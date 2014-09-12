LG G Flex 2 daha küçük bir ekrana sahip olacak





LG'nin amiral gemi modeli G3 ve ekran kalemi destekli G3 Stylus modelini duyurmasının ardından geçen yıla göre yeni nesli henüz tanıtılmayan bir tek G Flex modeli kaldı. Kavisli bir ekrana sahip model ile ilgili resmi bir açıklama var.





LG Hindistan direktörü tarafından yapılan açıklamaya göre yeni nesil G Flex modelinde daha küçük bir ekran ancak daha yüksek bir çözünürlük görebileceğiz. İlk neslin 6 inçlik 720p ekranı dikkate alındığında muhtemelen 5.5 inçlik Full HD veya 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana işaret ediliyor. Bunun dışında herhangi bir bilgi verilmemiş.





Geçen yıla göre güncel bir donanımla satışa sunulan G Flex modelinin yeni neslinde Snapdragon 805, 3GB RAM, 3500mAh gücünde batarya gibi özelliklerin yer alacağı tahmin ediliyor. LG bu yıl G3 üzerinden isimlendirmelerini yaptığı için G3 Flex şeklinde bir isimlendirme de görebiliriz.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Flex-2-will-allegedly-feature-a-smaller-screen-with-higher-resolution-than-seen-on-the-original_id60628