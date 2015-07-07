LG G Pro 3 farklı kaynaklardan da doğrulandı

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LG'nin sonbahar dönemi için hazırladığı yeni amiral gemi modeli ile ilgili sızıntılar artmaya başladı. Farklı kaynaklardan gelen sızıntılar modelin donanımı ile ilgili de daha detaylı bilgiler vermeye başladı.
LG G Pro 3 adını alması beklenen modelde Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti, 4GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite olacağı belirtiliyor. Arka kameranın 20.7MP çözünürlüğe ulaştığı model 8MP çözünürlüğünde de bir ön kameraya sahip olacak.
Modelde ayrıca 6 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlükte ekran, Android 5.1 işletim sistemi ve LG UX 4 arayüzünün olacağı ifade ediliyor. Bunun yanında bir parmak izi okuyucu ve gözbebeği tarama teknolojisinin olacağı gelen bilgiler arasında. Ancak bu gözbebeği tarayıcısının ne tür bir yapı içerdiği bilinmiyor.
Donanımı ile pazarın en güçlü telefonlarından birisi olmaya aday LG G Pro 3 modeli elbette bu kadar özelliği biraz tuzluya mal etmiş. Sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen modelin 790$ civarında bir fiyat etiketinin olacağı tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Mouth-watering-LG-G-Pro-3-specs-confirmed-pupil-recognition-added_id71200 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat beni asıl deli eden durum şudur ki, yazılım desteği. Tamam teknolojinin gelişmesine lafımız yok süper donanımlı telefonlar çıksın 5 milyar olsun isterse. Ama 1500tl lik telefon orta sınıf kabul edilip bu telefona 2 dönem sonra yazılım güncellemesi gelmiyor. Gelmediği gibi ara fix güncellemeler, özellik eklemeler vs hiç olmuyor.
Telefonu telefon yapan kullanım kolaylığı yarattığı yazılımdır. Donanım bir yere kadar işin özeti bu. DSLR kullananlar bilir body bir süreden sonra yetersiz kalır adam gibi lensiniz yoksa. Sensör ve lens bir bütündür. 10 milyarlık makineye kıytırık lens takarsanız düzgün bir fotoğraf elde edemezsiniz.
Uzun lafın kısası lanet olsun bu vergilere.