LG G3 10 milyon satış rakamına koşuyor





Satışa çıktığı dönemden bu yana özellikle Güney Kore'de büyük ilgi gören LG G3, global pazarda da büyük ilgiyle karşılaştı. Cihaz şimdi bir rekora koşuyor.





Firmadan yapılan açıklamada LG G3 amiral gemi modelinin 10 milyon satış rakamına koştuğu ifade edildi. Bu firma tarihinde de bir rekor olacak. Bilindiği gibi 10 milyon rakamları genelde Galaxy cihazlarından gelmekteydi. LG de amiral gemi modeli ile 10 milyon kulübüne adını yazdıracak.





Firma şimdilik bu rekorun ne zaman kırılacağını tam olarak belirtmiyor ancak işaretler yıl sonuna kadar 10 milyon rakamının geçilmiş olacağını gösteriyor. LG yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 16 artışla 14.5 milyon adet akıllı telefon satımış ve firma rekorunu kırmıştı.





LG G3 modelinde hatırlanacağı üzere 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 13MP çözünürlükte OIS+ destekli arka kamera, 16GB depolama kapasitesi - 2GB RAM/32GB depolama kapasitesi - 3GB RAM seçeneği, microSD desteği, çıkarılabilir 3000mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut.

http://androidspin.com/2014/08/27/lg-g3-will-lgs-first-smartphone-sell-10-million-handsets/