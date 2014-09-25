LG G Pro 3 firmanın kendi işlemcisi ile gelebilir





G3 amiral gemi modeli ile başarılı satışlar yapan ve bu yıl için 10 milyon satış hedefi koyan LG uzun süredir kendi işlemcisini geliştirmek adına çalışmalar yapıyor. Apple, Samsung, Huawei gibi firmaların arasında kendisine yer edinmek isteyen LG henüz ortaya somut bir şeyler koyabilmiş değil.





LG G3 modelinde bir ihtimal Odin adındaki bu işlemcinin kullanılması bekletisi boşa çıkınca gözler bu sefer G Pro serisine çevrildi. Firmanın Phablet segmentindeki önemli oyuncusu olan G Pro serisinin üçüncü üyesinde Odin işlemcisinin kullanılacağı iddia ediliyor.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG-F490L adındaki orta seviye prototip cihazında bir süredir Odin işlemcisini test eden firma, gelecek yıl itibariyle pazara ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Şubat 2015 civarında piyasaya çıkması beklenen G Pro 3 modeline güç vereceği tahmin edilen Odin işlemcisi 4 adet Cortex-A15 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeği barındırıyor. Ancak bunların 64-bitlik versiyonlara dönüşmesi ihtimali de mevcut.





LG kendi işlemcisinin üretimi için TSMC firması ile anlaşmış durumda. Odin işlemci serisinde ARM'ın Cortex mimarisini temel alan üyeler yanında özelleştirilmiş bir üye de yer alacak. Ancak bunun G Pro 3 modelinde yer alıp almayacağı bilinmiyor.





Dışa bağımlılıktan kurtulma adına kendi geliştirdiği batarya, ekran gibi bileşenlerinin yanına işlemciyi de eklemeyi isteyen LG'nin bu hamlesinin ne derece başarılı olacağını zaman içinde göreceğiz.

http://www.androidauthority.com/lg-g-pro-3-in-house-soc-529600/