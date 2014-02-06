LG G Flex 2599TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu

Haber Editörü
LG'nin geçtiğimiz yıl lanse ettiği uçtan uca kavisli ekrana sahip G Flex modeli nihayet ülkemiz piyasasına da adımını attı. Ancak özellikle artan döviz kurları nedeniyle cihazın fiyatı bir hayli yüksek seyrediyor.
6 inçlik 720p plastik OLED ekrana sahip olan model yüzüstü halde yaklaşık 40kg ağırlığındaki basınca dayanabiliyor. G Flex Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alırken, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 60 kare/saniye hızında video kaydı, arka kontrol tuşları gibi özellikler sunuyor. Cihazın bataryası merdiven şeklinde dizilmiş esnek bir yapıya sahip ve 3500mAh seviyesinde bir enerji sağlıyor.
Dünyanın ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu ünvanı Galaxy Round ile Samsung'a ait olsa da ilk global kavisli ekranlı akıllı telefon ünvanı da LG'ye ait.
LG G Flex hali hazırda Teknosa, Turkcell Mağaza gibi çevrimiçi veya fiziksel perakende mağazalarında satışa sunuldu. Model için 2599TL fiyat etiketi belirlenmiş. Taksit uygulamasının mevcut olmadığını da düşündüğümüzde cihaz alım gücü yüksek tüketicilere hitap ediyor.
http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/LG-LG-G-Flex/1008456/.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit : Bugün 2200 lira nakit 1520 yi göze almışken fiyatını çok bulup vazçeçtim.Hatta 1900 e bile düşse çok geldi.Almayın ve bu fiyata ürün satamasınlar bu kadar basit.
Alırsın, almazsın, ihtiyacın vardır, ihtiyacın yoktur, pahalı gelebilir, normal gelebilir.
Bunlar kişiye göre değişir.
Kimi bir arabaya 300.000 verir. Kimi 30.000.
Mevzu bu değil,
Alım gücü önemli. Yurtdışında 5000 dolar maaşla çalışan adam bu telefona 1000 dolar verir, alır.
Ama ülkemizde birçok insan 800 dolar altında maaş alıyor. Bu insanlar kalkıp ta 1200 dolar verip bu telefonu alamaz.
Alan olur mu ? Olur. Ama yersiz tepkinin anlamı yok.
LG demiş ki " BEN BU ÜRÜNÜ YAPTIM, FİYATI DA BU, YAPARKEN ÜLKELERE VE İNSANLARIN ALIM GÜCÜNE BAKMADIM "
Senin burada hayatta almam, mal değilim, ban! yazman birşey değiştirmez.
isyan ettiğim nokta, tüketiciyi keriz yerine koyup, fiyatları şişirerek ve anormal vergiler koyarak ürünün piyasaya girmesini sağlayan devlettir.
Edit: asıl kastım şu.
LG firması bu ürünü üretip diğer ülkelere ihraç ettiğinde
" bu ürünü bu ülkelere bu fiyata, şu ülkelere şu fiyata satacağım " demiyor !!!
Her ülkeye aynı fiyattan giriyor ( 20 dolar aşağı - 20 dolar yukarı )
Fakat ürünün girdiği ülke, VATANDAŞINA VERDİĞİ DEĞER E GÖRE, ürüne vergi biçiyor.
Bütçedeki açığı kapatmak için belirli kalemlere sürekli vergi bindiren hükümete BAN ! yazın.