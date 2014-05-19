LG G Flex 2 gelecek yılın başlarında satışa sunulabilir





LG'nin dünyanın ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu ünvanını alamayan ancak global olarak satışa çıkan ilk kavisli ekranlı akıllı telefon olmayı başaran G Flex modeli çok büyük ilgi görmedi ancak gelecek için firmayı cesaretlendirmiş görünüyor.





Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre yeni nesil G Flex akıllı telefonu gelecek yılın ilk aylarında piyasaya sürülecek ve çok iddialı bir özelliğe sahip olacak. Şimdilik bu özellik hakkında bir bilgi yok.





İlk nesil G Flex modelinde kavisli ekran, kavisli batarya, kendini onarabilen arka kapak şeklinde cihaza has özellikler yer alıyordu. Bu bakımdan bahse konu özelliğin bunların haricinde olması bekleniyor. Ancak LG'nin çalışmaları hatırlandığında belirli bir noktadan bükülebilen bir cihaz hiç de uzak bir ihtimal değil.





LG G Flex modeli 6 inçlik 720p ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM gibi donanımı ile o dönemki amiral gemi modellerinden aşağı kalmıyordu.

http://www.technobuffalo.com/2014/05/17/lg-g-flex-2-with-incredibly-unique-feature-coming-early-2015/