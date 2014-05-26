LG G3 lazer tabanlı otomatik odaklama sunabilir

Haber Editörü
Resmi olarak lanse edilmesine günler kala donanımı ile ilgili pek çok bilginin kesinleştiği LG G3 modelinin fark yaratacak ekstra özellikleri ise yeni yeni boy göstermeye başlıyor. Bunlardan iki tanesi kamera ile ilgili.
Firma içerisindeki kaynaklar tarafından teyit edilen bilgilere göre LG G3 modelinin arka kamerasında lazer tabanlı otomatik odaklama sistemi yer alacak. One M8 modelindekine benzer bir şekilde lazer, nesnenin derinliğini algılayarak deklanşöre dokunma ve fotoğrafın yakalanması arasındaki geçen süreyi en aza indiriyor. Lazer odaklamalı sistem optik sistemlere göre daha doğru ve hızlı sonuçlar verebiliyor.
LG G3'ün 13MP çözünürlükteki arka kamerası gelişmiş optik imaj dengeleme ve lazer odaklamalı sistem ile birlikte piyasada en iyi kamera deneyimi sunan akıllı telefonlar arasında yerini alabilir.
Kamera ile ilgili diğer bir özellik ise selfie yeni Türkçesi ile özçekim konusunda. LG G3 kullanıcının kendisini çekmek için bileğini büktüğünde bunu algılayabilecek ve otomatik olarak bazı ayarlar yapabilecek.
Kamera konusunda LG G3 ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Donanım konusunda ise 5.5 inçlik 2K ekran, 3GB RAM, microSD girişi, 3000mAh gücünde batarya, 4K video kaydı şeklindeki özellikler resmi ağızdan veya farklı kaynaklardan paylaşılmış durumda. Ancak işlemcinin Snapdragon 801 mi yoksa Snapdragon 805 mi olacağı konusunda bir netlik yok.
http://www.theverge.com/2014/5/23/5744542/lg-g3-will-be-the-first-smartphone-with-laser-autofocus Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi bana çok kişi kızacak ama kesinlikle haklısınız.
Sokaktaki tüketicinin ne istediğini bilen kazanıyor (Bkz. Samsung)
Sokaktaki tüketicinin ne İSTEYECEĞİNİ bilen ise kesinlikle kazanıyor (Bkz. Apple)
Tamamen sokaktaki tüketiciyi baz aldığımızda Apple her zaman pazarlama ve ürünleriyle öne çıktı. Örneğin iPad olmadan önce kaçımız tabletlerin varlığından haberdardık? Ya da iPhone çıkmadan önce kim dokunmatik telefon kullanıyordu? Önemli olan sokaktaki tüketicinin ne istediğini bilmek. Forumda biz işlemci, gpu muhabbeti döndürüyoruz fakat sokaktaki insanlar bunu düşünmüyor, beklentilerimiz çok farklı.
Umarım açıklayıcı olabilmişimdir.
Bu mesajını bana cevaben yazmışsın belliki.
Biz tüketiciyiz paramızı veriyoruz tabiki de daha iyisini isteyeceğiz bize dayatılanı değil bizim istediğimizi üretecek,Çünkü O firmayı ürünlerini alarak ayakta tutan biziz.Daha hızlı,pili daha çok giden bir ürün talep etmek kadar doğal ne olabilir.Senin mantığınla kimse evini,arabasını değiştirmesin parayı harcamasın mezara götürsün bumu yani.