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LG G3 lazer tabanlı otomatik odaklama sunabilir

4 yıl
4,6b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3 lazer tabanlı otomatik odaklama sunabilir

Resmi olarak lanse edilmesine günler kala donanımı ile ilgili pek çok bilginin kesinleştiği LG G3 modelinin fark yaratacak ekstra özellikleri ise yeni yeni boy göstermeye başlıyor. Bunlardan iki tanesi kamera ile ilgili. 

Firma içerisindeki kaynaklar tarafından teyit edilen bilgilere göre LG G3 modelinin arka kamerasında lazer tabanlı otomatik odaklama sistemi yer alacak. One M8 modelindekine benzer bir şekilde lazer, nesnenin derinliğini algılayarak deklanşöre dokunma ve fotoğrafın yakalanması arasındaki geçen süreyi en aza indiriyor. Lazer odaklamalı sistem optik sistemlere göre daha doğru ve hızlı sonuçlar verebiliyor.

LG G3'ün 13MP çözünürlükteki arka kamerası gelişmiş optik imaj dengeleme ve lazer odaklamalı sistem ile birlikte piyasada en iyi kamera deneyimi sunan akıllı telefonlar arasında yerini alabilir. 

Kamera ile ilgili diğer bir özellik ise selfie yeni Türkçesi ile özçekim konusunda. LG G3 kullanıcının kendisini çekmek için bileğini büktüğünde bunu algılayabilecek ve otomatik olarak bazı ayarlar yapabilecek. 

Kamera konusunda LG G3 ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Donanım konusunda ise 5.5 inçlik 2K ekran, 3GB RAM, microSD girişi, 3000mAh gücünde batarya, 4K video kaydı şeklindeki özellikler resmi ağızdan veya farklı kaynaklardan paylaşılmış durumda. Ancak işlemcinin Snapdragon 801 mi yoksa Snapdragon 805 mi olacağı konusunda bir netlik yok. 

http://www.theverge.com/2014/5/23/5744542/lg-g3-will-be-the-first-smartphone-with-laser-autofocus Yorum Yaz
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Silent Guardian 4 yıl en beğenilen darkaura
darkaura

her ne kadar istedigi piyasa payini alamasada, lg nin surekli yeni fikirleri cesurca denemesini taktir ediyorum. ne yazikki ayni basariyi urunu bir butun olarak eksiksiz sunmada gosteremiyor. basinda kullanicilarin gercekden ne istedigini anlayan vizyoner bir yonetici olsaydi cok farkli yerlerde olurdu.

Şimdi bana çok kişi kızacak ama kesinlikle haklısınız.

Sokaktaki tüketicinin ne istediğini bilen kazanıyor (Bkz. Samsung)

Sokaktaki tüketicinin ne İSTEYECEĞİNİ bilen ise kesinlikle kazanıyor (Bkz. Apple)

Tamamen sokaktaki tüketiciyi baz aldığımızda Apple her zaman pazarlama ve ürünleriyle öne çıktı. Örneğin iPad olmadan önce kaçımız tabletlerin varlığından haberdardık? Ya da iPhone çıkmadan önce kim dokunmatik telefon kullanıyordu? Önemli olan sokaktaki tüketicinin ne istediğini bilmek. Forumda biz işlemci, gpu muhabbeti döndürüyoruz fakat sokaktaki insanlar bunu düşünmüyor, beklentilerimiz çok farklı.

Umarım açıklayıcı olabilmişimdir.
darkauraher ne kadar istedigi piyasa payini alamasada, lg nin surekli yeni fikirleri cesurca denemesini taktir ediyorum. ne yazikki ayni...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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General. 4 yıl
Lg gözünü seveyim Koy şu cihaza S805 ve 3500mAh batarya.
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General. 4 yıl prince_de_lyon
prince_de_lyon

hey ALLAH'im ya adamlar hadi LG koy 805 3500 mah diyo ya sanki 810 la 4000 mah batarya koysa ne yapaxcan dunyayimi kurtaracan.s800 le bil her istedigin yapiliyo dunyada ndn en fazlasini istersinizki hemde en ucuza

Bu mesajını bana cevaben yazmışsın belliki.
Biz tüketiciyiz paramızı veriyoruz tabiki de daha iyisini isteyeceğiz bize dayatılanı değil bizim istediğimizi üretecek,Çünkü O firmayı ürünlerini alarak ayakta tutan biziz.Daha hızlı,pili daha çok giden bir ürün talep etmek kadar doğal ne olabilir.Senin mantığınla kimse evini,arabasını değiştirmesin parayı harcamasın mezara götürsün bumu yani.
prince_de_lyonhey ALLAH'im ya adamlar hadi LG koy 805 3500 mah diyo ya sanki 810 la 4000 mah batarya koysa ne yapaxcan dunyayimi kurtara...
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DH Misafiri 4 yıl
ben g3 kullanıyorum ama arka kameradan ses geliyo gıcırdamak denecek seviyede yani cızzz zzzz gibi sesler bana yardımcı olur musunuz lütfen
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DH Misafiri 4 yıl
Ne anlamadım lazer tabancası ile ateş mi edecekmiş :-D
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kımyasal 4 yıl
Donanim haberde telefon seçerken ben;donanim uzmani.
Sokaktaki telefon seçerken; aaa bu medcezirdeki telefon.

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Umutcan 4 yıl
805le çıkması pek mümkün değil, bu soc'in piyasaya çıkmasına bir kaç ay var. Ki üreticiler alıp cihazlarında kullanacak daha...
801 ile geleceği baştan belli gibi. İlk deneme üretimini de muhtemelen yine çinli bir firma yapar. 805'li ilk cihaz yine çinden çıkar.
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TearsForFears 4 yıl
Tasarımı hoş donanımı Z2'den kötü.2000 liraya Z2 varken , S5 varken bakalım nasıl bir fiyatlandırma ile gelecek.
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Vipracing 4 yıl
Lg iyi hoşta iki tane kimsenin görmek istemediği negatif unsur mevcut : Yazılım güncelleme vb konusunda ciddi yavaş olmaları (Ve bazen hiç vermemeleri) ve de ülkemizdeki servis durumu.(Bu konuda teleservisden dolayı Sony de sabıkalıdır malesef) Yoksa gerek özellik gerek sede donanım F/P açısından iyi işler yapıyorlar .
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Batuist 4 yıl
yılın telefonu geliyor. bu telefon 805 ile gelirse ömrü çok daha uzun olur. yok 801 ile gelirse 2015te adı unutulur...
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hayk24 4 yıl
cihazlari sadece islemci olarak degerlendirmeyin model görüntü malzeme kalitesi donanim dayaninlilik fiyat .okadar cihaz kullandim cogunuda kurcaliyorum cikanlari hemen acikcasi g2 su an gözde telefon eksikleri var tabiyki ama gösteris donanim malzeme kalitesi ve fiyat .umarim g3 de öyle olur tahmimce 499 euro bandinda cikicak ama türkiyede üstüne neler eklenir bilmem
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CoreXXX 4 yıl
habere bak sanki yeni teknoloji. ya bu lumia 925 de bile var 1 sene önceki telefonda
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hayk24 4 yıl
aqrkadaslar z2 nin tus takimi bir ise yaramiyor göcmüs gibi bastigini hisetmiyorsun
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hllsing 4 yıl
Hicbir firma bir üründe herşeyi tam olarak sunmaz hep bir şeyler eksik birakilir birinde FM radyo olmaz birinde SD card olmaz pili düşük olur vs.vs onun için yorumlardaki muhabbet boşuna firmalar yine kendi bildiklerini yapmaya devam edecektir
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ßyİsMaİLCaN 4 yıl
fiyatı merak ediyorum :)
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