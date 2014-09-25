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LG G Pro 3 firmanın kendi işlemcisi ile gelebilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Pro 3 firmanın kendi işlemcisi ile gelebilir

G3 amiral gemi modeli ile başarılı satışlar yapan ve bu yıl için 10 milyon satış hedefi koyan LG uzun süredir kendi işlemcisini geliştirmek adına çalışmalar yapıyor. Apple, Samsung, Huawei gibi firmaların arasında kendisine yer edinmek isteyen LG henüz ortaya somut bir şeyler koyabilmiş değil.

LG G3 modelinde bir ihtimal Odin adındaki bu işlemcinin kullanılması bekletisi boşa çıkınca gözler bu sefer G Pro serisine çevrildi. Firmanın Phablet segmentindeki önemli oyuncusu olan G Pro serisinin üçüncü üyesinde Odin işlemcisinin kullanılacağı iddia ediliyor. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG-F490L adındaki orta seviye prototip cihazında bir süredir Odin işlemcisini test eden firma, gelecek yıl itibariyle pazara ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Şubat 2015 civarında piyasaya çıkması beklenen G Pro 3 modeline güç vereceği tahmin edilen Odin işlemcisi 4 adet Cortex-A15 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeği barındırıyor. Ancak bunların 64-bitlik versiyonlara dönüşmesi ihtimali de mevcut. 

LG kendi işlemcisinin üretimi için TSMC firması ile anlaşmış durumda. Odin işlemci serisinde ARM'ın Cortex mimarisini temel alan üyeler yanında özelleştirilmiş bir üye de yer alacak. Ancak bunun G Pro 3 modelinde yer alıp almayacağı bilinmiyor. 

Dışa bağımlılıktan kurtulma adına kendi geliştirdiği batarya, ekran gibi bileşenlerinin yanına işlemciyi de eklemeyi isteyen LG'nin bu hamlesinin ne derece başarılı olacağını zaman içinde göreceğiz.  

http://www.androidauthority.com/lg-g-pro-3-in-house-soc-529600/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
LG kendi işlemcisinin üretimi için TSMC firması ile anlaşmış durumda.
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ICromwelleI 4 yıl
Lg artık bu kervana katıldı. İnşallah elde ettiği başarıyı yakalar.
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Wacom Intuos 4 yıl
Umarım bu modelin performansı iyi olur. Beklediğim bir cihaz.
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keskin53 4 yıl
apple sonra fırmalara yeni moda kendi işlemcisini yapma modası
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Krone 4 yıl
Odin işlemci üretilip kullanılana kadar eskidi resmen.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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berkem01 4 yıl
Bi tanesi de Tegra yapmaz arkadaş.
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General. 4 yıl
Samsundan iyi yapacağı garanti.
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mhcd 4 yıl
snapdragon duruken ne gerek var bunlara
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FreeRun 4 yıl
lg nin bu işi başarılı bir şekilde yapacağını düşünüyorum.
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TechnoKolik199 4 yıl
Lg çabuk öğrenir 3 seneye snapdragonu geçer bakın görün
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blackzeros 4 yıl
guncellenmezse manasiz olur ,sd810 ile yarisabilmesine imkan gozukmuyor , qualcoma rakipler ickmasi guzel ama rekabet piyasaya olumlu yansır.
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kratos_03 4 yıl
Lg nin bu atılımı güzel olmuş. Bu arada bana deseler ki Exynos mu Snapdragon mu deseler ben Exynosu tercih ederim. Exynos Snapdragonlardan güçlüdür. Lte desteği yoktu oda geldi. Hoş bizim buraya gelse ne olur gelmese ne olurda..
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Elsa 4 yıl kratos_03
kratos_03
Lg nin bu atılımı güzel olmuş. Bu arada bana deseler ki Exynos mu Snapdragon mu deseler ben Exynosu tercih ederim. Exynos Snapdragonlardan güçlüdür. Lte desteği yoktu oda geldi. Hoş bizim buraya gelse ne olur gelmese ne olurda..

Tek faktör lte değil samsungun yazılımları iğrenç ve kaynak kodlarını vermiyor lg de vermezse o işlemci de çöp olacak
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