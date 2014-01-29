LG G Pro 2 görselleri internete sızdı

LG'nin gelecek ayki MWC 2014 etkinliğinde G Pro serisinden bir amiral gemi modeli lanse edeceğini açıklamasının hemen ardından model ile ilgili ilk görseller de internete sızdırılmaya başlandı.





LG'nin Phablet segmentine ilk adımı olarak görülen Optimus G Pro, 5.5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 600 yongaseti taşıyordu. LG Pro 2 modelinin özellikleri şimdilik net olarak bilinmese de 6 inçlik Full HD veya 2K çözünürlükte ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, LTE-A altyapısına destel şeklinde olacağı tahmin ediliyor.





Güney Kore kaynaklı sızıntılarda ise LG'nin G2 ile başladığı arka kontrol tuşlarını bu yıl da devam ettirmek istediği anlaşılıyor. Kontrol tuşları cihazın arka kapağında kamera ve flaş modülünün hemen arkasında yer alırken, sol alt kısımda ise hoparlör ızgarası görülüyor.





Geçen yıl piyasaya sürülen Optimus G Pro'nun, o dönem piyasaya çıkan yeni nesil Snapdragon işlemcili ve Full HD ekranlı amiral gemi modellerine bir cevap niteliğinde olduğu değerlendirmesi yapılmaktaydı. Sonrasında ise asıl amiral gemi modeli G2 piyasaya çıkmıştı.





Kaynaklara göre LG'nin bu yıl ki stratejisi de benzer olacak. G Pro 2 modelinden sonra yaz aylarına doğru G3 amiral gemi modelinin piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.





http://androidcommunity.com/lg-g-pro-2-exposed-in-leaked-photos-20140128/