LG G2 benchmark testlerinde Android 6.0 Marhsmallow güncellemesiyle görüldü

Kısa bir süre önce Güney Koreli üretici LG kendi blogundaki bazı modellerin işletim sistemi kısmına Android 6.0 ibaresini ekleyerek bir anlamda bu modellerin güncelleme alacağını doğrulamıştı. Ancak bu modeller arasında G2'nin yer almaması kullanıcıların kafasında soru işareti oluştururken bazı kesimler tarafından akıllı telefonun güncellemeyi almayacağı şeklinde de yorumlanmıştı.

Yaklaşık 15 saat önce ise kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Eylül 2013'de piyasaya sürülen model Android 6.0 işletim sistemi ile benchmark testlerinde görüldü. Benchmark testlerinin manipüle edilme ihtimali de oldukça yüksek ancak yine de kullanıcılar bu gelişmeyle birlikte yeniden umutlandılar. Çıkışının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçen akıllı telefon ilk olarak Android 4.2.2 sürümüyle piyasaya sürülmüştü. Bugün Android 5.0.2 son sürüm olarak kullanılabilirken üretici Android 5.1'i atlayarak direk Android 6.0 güncellemesini sağlayacak gibi görünüyor.