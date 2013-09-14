LG G2 ülkemiz fiyatları belli oldu

Haber Editörü
LG'nin geçtiğimiz ay duyurduğu yeni amiral gemi modeli G2'nin global olarak satışa başladıktan sonra ülkemiz için de fiyatları belli oldu.
LG G2 modelinde hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD IPS ekran, Gorilla Glass 3 panel, Snapdragon 800 çözümü, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 3000mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 özellikleri mevcut.
Teknosa üzerinde ön sipariş alımına başlanan LG G2 modelinin 16GB kapasiteli versiyonu için 1599TL fiyat etiketi belirlenirken, 32GB kapasiteli versiyonu için 1799TL fiyat etiketi belirlenmiş. Tahminler Avrupa'daki fiyata göre 1999TL psikolojik sınır seviyesinden satışa sunulacağı yönündeydi. LG biraz sürpriz yapmış oldu.
Anlaşılan LG, Xperia Z1 ve Galaxy Note 3 gibi rakiplerinden daha erken piyasaya girmenin avantajını fiyat avantajı ile birleştirerek başarılı satışlar yapma peşinde. Ürün 25 Eylül itibariyle sevkiyata başlayacak. Ayrıca Teknosa, 129TL değerindeki özel arayüz ile cihazı kullanmayı sağlayan QuickWindow kılıfını da hediye ediyor.
http://www.teknosa.com/pages/lg-g2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
her çıkacak telefona 2000TL diyorsunuz yahu ayıptır size ne fiyatından ucuz olsun yurt dışındaki gibi kontralı beleşe alalım demek yerine 3000 olsun mu olsunn mantığı ile gidiyor. Her Videoda Böyle
yoksa psikolojik bozulur biz bu fiyata aliskin degiliz haha.
2100-2300tl den bahsediyorlardı birde note 3, z1 için falan yüzlerine bakmam.