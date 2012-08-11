LG Eclipse LS970, FCC tarafından onaylandı

LG'nin Amerika'da Sprint operatörüyle birlikte satışa sunacağı yeni amiral gemi akıllı telefonu LS970, FCC tarafından resmen onaylandı. Eclipse adıyla çıkış yapacak olan cihazın Snapdragon S4 Pro serisi bir çipsetten gücünü alması bekleniyor.

BriefMobile sitesinin birkaç ay önce ortaya çıkardığı Eclipse LS970 modeli, Güney Koreli üreticinin yeni amiral gemisi olacak. Qualcomm'un dört çekirdekli ilk çipseti APQ8064'ün eşlik edeceği iddia edilen Eclipse, sonbahar aylarında piyasaya sürülecek.

LG'nin mobil bölümünden sorumlu başkan yardımcısı tarafından da yeni bir aygıtta kullanılacağı doğrulanan 28nm üretim teknolojisine sahip Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'lu Snapdragon yongası, yeni nesil donanım parçaları ile performans hususunda akıllı telefon piyasanın şuan için en iyi çözümü. Exynos 5 Dual'ın ilk etapta tablet bilgisayara güç verecek olması, Snapdragon S4 Pro'nun liderliğini 2013 başlarına kadar sürdürebilmesini sağlayacak.

3G/4G iletişim teknolojileri, Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n, NFC, GPS ve SVLTE desteğine sahip telefonun 130.9mm uzunluğunda, 71.6mm genişliğinde olduğu biliniyor. 4.7 inç civarındaki bir ekranın eşlik ettiği LG Eclipse 4G LTE kod adlı cihazın 13MP kamera, 2GB RAM, 1280 x 768 piksel çözünürlük gibi teknik özellikleri ihtiva edeceği söyleniyor. Henüz bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor.

LG'nin Ağustos sonunda başlayacak IFA 2012'de bir basın etkinliği düzenleyeceği tahmin ediliyor. APQ8064'lü ilk telefonlardan birini tanıtacak olan tecrübeli üretici, Sprint'in yanı sıra Kanada'da Rogers ve Güney Kore operatörleri için de farklı versiyonlar geliştiriyor. Uluslararası sürüm, çıkışında gecikme yaşanan Optimus 4X HD sebebiyle bölgesel aygıtların ardından tüketiciyle buluşabilir.