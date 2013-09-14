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LG G2 ülkemiz fiyatları belli oldu

5 yıl
12,9b
1
443
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G2 ülkemiz fiyatları belli oldu

LG'nin geçtiğimiz ay duyurduğu yeni amiral gemi modeli G2'nin global olarak satışa başladıktan sonra ülkemiz için de fiyatları belli oldu. 

LG G2 modelinde hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD IPS ekran, Gorilla Glass 3 panel, Snapdragon 800 çözümü, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 3000mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 özellikleri mevcut. 

Teknosa üzerinde ön sipariş alımına başlanan LG G2 modelinin 16GB kapasiteli versiyonu için 1599TL fiyat etiketi belirlenirken, 32GB kapasiteli versiyonu için 1799TL fiyat etiketi belirlenmiş. Tahminler Avrupa'daki fiyata göre 1999TL psikolojik sınır seviyesinden satışa sunulacağı yönündeydi. LG biraz sürpriz yapmış oldu. 

Anlaşılan LG, Xperia Z1 ve Galaxy Note 3 gibi rakiplerinden daha erken piyasaya girmenin avantajını fiyat avantajı ile birleştirerek başarılı satışlar yapma peşinde. Ürün 25 Eylül itibariyle sevkiyata başlayacak. Ayrıca Teknosa, 129TL değerindeki özel arayüz ile cihazı kullanmayı sağlayan QuickWindow kılıfını da hediye ediyor. 

http://www.teknosa.com/pages/lg-g2 Yorum Yaz
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JrMaster 5 yıl en beğenilen
LG'DH nin fiyat atmasyonuna inat ucuz giricez demiş resmen
her çıkacak telefona 2000TL diyorsunuz yahu ayıptır size ne fiyatından ucuz olsun yurt dışındaki gibi kontralı beleşe alalım demek yerine 3000 olsun mu olsunn mantığı ile gidiyor. Her Videoda Böyle
LG'DH nin fiyat atmasyonuna inat ucuz giricez demiş resmenher çıkacak telefona 2000TL diyorsunuz yahu ayıptır size ne fiyatından ucuz olsun yurt dışındaki ...
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1 Yanıt Yanıtla +161
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OKAMI 5 yıl
Lütfen 1999TL olsun psikolojik sinir.
yoksa psikolojik bozulur biz bu fiyata aliskin degiliz haha.
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Hyperchondriac 5 yıl
Bu telefon bu fiyattan girer 3-4 ay sonra fiyatı 100tl gibi düşerse patlama yapar.
2100-2300tl den bahsediyorlardı birde note 3, z1 için falan yüzlerine bakmam.
Bu telefon bu fiyattan girer 3-4 ay sonra fiyatı 100tl gibi düşerse patlama yapar.2100-2300tl den bahsediyorlardı birde note 3, z1 için falan yüzlerine ba...
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaslar bu telefonun uzerınde yaptıgım uzun arastırmalar sonucunda cıhazın teknık ozellıkler ve fıyat bakımından dıger akıllı telefonlara gore acık ara onde oldugunu soyleyebılırım.Bana gore LG g2 su anda dunyanın en ıyı akıllı telefonu.eger LG G2 cıhazını tercıh edersenız kesınlıkle pısman olmıcanızı rahatlıkla soyleyebılırım.Bende sımdıden para bırıktırmeye basladım.telefon turkıye pıyasasına dustugunde alıcam.
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atillaahmetalp 5 yıl
Ilk ciktiginda aldim sagdan soldan yorumlarla hareket etmek vakit kaybi oluyor gidip alip kendinizin incelemesini oneririm,32 gb gayet yeterli ve dropbox var.Ha ben illa tele kart takicam derseniz Aliexpress sitesine girip sadece micro sd giren minik bir otg ile kartta kullanabilirler,ben mali satan biri gibi ovmeyeyim girip siteden boyutlarinida gorun cuzdanda yada cepte bile yer tutmaz.Ama alanlar eminim sd karti unutacaklar.Alan yada alacaklara hayirli olsun iyi bir yatirim olacak.Baska telefon alacaklarada hayirli olsun.
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headcoach 5 yıl
Iş yerinde bir arkadaşta Lg L7 diğerinde S4 var.Günlerdir test yapıyolar deniyorlar ve üzerine tartışıyoruz. Lg nin arayüzü Touchwiz'den çok çok daha iyi sıfır kasma.L7 değilde g yada g 2 demekki çok daha stabil samsungtan.
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Hakanonur 5 yıl headcoach
headcoach

Iş yerinde bir arkadaşta Lg L7 diğerinde S4 var.Günlerdir test yapıyolar deniyorlar ve üzerine tartışıyoruz. Lg nin arayüzü Touchwiz'den çok çok daha iyi sıfır kasma.L7 değilde g yada g 2 demekki çok daha stabil samsungtan.

Bu konuda sana katılıyorum sd yuvası dışında LG g2 harika iş çıkarmış yakında sd kartlısı da gelir. :)
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SuperSantorelli 5 yıl
G2 alanlari 2-3 ay sonra gorucem,zirlamaya başlayacaklar :) çünkü daha once lg'nin mobil cihaz deneyimleri olmadiklari icin ellerinde bir el bombası gibi patlayacak ki 1800'de ne uygun ne de ucuz bi fiyat hele ki lg gibi bir cihaza icin :) he beyaz eşya de tv,çamaşır-bulasik makinası vs vs eyv lakin cakilip kalan donanim ve yazilim ile lg alan arkadaşlar lanet edecekler :)
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Khoradasein 5 yıl SuperSantorelli
Genelleme gördümde bu kadar taraflı ve cahilcesini ilk defa görüyorum :) Biz dış uzaydan mı geldik de daha önce bu konuda deneyimimiz olmasın yahu, gidin çay ya da kahve için kendinize gelin, sabahın dördünde saçmalamışsınız, her ne mobil cihaz kullanıyorsanız onunla size mutluluklar dilerim.
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Angelica 5 yıl
Ucuz demeyelim de olması gerek fiyat diyelim
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Atmavada 5 yıl Angelica
Angelica

Ucuz demeyelim de olması gerek fiyat diyelim


katılıyorum.. ucuz değil 1600 TL sonuçta : )
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DH Misafiri 5 yıl
ARKADAŞLAR BU TELEFONDA OPERATÖR ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME OLANAĞI VARMI YOKMU BUNA BİR CEVAP ARIYORUM ... ???
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YoK 5 yıl
TRT haracı yüzünden radyo yazılımı konmamış olabilir.
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kucukyenici 5 yıl
tayfunay

kucukyenici
tayfunay Radyo bundada yok galiba
Radyo da dahil ne varsa eklemiş LG :-)
Burda yok demiş , http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/LG-LG-Optimus-G2/1007576/.html#!prettyPhoto


Erdi bey'in incelemesinde ve yabancı sitelerde radyo olduğu yazıyor. Turkcell'e mesaj atarak radyo durumunun teyidini almalarını istedim. Aşağıdaki cevabı verdiler. Lakin inceleme videosunda "FM Radio" ikonunu yakaladım. Aşağıda video linki ve resmi mevcut. Belki daha sonra sistem güncellemesi ile radyoyu aktif edebilirler. Bandrol ücreti sebebiyle firmalar bu yola başvurabiliyorlar. Yoksa LG'ye önce tokatı ben yapıştırırım! :-)

00:28 Saniye'de...
youtube.com/...

Turkcell'in verdiği cevap:
Merhaba,
LG firması ile yapılan görüşmede LG G2 cihazın radyo özelliği bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
www.turkcellmagaza.com a gösterdiğiniz ilgili için teşekkür ederiz.
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blank42 5 yıl
GSM Arena incelemesindede görünüyor arkadaşlar,malum saçmasapan radyo vergisi yüzünden konulmamış olabilir yazılım olarak sonradan eklenebilir.

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kucukyenici 5 yıl
DH Misafiri
bu telefonda radyo görüntülü konuşma ve 4g özellikleri varmı turcell in sitesinde bu özelliklere çarpı konulmuş . bilgisi olan ?

Erdi bey'in incelemesinde ve yabancı sitelerde radyo olduğu yazıyor. Turkcell'e mesaj atarak radyo durumunun teyidini almalarını istedim. Aşağıdaki cevabı verdiler. Belki daha sonra sistem güncellemesi ile radyoyu aktif edebilirler. Bandrol ücreti sebebiyle firmalar bu yola başvurabiliyorlar. Umarım radyo vardır. Yoksa LG'ye önce tokatı ben yapıştırırım! :-)
Merhaba,
LG firması ile yapılan görüşmede LG G2 cihazın radyo özelliği bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
www.turkcellmagaza.com a gösterdiğiniz ilgili için teşekkür ederiz.
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Virtual Reality 5 yıl
Fiyatlar 2000-2100-2200 liralara sabitlenince 1600-1800 liralar ucuz gelmeye başladı her halde
Adamların her taktiği tutuyor.
Deli fiyat diyenler var.
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Ystipi 5 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Fiyatlar 2000-2100-2200 liralara sabitlenince 1600-1800 liralar ucuz gelmeye başladı her halde

Adamların her taktiği tutuyor.

Deli fiyat diyenler var.

Evet hocam aynen öyle kıvama getirdiler valla
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