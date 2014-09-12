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LG G Flex 2 daha küçük bir ekrana sahip olacak

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex 2 daha küçük bir ekrana sahip olacak

LG'nin amiral gemi modeli G3 ve ekran kalemi destekli G3 Stylus modelini duyurmasının ardından geçen yıla göre yeni nesli henüz tanıtılmayan bir tek G Flex modeli kaldı. Kavisli bir ekrana sahip model ile ilgili resmi bir açıklama var.

LG Hindistan direktörü tarafından yapılan açıklamaya göre yeni nesil G Flex modelinde daha küçük bir ekran ancak daha yüksek bir çözünürlük görebileceğiz. İlk neslin 6 inçlik 720p ekranı dikkate alındığında muhtemelen 5.5 inçlik Full HD veya 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana işaret ediliyor. Bunun dışında herhangi bir bilgi verilmemiş.

Geçen yıla göre güncel bir donanımla satışa sunulan G Flex modelinin yeni neslinde Snapdragon 805, 3GB RAM, 3500mAh gücünde batarya gibi özelliklerin yer alacağı tahmin ediliyor. LG bu yıl G3 üzerinden isimlendirmelerini yaptığı için G3 Flex şeklinde bir isimlendirme de görebiliriz.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Flex-2-will-allegedly-feature-a-smaller-screen-with-higher-resolution-than-seen-on-the-original_id60628 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FreeRun 4 yıl
kavisli ekran maceradan başka birşey değil.
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Master_Evil 4 yıl
bu sefer normal bi fiyattan giriş yapar umarım, ama bu telefon yine tutmaz
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Lightr 4 yıl
5 inch olsa daha iyi olur sanki
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Sunstorms 4 yıl
Flex in artısı 6 inç ve kavisli ekrandı şimdi o ekran küçülecekse kavisli olmasının ne esprisi kalacak?
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join 4 yıl
Ben G Flex kullanıyorum ve bana göre ekranı küçültmeleri iyi değil. Tamam 6 inç büyük gelebilir ama kavisli yapısı gerçekten ergonomi katıyor, daha küçükmüş gibi hissettiriyor. G Flex de beni en çok etkileyen ekranı çok güzel bir his çok keyifli bir kullanım sunuyor. Ekran boyutu küçülürse bu deneyim azalır diye düşünüyorum.
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OverClocK1ng 4 yıl
Keşke 5.1 inç, FullHD den yüksek olmayan ama Snapdragon 805 olan adam gibi pilli bir cihaz olsa..
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Carbon Dioxide 4 yıl
güzel telefon ama 1800tl den aşağı gelmez.
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the_alien89 4 yıl
max 5.5" ekran suya dayanıklılık ve esneklik 3000 mh ve üzeri batarya ile alınası bir cihaz olabilir. tabiki günümüz donanımı ile beraber
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ICromwelleI 4 yıl
5 ınch olup Fhd ile gelirse azda kavisli olursa neden olmasın denebilir bana kalırsa.
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User Friendly 4 yıl
Su geçirmezlik bekleniyor, takipteyim...
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Neyinkafasi 4 yıl
Kavisli ekranın cep telefonunda hiç bir artısı yok şuan için.Bu teknolojiyi 12k videosundaki gibi geniş ekran için kullanmak haricindede bir getiri sağlamaz son kullanıcı için reklama yarar anca.
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furkant1 4 yıl
Taktir ettiğim serilerden biri. Yeni telefonunu görmek için sabırsızlanıyorum.
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