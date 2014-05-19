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LG G Flex 2 gelecek yılın başlarında satışa sunulabilir

5 yıl
633
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39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex 2 gelecek yılın başlarında satışa sunulabilir

LG'nin dünyanın ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu ünvanını alamayan ancak global olarak satışa çıkan ilk kavisli ekranlı akıllı telefon olmayı başaran G Flex modeli çok büyük ilgi görmedi ancak gelecek için firmayı cesaretlendirmiş görünüyor.

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre yeni nesil G Flex akıllı telefonu gelecek yılın ilk aylarında piyasaya sürülecek ve çok iddialı bir özelliğe sahip olacak. Şimdilik bu özellik hakkında bir bilgi yok. 

İlk nesil G Flex modelinde kavisli ekran, kavisli batarya, kendini onarabilen arka kapak şeklinde cihaza has özellikler yer alıyordu. Bu bakımdan bahse konu özelliğin bunların haricinde olması bekleniyor. Ancak LG'nin çalışmaları hatırlandığında belirli bir noktadan bükülebilen bir cihaz hiç de uzak bir ihtimal değil.

LG G Flex modeli 6 inçlik 720p ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM gibi donanımı ile o dönemki amiral gemi modellerinden aşağı kalmıyordu.  

http://www.technobuffalo.com/2014/05/17/lg-g-flex-2-with-incredibly-unique-feature-coming-early-2015/ Yorum Yaz
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gael 5 yıl en beğenilen mementopolis
mementopolis
bu Telefonu pantalon cebine koyanlar nasil koyacak?
arka cebe girse nasil görünür acaba :D yok kalsin aga istemez..

Aksine arka cepte daha uyumlu durur, popodan ilham alinarak yapılmış o gördüğün kavis
mementopolisbu Telefonu pantalon cebine koyanlar nasil koyacak?arka cebe girse nasil görünür acaba :D yok kalsin aga istemez.....
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3 Yanıt Yanıtla +30
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gokhangokhan33 5 yıl
herşeyi güzel ah birde pahalı olmasa
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DH Misafiri 4 yıl
Bugün aldim super bir telefon çok hızlı çift ekran kullanılabiliyor yok böyle bir telefon daha, her gün yeni bir özelliği ortaya çıkıyor sürüm 4.4.4 oldu manyak bir telefon iyi ki almıştım
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Master_Evil 4 yıl
2500den çıkıp 1500e düşer bu da
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okan_cehapelioglu 4 yıl
ilk telefon ekran haric çok iyiydi ama ekranı berbat üstlerden eğimli olduğu için telefonun ortası hariic ekranda diğer kısımlar karanlıktaki gibi kalıyordu zaten yeterincede parlak değil ama diğer yönnleri çok iyiydi
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DH Misafiri 5 yıl
hVky
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underlater 5 yıl
Bunun adı G flex yerine totophone olmalıymış. Ancak totoda düzgün durur düzgün durur bu cep :)
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einhander 5 yıl
gecen hafta arkadasımla aramızda bahsı gecmıstı. bır hevestı urettıler sattılar bıttı bır daha çıkartmazlar muhtemelen demiştim yanılmışım anlaşılan.
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CaRviLLE 5 yıl
Pantolon cebine ben koydum bu telefonu kavisinden midir bilinmez gayet rahat oldu sanki cebimde telefon yokmuş gibi geldi şaka yapmıyorum :) çoğu mağazada var bu telefon deneyin görün ilk defa bu kadar büyük bi telefona kanım ısındı note serisinden nefret eden biri olarak
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Mr.ED 5 yıl
Çocuklu bireyler için iyi. Telefonun kırılma riski azalır :)
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arel.gr 5 yıl
yav haala ne flex ?
flexi duymak istiyoruz.
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Inque 5 yıl
İlk serisi hic tutulmadı. Kavisli ekran TVler de hic beğenilmedi. Sanki gereksiz bir uğraş.
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Elsa 5 yıl
Guzel fantezi yapılır bunla
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orhanyıldız 5 yıl
Katlanmadıgı sürece işe yaramaz
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strathmorea 5 yıl
Öncelikle telefon görselde olduğu kadar eğik değil bizzat denemiş kullanmış biri olarak yazabilirim. Cihaz her ne kadar yeni bir teknolojiye sahip olsa da kullanım pratiği açısından bana hitab etmiyor. Yamuk bir telefonla sanki bir yanlışlık var misali ekranı takip etmek, birşeyler izlemek, oyun oynamak gibi durumlarda o yamukluk insana ters geliyor bilmiyorum anlatabildim mi.
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