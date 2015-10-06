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LG G2 benchmark testlerinde Android 6.0 Marhsmallow güncellemesiyle görüldü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
1
29
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG G2 benchmark testlerinde Android 6.0 Marhsmallow güncellemesiyle görüldü
Kısa bir süre önce Güney Koreli üretici LG kendi blogundaki bazı modellerin işletim sistemi kısmına Android 6.0 ibaresini ekleyerek bir anlamda bu modellerin güncelleme alacağını doğrulamıştı. Ancak bu modeller arasında G2'nin yer almaması kullanıcıların kafasında soru işareti oluştururken bazı kesimler tarafından akıllı telefonun güncellemeyi almayacağı şeklinde de yorumlanmıştı.

Yaklaşık 15 saat önce ise kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Eylül 2013'de piyasaya sürülen model Android 6.0 işletim sistemi ile benchmark testlerinde görüldü. Benchmark testlerinin manipüle edilme ihtimali de oldukça yüksek ancak yine de kullanıcılar bu gelişmeyle birlikte yeniden umutlandılar. Çıkışının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçen akıllı telefon ilk olarak Android 4.2.2 sürümüyle piyasaya sürülmüştü. Bugün Android 5.0.2 son sürüm olarak kullanılabilirken üretici Android 5.1'i atlayarak direk Android 6.0 güncellemesini sağlayacak gibi görünüyor.
 
LG G2 benchmark testlerinde Android 6.0 Marhsmallow güncellemesiyle görüldü

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coco1912 4 yıl en beğenilen
İnsallah doğrudur
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alemburda34 4 yıl
Biri paintten Android 7.0 yapsın

Hiç elle tutulur bir kanıt değil.
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OmC43 4 yıl
Zaten kk ile çıkması gereken bir cihaza kk yi güncelleme saymak yanlış olur.

Ayrıca 5.0 gibi hatalarla dolu bir sürümü bile bile vermekte ancak bir geçiş sürecini doldurmak için olabilir.

G2 hakettiği guncellemeyi almadı. Bence vermek zorundalar aksi taktirde LG G2'ye bile onun kullanıcılarına bile en azından saygı göstermez ise bitmiş demektir.
Zaten kk ile çıkması gereken bir cihaza kk yi güncelleme saymak yanlış olur.Ayrıca 5.0 gibi hatalarla dolu bir sürümü bile bile vermekte ancak bir g...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DINCERR 4 yıl
arkadas kafadar arkadaşı nexus 5'e gelirken neden g2'ye gelmez acıklaması ne yahu
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mgokhanozen 4 yıl
2011'de çıkan 4S hala güncelleme alıyor. Android kullanan firmalardan da kullanıcıya böyle destek olmasını bekliyoruz. LG, Sony, HTC, Samsung hepsinin..
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Pi 4 yıl
Guncellemeyi dert eden adam bi zahmet rom kursun. Lgye bagli kalmamis olur. Aosp romlarda zaten gelir o guncelleme.
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kill_them_all 4 yıl
en az 1 sene bekleriz onun gelmesini de :)))
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Circassian81 4 yıl
Lg bize M vermeli suan ki basarini bize borçlu
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alatay 4 yıl
güzel haber
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OmC43 4 yıl
Zaten kk ile çıkması gereken bir cihaza kk yi güncelleme saymak yanlış olur.

Ayrıca 5.0 gibi hatalarla dolu bir sürümü bile bile vermekte ancak bir geçiş sürecini doldurmak için olabilir.

G2 hakettiği guncellemeyi almadı. Bence vermek zorundalar aksi taktirde LG G2'ye bile onun kullanıcılarına bile en azından saygı göstermez ise bitmiş demektir.
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funny_child 4 yıl
LG'nin güncelleme olayına hayranım. G3 aldım aldığım gibi 5.0 geldi. Sony de aynı şekilde. Şuan Z1 kullanıyorum 5.1.1'e kadar verdiler. Güncelleme konusunda en kötüsü Samsung. G2'ye Android 6.0 gelir diye tahmin ediyorum. LG'nin güncelleme politikası harika çünkü.
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Biggest Star 4 yıl
Umutlandırıp, utandırmayın
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nehuse 4 yıl
Resmi güncelleme almadıktan sonra anlamı yok custom romlar zaten yapılır.
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alito 4 yıl
Doğruysa harika bir haber. LG hala G2 satmayı sürdürüyor. Telefon hala talep görüyor, bu yüzden bence doğru olabilir.
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ynsemre1 4 yıl



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