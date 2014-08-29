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LG G3 10 milyon satış rakamına koşuyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3 10 milyon satış rakamına koşuyor

Satışa çıktığı dönemden bu yana özellikle Güney Kore'de büyük ilgi gören LG G3, global pazarda da büyük ilgiyle karşılaştı. Cihaz şimdi bir rekora koşuyor.

Firmadan yapılan açıklamada LG G3 amiral gemi modelinin 10 milyon satış rakamına koştuğu ifade edildi. Bu firma tarihinde de bir rekor olacak. Bilindiği gibi 10 milyon rakamları genelde Galaxy cihazlarından gelmekteydi. LG de amiral gemi modeli ile 10 milyon kulübüne adını yazdıracak.

Firma şimdilik bu rekorun ne zaman kırılacağını tam olarak belirtmiyor ancak işaretler yıl sonuna kadar 10 milyon rakamının geçilmiş olacağını gösteriyor. LG yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 16 artışla 14.5 milyon adet akıllı telefon satımış ve firma rekorunu kırmıştı.

LG G3 modelinde hatırlanacağı üzere 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 13MP çözünürlükte OIS+ destekli arka kamera, 16GB depolama kapasitesi - 2GB RAM/32GB depolama kapasitesi - 3GB RAM seçeneği, microSD desteği, çıkarılabilir 3000mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut.  

http://androidspin.com/2014/08/27/lg-g3-will-lgs-first-smartphone-sell-10-million-handsets/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mu5tafa 4 yıl
G2 hadi neyse de g3 alan teknolojiden anlamıyordur. M8 veya s5 çok daha mantıklı. Z2 de öyle.
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Pit0N 4 yıl
LG Samsung'un yerini alırda Samsung biraz terler.
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kırmızı panda 4 yıl
Samsung s2'den sonra marka değerini çok arttırdı, LG de G2 ile beraber artırmaya başladı. G2'ye çok şey borçlular.
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Strange Night 4 yıl
Herkes vay falan demiş ama Dh'nin antipatik markası samsung en cok satmış akıllı telefon markası sırf galaxy s serisinden 180 milyon telefon sattı note ve ara modelleri saymıyorum bile
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Krone 4 yıl
G2'den iyi ekmek yediler G3 Lansmanını bile üst düzey biçimde yaptılar. Güncellemelerini versinler daha fazla kazanırlar.
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nepasvior 4 yıl
LG iyi yolda, tek eksiği fiziksel home tuşu ve geri tuşuyla o arkada saçma bir yere konan ses kilit tuşları, onlar da olmasa süper olurmuş
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acura07 4 yıl nepasvior
O soyledikleriniz yok diye sadece 100binlerin tercihi. Bozulan basmayan fiziksel tuslari istemioook
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okan_cehapelioglu 4 yıl
diğerleri yerinde sayarken lg baya kendini geliştirdi
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carter 4 yıl
Lg, G2 ile çıkış yakaladı ve bunu sürdürmeye niyetli. Umarım bu çizgide devam ederler. :)
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Schizoid Interfectorem 4 yıl
Daha fazla satışı hakediyor.
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Apple Specialist 4 yıl
Lg g 3 aldim iphone sattim simdi rahatim lgyi cok seviyorum.
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-Skylake- 4 yıl



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