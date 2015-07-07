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LG G Pro 3 farklı kaynaklardan da doğrulandı

3 yıl
3,6b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Pro 3 farklı kaynaklardan da doğrulandı

LG'nin sonbahar dönemi için hazırladığı yeni amiral gemi modeli ile ilgili sızıntılar artmaya başladı. Farklı kaynaklardan gelen sızıntılar modelin donanımı ile ilgili de daha detaylı bilgiler vermeye başladı. 

LG G Pro 3 adını alması beklenen modelde Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti, 4GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite olacağı belirtiliyor. Arka kameranın 20.7MP çözünürlüğe ulaştığı model 8MP çözünürlüğünde de bir ön kameraya sahip olacak. 

Modelde ayrıca 6 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlükte ekran, Android 5.1 işletim sistemi ve LG UX 4 arayüzünün olacağı ifade ediliyor. Bunun yanında bir parmak izi okuyucu ve gözbebeği tarama teknolojisinin olacağı gelen bilgiler arasında. Ancak bu gözbebeği tarayıcısının ne tür bir yapı içerdiği bilinmiyor. 

Donanımı ile pazarın en güçlü telefonlarından birisi olmaya aday LG G Pro 3 modeli elbette bu kadar özelliği biraz tuzluya mal etmiş. Sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen modelin 790$ civarında bir fiyat etiketinin olacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Mouth-watering-LG-G-Pro-3-specs-confirmed-pupil-recognition-added_id71200 Yorum Yaz
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
3400 lira 64GB'ın çıkış fiyatı olur. Hadi biraz daha ucuza gelsin 3200 lira falan olur. vergiler yüzünden hiç bir şey alamaz duruma geleceğiz yakında. Dolar olmuş 2.70 bunlar vergi arttırmayı düşünsün. Aletin fiyatı normal. İlk çıktığında Note serisi de 700-750$'a satılmıştı. Sorun bizim ülkeye girince başlıyor. Vergiler, yüksek kur, düşük gelir...
3400 lira 64GB'ın çıkış fiyatı olur. Hadi biraz daha ucuza gelsin 3200 lira falan olur. vergiler yüzünden hiç bir şey alamaz duruma geleceğiz yakında. Dolar olm...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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ugacomtr 3 yıl
4000 tl ye gelir.. samsung yeni note daha ucuza cıkar ve bu telefon ellerde kalır. demedi demeyin. 800 dolar nasıl bir fiyattır yaw..!
1 Yanıt Yanıtla +6
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Yazılımcı Online 3 yıl
sistem güzel telefon güzel. Abartı denecek bir şey yok, teknoloji denen şey böyle gelişir. Gelişen sistem bataryalara yetmediği için şu anda batarya üzerinde çalışmalar var mesela. Her bir yenilik diğerini tetikler. Retina taryıcısını tahmin ediyordum hiç süpriz olmadı ama model süpriz oldu ben G5 olur diye tahmin ediyordum. Bu telefonlar konsept telefon gibi aslında teknolojinin öncüleri S serisi olsun note serisi olsun ya da LG nin üst modelleri sonynin üst modelleri vs vs vs...

Fakat beni asıl deli eden durum şudur ki, yazılım desteği. Tamam teknolojinin gelişmesine lafımız yok süper donanımlı telefonlar çıksın 5 milyar olsun isterse. Ama 1500tl lik telefon orta sınıf kabul edilip bu telefona 2 dönem sonra yazılım güncellemesi gelmiyor. Gelmediği gibi ara fix güncellemeler, özellik eklemeler vs hiç olmuyor.

Telefonu telefon yapan kullanım kolaylığı yarattığı yazılımdır. Donanım bir yere kadar işin özeti bu. DSLR kullananlar bilir body bir süreden sonra yetersiz kalır adam gibi lensiniz yoksa. Sensör ve lens bir bütündür. 10 milyarlık makineye kıytırık lens takarsanız düzgün bir fotoğraf elde edemezsiniz.

Uzun lafın kısası lanet olsun bu vergilere.


sistem güzel telefon güzel. Abartı denecek bir şey yok, teknoloji denen şey böyle gelişir. Gelişen sistem bataryalara yetmediği için şu anda batarya üzerinde ç...
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BirkanBilen 3 yıl
Yazılımcı Online arkadaşın konuyu vergilere bağlaması edebi bir eser olmuş.SAMSUNG'un geliştirilmiş 7420 EXYNOS çiplerinin 820'yi gene geçeceğini ve NOTE 5'in fark yaratacağını düşünüyorum.Bu arada MİCROSOFT'un W10 destekli LUMIA 940 ve LUMIA 1030'un Eylül'deki fuarda çok konuşulacağını düşünüyorum.
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aspirin_00 3 yıl
kasa plastik mi yine 6 inç çok buyuk değil mi ?
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kesbi 3 yıl
Sanal tuş var, görüntülü arama desteği yok. Bizimle değılsın.
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Şu an için 2k gereksiz.820 çıkınca 2k yeterli olacakmı.
Firmalar göz boyamak adına 8-10 çekirdek 64 bit 2k olayını abarttılar.
Fiyat konusuna değinmeye gerek yok sanırım.

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Yazılımcı Online 3 yıl
sistem güzel telefon güzel. Abartı denecek bir şey yok, teknoloji denen şey böyle gelişir. Gelişen sistem bataryalara yetmediği için şu anda batarya üzerinde çalışmalar var mesela. Her bir yenilik diğerini tetikler. Retina taryıcısını tahmin ediyordum hiç süpriz olmadı ama model süpriz oldu ben G5 olur diye tahmin ediyordum. Bu telefonlar konsept telefon gibi aslında teknolojinin öncüleri S serisi olsun note serisi olsun ya da LG nin üst modelleri sonynin üst modelleri vs vs vs...

Fakat beni asıl deli eden durum şudur ki, yazılım desteği. Tamam teknolojinin gelişmesine lafımız yok süper donanımlı telefonlar çıksın 5 milyar olsun isterse. Ama 1500tl lik telefon orta sınıf kabul edilip bu telefona 2 dönem sonra yazılım güncellemesi gelmiyor. Gelmediği gibi ara fix güncellemeler, özellik eklemeler vs hiç olmuyor.

Telefonu telefon yapan kullanım kolaylığı yarattığı yazılımdır. Donanım bir yere kadar işin özeti bu. DSLR kullananlar bilir body bir süreden sonra yetersiz kalır adam gibi lensiniz yoksa. Sensör ve lens bir bütündür. 10 milyarlık makineye kıytırık lens takarsanız düzgün bir fotoğraf elde edemezsiniz.

Uzun lafın kısası lanet olsun bu vergilere.


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Firaristt 3 yıl en beğenilen
3400 lira 64GB'ın çıkış fiyatı olur. Hadi biraz daha ucuza gelsin 3200 lira falan olur. vergiler yüzünden hiç bir şey alamaz duruma geleceğiz yakında. Dolar olmuş 2.70 bunlar vergi arttırmayı düşünsün. Aletin fiyatı normal. İlk çıktığında Note serisi de 700-750$'a satılmıştı. Sorun bizim ülkeye girince başlıyor. Vergiler, yüksek kur, düşük gelir...
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trakyAli-1986 3 yıl
bende g pro eşimde g flex var düşüp kırılıp parçalanmadığı yada artık uygulama desteği kalmadığı süreye kadar gider.
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selahattın ısık 3 yıl
Tasarım ve fiyatın doğru orantılı olduğu nadir telefonlardan......olacak bu fiyatla gelirse....İnsaf..
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SKYBRAVE 3 yıl
Yurtdışındaki fiyatı bile 790 dolarsa Türkiye'deki fiyatı, elektronik ürünler için % 15-30 arasında olacağı söylenen vergiler de dahil edilirse sanırım 3.500TL ve üzeri rakamları bulur. Bence güzel ülkemde bu saatten sonra hangi telefonun hangi özelliklerle çıkacağından çok ne fiyatla çıkacağını konuşmak lazım. Yakın zamana kadar Iphone almayı düşünüyordum. Önce sağolsun Apple zam yaptı. Şimdi bir de ek vergi gelirse 3.000TL'den aşağı Iphone göremeyiz sanırım. Gerçekten hangi marka hangi telefon olursa olsun bir cep telefonuna bu kadar para vermeye değmez. Bunu çalışan bir insan olarak söylüyorum. Cep telefonu günümüzde bir ihtiyaç ama maalesef ülkemizde lüks bir elektronik eşya olarak muamele görüyor. Bu arada bu ek vergi konusunda Erdi Bey veya diğer editörlerin bir bilgisi varsa ve paylaşırlarsa benim gibi şu an telefon alma arifesinde olan insanlar için iyi olur.
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0MG90 3 yıl
790 dolar mı cidden mi?
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ugacomtr 3 yıl
4000 tl ye gelir.. samsung yeni note daha ucuza cıkar ve bu telefon ellerde kalır. demedi demeyin. 800 dolar nasıl bir fiyattır yaw..!
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Guest-1E8C38219 3 yıl ugacomtr
Arkadaş yazacaklarımı yazmış. Gidiyorum
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