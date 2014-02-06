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LG G Flex 2599TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu

5 yıl
15,9b
1
208
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex 2599TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu

LG'nin geçtiğimiz yıl lanse ettiği uçtan uca kavisli ekrana sahip G Flex modeli nihayet ülkemiz piyasasına da adımını attı. Ancak özellikle artan döviz kurları nedeniyle cihazın fiyatı bir hayli yüksek seyrediyor.

6 inçlik 720p plastik OLED ekrana sahip olan model yüzüstü halde yaklaşık 40kg ağırlığındaki basınca dayanabiliyor. G Flex Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alırken, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 60 kare/saniye hızında video kaydı, arka kontrol tuşları gibi özellikler sunuyor. Cihazın bataryası merdiven şeklinde dizilmiş esnek bir yapıya sahip ve 3500mAh seviyesinde bir enerji sağlıyor. 

Dünyanın ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu ünvanı Galaxy Round ile Samsung'a ait olsa da ilk global kavisli ekranlı akıllı telefon ünvanı da LG'ye ait. 

LG G Flex hali hazırda Teknosa, Turkcell Mağaza gibi çevrimiçi veya fiziksel perakende mağazalarında satışa sunuldu. Model için 2599TL fiyat etiketi belirlenmiş. Taksit uygulamasının mevcut olmadığını da düşündüğümüzde cihaz alım gücü yüksek tüketicilere hitap ediyor.  

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/LG-LG-G-Flex/1008456/.html Yorum Yaz
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The Tenth Doctor 5 yıl
Bir Turkcell klasiği daha. Bir telefondan daha soğutmayı başaran Turkcell'e burdan selamlar , sevgiler.
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homeagain 5 yıl
Hırsızlık , yazık ve günahtır !

Edit : Bugün 2200 lira nakit 1520 yi göze almışken fiyatını çok bulup vazçeçtim.Hatta 1900 e bile düşse çok geldi.Almayın ve bu fiyata ürün satamasınlar bu kadar basit.
Hırsızlık , yazık ve günahtır !Edit : Bugün 2200 lira nakit 1520 yi göze almışken fiyatını çok bulup vazçeçtim.Hatta 1900 e bile düşse çok geldi.Alma...
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eceroz10 5 yıl
Burada ben LG firmasına birşey söyleyemem. Sonuçta adamlar bir teknoloji kullanmış ve ürününe fiyat biçmiş.
Alırsın, almazsın, ihtiyacın vardır, ihtiyacın yoktur, pahalı gelebilir, normal gelebilir.
Bunlar kişiye göre değişir.
Kimi bir arabaya 300.000 verir. Kimi 30.000.
Mevzu bu değil,
Alım gücü önemli. Yurtdışında 5000 dolar maaşla çalışan adam bu telefona 1000 dolar verir, alır.
Ama ülkemizde birçok insan 800 dolar altında maaş alıyor. Bu insanlar kalkıp ta 1200 dolar verip bu telefonu alamaz.
Alan olur mu ? Olur. Ama yersiz tepkinin anlamı yok.
LG demiş ki " BEN BU ÜRÜNÜ YAPTIM, FİYATI DA BU, YAPARKEN ÜLKELERE VE İNSANLARIN ALIM GÜCÜNE BAKMADIM "
Senin burada hayatta almam, mal değilim, ban! yazman birşey değiştirmez.

isyan ettiğim nokta, tüketiciyi keriz yerine koyup, fiyatları şişirerek ve anormal vergiler koyarak ürünün piyasaya girmesini sağlayan devlettir.

Edit: asıl kastım şu.

LG firması bu ürünü üretip diğer ülkelere ihraç ettiğinde
" bu ürünü bu ülkelere bu fiyata, şu ülkelere şu fiyata satacağım " demiyor !!!

Her ülkeye aynı fiyattan giriyor ( 20 dolar aşağı - 20 dolar yukarı )
Fakat ürünün girdiği ülke, VATANDAŞINA VERDİĞİ DEĞER E GÖRE, ürüne vergi biçiyor.
Bütçedeki açığı kapatmak için belirli kalemlere sürekli vergi bindiren hükümete BAN ! yazın.
Burada ben LG firmasına birşey söyleyemem. Sonuçta adamlar bir teknoloji kullanmış ve ürününe fiyat biçmiş.Alırsın, almazsın, ihtiyacın vardır, ihtiya...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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Feelu 4 yıl
2600 değil 5000 lirada olsa alırlar bu telefonu canım kardesim. bu ulkede boyle telefon sosyopatları oldugu sürece alırlar. herkes dirayetli olursa kimse gitmesin almasın ben görürüm ondan sonra fiyatı nasıl kuzu gibi 1700 lere düşürüyorlar...
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rsk7 4 yıl
Telefonu öğrenmek icin araştırıyorum Sayfalarca okudum.. Kıskançlık ve sezgisel tahminler harici telefon hakkında faydalanabilecegim hemen hiç yazı yok. Varsa da arada kaybolmuş.
Kusura bakmayın ama, bu kadar çok boş yazı yazı mı yazılır diye yazmak zorunda kaldım.
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Olur Öyle Şeyler 5 yıl
fakirler hemen olaya tepki göstemiş. Aliştiniz demi g2 yi 1.500 liraya almaya.


Fiyat bence gayet makul 2.600 liraya pahali diyen adam yaşamasin zaten


Bence üst seviye akilli telefonlar 2.600-3.000 bandindan piyasaya cikmasi lazim.
hakettikleri fiyatlari budur


snapdragon 600 adreno 320 = 1.800-2.000 tl
snapdragon 800 adreno 330 = 2.200-2.600 tl
snapdragon 805 adreno 330 = 2.600 - 2.800 tl

3 Yanıt Yanıtla
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Blood Money 5 yıl Olur Öyle Şeyler
Call Me Maybe
fakirler hemen olaya tepki göstemiş. Aliştiniz demi g2 yi 1.500 liraya almaya.


Fiyat bence gayet makul 2.600 liraya pahali diyen adam yaşamasin zaten


Bence üst seviye akilli telefonlar 2.600-3.000 bandindan piyasaya cikmasi lazim.
hakettikleri fiyatlari budur


snapdragon 600 adreno 320 = 1.800-2.000 tl
snapdragon 800 adreno 330 = 2.200-2.600 tl
snapdragon 805 adreno 330 = 2.600 - 2.800 tl



meeeeeee
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aycibin 5 yıl Olur Öyle Şeyler
Call Me Maybe

fakirler hemen olaya tepki göstemiş. Aliştiniz demi g2 yi 1.500 liraya almaya.


Fiyat bence gayet makul 2.600 liraya pahali diyen adam yaşamasin zaten


Bence üst seviye akilli telefonlar 2.600-3.000 bandindan piyasaya cikmasi lazim.
hakettikleri fiyatlari budur


snapdragon 600 adreno 320 = 1.800-2.000 tl
snapdragon 800 adreno 330 = 2.200-2.600 tl
snapdragon 805 adreno 330 = 2.600 - 2.800 tl



paralı olmakla enayi olmak arasında bir fark var.dünyadaki telefonların ortalama fiyatları belli.tüm ülkelere kıyasla en pahalı fiyata giriyorsa sorun bunu göremeyen ve tepkisini gösteremeyen alıcılarda ve bunu süistimal eden satıcılardadır.
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suns 4 yıl Olur Öyle Şeyler
Okumadı Sürünüyo
fakirler hemen olaya tepki göstemiş. Aliştiniz demi g2 yi 1.500 liraya almaya.


Fiyat bence gayet makul 2.600 liraya pahali diyen adam yaşamasin zaten


Bence üst seviye akilli telefonlar 2.600-3.000 bandindan piyasaya cikmasi lazim.
hakettikleri fiyatlari budur


snapdragon 600 adreno 320 = 1.800-2.000 tl
snapdragon 800 adreno 330 = 2.200-2.600 tl
snapdragon 805 adreno 330 = 2.600 - 2.800 tl



Diyecek birşey bulamadım.insan niye bu kadar sögüşlenmek isterki
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DH Misafiri 5 yıl
telefonun özelliklerine bakarsak, muadilleri 1000-1200 tl civarında,
Telefonu diğerlerinden ayıran Sağlamlığına ve dayanıklılığına en azından +1300 tl vermek isteyenlere saygım sonsuz :)
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User Friendly 5 yıl
Turkcell mesajlarıma kulak verip kontratlı teklif opsiyonu geliştirdi ve sanal mağazadan siparişimi verdim dün, bugün yarın elime geçer cihaz, bakalım...
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clopin 5 yıl
Kim ne derse desin apple abi iphone 5 ler kendiliginden bu hale geliyo adamlar herseyi düşünüyo
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User Friendly 5 yıl
İşin kötü yanı taksitle alamadığımız gibi kontratlı teklif opsiyonu bile yok.
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Tom Hagen 5 yıl
bu ne ya orta üstü bi ailenin aylık giderin parası bu resmen.. Bu fiyata bunu alana şaşarım..
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kedoxs 5 yıl
Bu nasıl telefon :) Cebe koysan bi garip duracak, millet cins cins bakacak :) Masaya koysan sallanıp duracak. Bu telefon fiyatı geliri içinde önemsiz bir yer tutan ve bende herkesteki tel olmasın diyenlere hitap eder. Bence bu ileride tasarım faciaları içerisinde yer alacak :)
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DH Misafiri 5 yıl
Yamuk bi telefona ihtiyacım olursa ben kendim yamulturum , hem de daha ucuza
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cosica 5 yıl
ANA KONU açmamış kimse. Eeee dayak yemek var işi ucunda. Bu forumda bu telefona 2600 TL vereni döverler

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BKrmn 5 yıl
teknosaya geldimi arkadaşlar bu telefon ? belli alamıycaz bari inceleyelim mağazalarda
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