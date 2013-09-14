LG G2 ülkemiz fiyatları belli oldu





LG'nin geçtiğimiz ay duyurduğu yeni amiral gemi modeli G2'nin global olarak satışa başladıktan sonra ülkemiz için de fiyatları belli oldu.





LG G2 modelinde hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD IPS ekran, Gorilla Glass 3 panel, Snapdragon 800 çözümü, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 3000mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 özellikleri mevcut.





Teknosa üzerinde ön sipariş alımına başlanan LG G2 modelinin 16GB kapasiteli versiyonu için 1599TL fiyat etiketi belirlenirken, 32GB kapasiteli versiyonu için 1799TL fiyat etiketi belirlenmiş. Tahminler Avrupa'daki fiyata göre 1999TL psikolojik sınır seviyesinden satışa sunulacağı yönündeydi. LG biraz sürpriz yapmış oldu.





Anlaşılan LG, Xperia Z1 ve Galaxy Note 3 gibi rakiplerinden daha erken piyasaya girmenin avantajını fiyat avantajı ile birleştirerek başarılı satışlar yapma peşinde. Ürün 25 Eylül itibariyle sevkiyata başlayacak. Ayrıca Teknosa, 129TL değerindeki özel arayüz ile cihazı kullanmayı sağlayan QuickWindow kılıfını da hediye ediyor.

http://www.teknosa.com/pages/lg-g2