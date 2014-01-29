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LG G Pro 2 görselleri internete sızdı

5 yıl
7,7b
1
38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Pro 2 görselleri internete sızdı
LG'nin gelecek ayki MWC 2014 etkinliğinde G Pro serisinden bir amiral gemi modeli lanse edeceğini açıklamasının hemen ardından model ile ilgili ilk görseller de internete sızdırılmaya başlandı.

LG'nin Phablet segmentine ilk adımı olarak görülen Optimus G Pro, 5.5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 600 yongaseti taşıyordu. LG Pro 2 modelinin özellikleri şimdilik net olarak bilinmese de 6 inçlik Full HD veya 2K çözünürlükte ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, LTE-A altyapısına destel şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Güney Kore kaynaklı sızıntılarda ise LG'nin G2 ile başladığı arka kontrol tuşlarını bu yıl da devam ettirmek istediği anlaşılıyor. Kontrol tuşları cihazın arka kapağında kamera ve flaş modülünün hemen arkasında yer alırken, sol alt kısımda ise hoparlör ızgarası görülüyor.

Geçen yıl piyasaya sürülen Optimus G Pro'nun, o dönem piyasaya çıkan yeni nesil Snapdragon işlemcili ve Full HD ekranlı amiral gemi modellerine bir cevap niteliğinde olduğu değerlendirmesi yapılmaktaydı. Sonrasında ise asıl amiral gemi modeli G2 piyasaya çıkmıştı. 

Kaynaklara göre LG'nin bu yıl ki stratejisi de benzer olacak. G Pro 2 modelinden sonra yaz aylarına doğru G3 amiral gemi modelinin piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. 
LG G Pro 2 görselleri internete sızdı


http://androidcommunity.com/lg-g-pro-2-exposed-in-leaked-photos-20140128/ Yorum Yaz
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gorkem2626 5 yıl en beğenilen
Arka Tuşlara Laf Söyleyen Arkadas Ben Bi Cihazdan Bu Kadar Kullanma Bahabin'da Zevk Almamıştım O Arka Tuslarin Kullanımı Çok Rahat
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bluebest 5 yıl
Yalnız bu kalem meselesi yüzünden Samsung, Note serisi ile bu segmentte her daim bir adım önde olacak!
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BlackNigga 5 yıl
İnşallah fiyat olarak da F/P ürünü olur :=)
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Nipalensis 5 yıl
LG bakar Discovery Elite akar
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat önemli ama 1700 liradan aşağı olacğını sanmıyorum
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acura07 5 yıl okan_cehapelioglu
Gpro 1600
G2 1600

den gırıs yaptı yanlıs hatırlamıyorsam :)
2 ay sonra da 200 TL cıvarı bı dusus yasadı subat mart gıbı cıksa mayıs ayı tam alınası bı tel olur
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sombie 5 yıl
belki bilmeyen arkadaşlar vardır şimdi için 4k için iyi bir şey olmaya bilir. çünkü 4k destekleyecek oyun yok yok uygulama yok. 4k ekranların telefon için gelmesi bir zor bence
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Smile75 5 yıl
Çok şık bir tasarım olmuş ya. Umarım fiyatı da G2 gibi ekonomik olur.
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sangreal_1905 5 yıl
batarya 3500 mah civarı olabilir
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ataberk36ex 5 yıl
yıllarca htc kullandım şu an one kullanıyorum resim güzel çekmiyor şarj o na keza benim için en cazip yanı beast di oda artık olmayacakmış , yeni durak bu bundan yıllar önce bi lg almıştım çok şıkdı bayılmıştım tipine ama güncelleme falan hiç gelmemişti ,o yüzden önyargılı idim ama sanırım bu modeli alacağım sanırım değil alacağım ,htc ile arasında 500 tl oynuyor akıllı seçim olacak
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Zaidax 5 yıl
4000 mah koysalar 1 günü ancak çıkarırız :( 2K ekran koyacağınıza batarya koyun şuna.
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DH Misafiri 5 yıl
Büyük ekran telefon kullanmak moda oldu. Kimin ekranı faha büyükse o daaha fazla statü sahibi oluyor (!) Otobüste dolmuşta boyları kadar Note 3 taşıyan genç kızlar, çocuklar komik manzaralar oluşturuyorlar. İnsanları artık 5.2-5.5 inch aralığı da kesimiyor yakında 6 inch ve üzeri telefonlar moda olursa şaşırmamak lazım.
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AppleFans 5 yıl
Batarya en az 3500mah bekliyorum. Life's Good
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Samsung örnek alsa Lg den 3g li cihazları daha pahalıya satmanın mantığı nedir.
Yada kendi işlemcilerini neden amerikaya satmıyorlar.
Hala Lte olayını çözemediler.
Birde amerika ve Kore ye 4 gb ram S5 çıkarsa şaşırmam.
Lg de kendi işlemcilerini üretirken bu ayrıma dikkat eder umarım.
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acura07 5 yıl DaRKFoRCeS
markasına guvenıyor samsung o marka sattırıyor malesef..
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