilmek için kollarını sıvadı.

Digitimes'ın firmaya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre firma 49, 55, 65 ve 84 inçlik Ultra HD TV panellerinin üretimine kısa bir süre önce başladı. Başlanılan yeni üretimlerle birlikte LGD, 2014 yılı içerisinde 1,8-2 milyon adet paneli müşterilerle buluşturmayı hedeflediği öğrenilirken; üretilen panellerinin bir kısmının iş ortakları aracılığıyla satışa sunulabileceği gelen bilgiler arasında.

Hali hazırda LGD, ayda 10,000-15,000 adet 55 inç ve 5,000 adet 65 inçlik UHD TV panellerini başta LG Electronics olmak Japon ve Çin'li üreticilere sunarken; Kuzey Amerika'daki büyük iş ortağı Vizio içinse 3,000-5,000 adet 84 inçlik panel üretimi yapıyor.

Diğer taraftan Digitimes Research'ün son araştırmasına göre 2013 yılında 2,5 milyon olması beklenen UHD TV sevkiyatının, 2014 yılında 2,5 katlık artış ile 6,3 milyona yükselecek.


http://www.digitimes.com/news/a20131029PD201.html Yorum Yaz
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seven44 5 yıl en beğenilen
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Xboxone ve PS4 doğrudan 4k destekli arkadaşlar, oyunların çarpanları muhtelif.
Satıştaki 4k filmler. imdb.com/...
Çözünürlük standardının belirlenmesinde en etkili sektör Hollywood, onlar önce 8k dediler ve 8k TV'ler üretilip fuarlarda tanıtıldı, sonradan 4k'ya döndüler ve en az 3 sene 4k destekleyecekler. Bu sebepten satışa da sadece 4k'lar gelecek.
Bazı arkadaşlar 4k'yı OLED TV'lerle karıştırıyorlar, 4k üretimi, OLED üretimi gibi ciddi bir maliyet getirmiyor, yakın zamanda Türkiye'de de uygun fiyatlı modeller yayılacaktır. LG, Sony, Samsung falan bu yayılma gerçekleşmeden piyasamızdan sabırsızların paralarını topluyorlar.
Maliyet panelin türünün değişmesiyle geliyor, bir OLED TV almak isterseniz vereceğiniz 10 bin lira onun hakkıdır, piyasada gördüğünüz 4k TV'ler çözünürlüğü yüksek LED TV'lerden başka bir şey değil, karşıtlık oranları halen aynı yani.
Gerçekte şu an tercih edilecek seçenek 4k OLED TV olabilirdi ama satışa başlaması için mevcut 4k Led TV'ler iyice yayılmalı.
Yine önemli bir bilgi bu k olayının sonu olmadığını sanmayın, 4-8-16 falan diye gider diyemiyoruz. Sebebi ise yine Hollywood, izlediğiniz eski siyah beyaz filmlerin makaraları dahi 3 buçukluk makaralar ve bu makaralardan çıkan filmlerin yeni formatlarla temizlenerek tekrar çıktısı alındığında çıkabilecek en yüksek çözünürlük 8k. Kısaca Hollywood 4k olayından sıkı bir gelir elde ettikten sonra 4k'dan desteğini çekip, 8k'yı destekleyecek. Bu noktadan sonra Hollywood yeni format istemeyecektir.
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killnOd 5 yıl hayyam_karadenizli
Daha once okdugum yazilarda insan gozunun izleme mesafesine gore degissede 8K dan yukarisini algilayamadigindan bahsediliyordu.8K TV ler cikarsa eger en az 60" den baslayacak deniyor.Belkide 80"
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mementopolis 5 yıl
umut_baris
4k destekleyen ekran kartı var mı ki alıyoruz 4k tv leri? Oyun konsolları buna destek verecek mi? 4k yı bırak 1080p yayınlar test aşamasında. Kalanı upscale ediliyor zaten. 1080p candır arkadaş.

film ,video,resim evet verecek oyunlar hayir :)
FULLHD adam akili yayginlasmadi kullanilmadi 3-4 seneyi bulur merak etme.
Ates phasi sonucda
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JohnRambo55 5 yıl
killnOd
40 lik 4K lar cikmadigi surece yayginlasmasi zor.Herkez saraylarda oturmuyor ve devasa panellerede bakmak zorunda degil.40 4K lari piyasaya ilk suren ureticiler ciddi bir avantaj sahibi olacaktir diye dusunuyorum.

Onlarda zaten evde kullanım için üretmiyorlar o panelleri. Açık havalar, dış mekan çoğunlukla işyeri ve ticari amaçlı. Ayrıca 40 lık çok mu küçük? Ayrıca 4k yı destekleyen hangi yayın var (hd bile paralı, fhd için yıllar var). Ayrıca 4k yı destekleyen hangi filmin var ? Ayrıca 4k yı destekleyen hangi oyunun var? Bence şuan full hd den yukarısı yalan en azından ülkemiz için.
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killnOd 5 yıl JohnRambo55
JohnRambo55

killnOd

40 lik 4K lar cikmadigi surece yayginlasmasi zor.Herkez saraylarda oturmuyor ve devasa panellerede bakmak zorunda degil.40 4K lari piyasaya ilk suren ureticiler ciddi bir avantaj sahibi olacaktir diye dusunuyorum.


Onlarda zaten evde kullanım için üretmiyorlar o panelleri. Açık havalar, dış mekan çoğunlukla işyeri ve ticari amaçlı. Ayrıca 40 lık çok mu küçük? Ayrıca 4k yı destekleyen hangi yayın var (hd bile paralı, fhd için yıllar var). Ayrıca 4k yı destekleyen hangi filmin var ? Ayrıca 4k yı destekleyen hangi oyunun var? Bence şuan full hd den yukarısı yalan en azından ülkemiz için.

Bizde FHD LED bile yok hala tuplu yayindayiz.
Almaya niyetlenmistik ki 4K 55" sonyleri gorunce 2 sene daha bekler soyle 40" lik 4K aliriz dedik.Zaten 2015 den once uygun fiyatli 40" 4K olmaz.Ayrica FHD TV lerin goruntu kalitesi bence yetersiz.42" 4K anca 100ppi degerine ulastigi icin CRT kullananlarin bu saatten sonra FHD almak yerine 4K yi beklemeleri gerekir.2015 yilinda yeteri kadar 4K film olacaktir.
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abdulmusavvir 5 yıl
Orijinalden alıntı: killnOd
40 lik 4K lar cikmadigi surece yayginlasmasi zor.Herkez saraylarda oturmuyor ve devasa panellerede bakmak zorunda degil.40 4K lari piyasaya ilk suren ureticiler ciddi bir avantaj sahibi olacaktir diye dusunuyorum.

2 yıldır satışta zaten, 699 dolar. amazon.com/...
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killnOd 5 yıl abdulmusavvir
abdulmusavvir

killnOd
40 lik 4K lar cikmadigi surece yayginlasmasi zor.Herkez saraylarda oturmuyor ve devasa panellerede bakmak zorunda degil.40 4K lari piyasaya ilk suren ureticiler ciddi bir avantaj sahibi olacaktir diye dusunuyorum.

2 yıldır satışta zaten, 699 dolar.
amazon.com/...


USA da yasayanlar icin guzel secenek 85 kisiden 15 kisi begenmemis.Ama hem fiyati cok uygun hemde gercek 120hz ve 4K.
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Armin van Buuren* 5 yıl
killnOd
40 lik 4K lar cikmadigi surece yayginlasmasi zor.Herkez saraylarda oturmuyor ve devasa panellerede bakmak zorunda degil.40 4K lari piyasaya ilk suren ureticiler ciddi bir avantaj sahibi olacaktir diye dusunuyorum.

40'ta 4K'yı ne yapacaksın?
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spaydix 5 yıl
fiyatları düşürsünler 2000tl aşşağısına bak nasıl pazar payı alıyorlar
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killnOd 5 yıl
40" lik 4K lar cikmadigi surece yayginlasmasi zor.Herkez saraylarda oturmuyor ve devasa panellerede bakmak zorunda degil.40" 4K lari piyasaya ilk suren ureticiler ciddi bir avantaj sahibi olacaktir diye dusunuyorum.
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sarkan 5 yıl
4k çözünürlük şahane bişey, teknosada gördüm bi tv, başım döndü, ağzım açık kaldı.
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seven44 5 yıl en beğenilen
korede yaşamak vardıya neyse
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