LG G Pro 3 farklı kaynaklardan da doğrulandı

LG'nin sonbahar dönemi için hazırladığı yeni amiral gemi modeli ile ilgili sızıntılar artmaya başladı. Farklı kaynaklardan gelen sızıntılar modelin donanımı ile ilgili de daha detaylı bilgiler vermeye başladı.





LG G Pro 3 adını alması beklenen modelde Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti, 4GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite olacağı belirtiliyor. Arka kameranın 20.7MP çözünürlüğe ulaştığı model 8MP çözünürlüğünde de bir ön kameraya sahip olacak.





Modelde ayrıca 6 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlükte ekran, Android 5.1 işletim sistemi ve LG UX 4 arayüzünün olacağı ifade ediliyor. Bunun yanında bir parmak izi okuyucu ve gözbebeği tarama teknolojisinin olacağı gelen bilgiler arasında. Ancak bu gözbebeği tarayıcısının ne tür bir yapı içerdiği bilinmiyor.





Donanımı ile pazarın en güçlü telefonlarından birisi olmaya aday LG G Pro 3 modeli elbette bu kadar özelliği biraz tuzluya mal etmiş. Sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen modelin 790$ civarında bir fiyat etiketinin olacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Mouth-watering-LG-G-Pro-3-specs-confirmed-pupil-recognition-added_id71200