LG G Flex 2599TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu





LG'nin geçtiğimiz yıl lanse ettiği uçtan uca kavisli ekrana sahip G Flex modeli nihayet ülkemiz piyasasına da adımını attı. Ancak özellikle artan döviz kurları nedeniyle cihazın fiyatı bir hayli yüksek seyrediyor.





6 inçlik 720p plastik OLED ekrana sahip olan model yüzüstü halde yaklaşık 40kg ağırlığındaki basınca dayanabiliyor. G Flex Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alırken, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 60 kare/saniye hızında video kaydı, arka kontrol tuşları gibi özellikler sunuyor. Cihazın bataryası merdiven şeklinde dizilmiş esnek bir yapıya sahip ve 3500mAh seviyesinde bir enerji sağlıyor.





Dünyanın ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu ünvanı Galaxy Round ile Samsung'a ait olsa da ilk global kavisli ekranlı akıllı telefon ünvanı da LG'ye ait.





LG G Flex hali hazırda Teknosa, Turkcell Mağaza gibi çevrimiçi veya fiziksel perakende mağazalarında satışa sunuldu. Model için 2599TL fiyat etiketi belirlenmiş. Taksit uygulamasının mevcut olmadığını da düşündüğümüzde cihaz alım gücü yüksek tüketicilere hitap ediyor.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/LG-LG-G-Flex/1008456/.html