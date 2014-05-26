LG G3 lazer tabanlı otomatik odaklama sunabilir





Resmi olarak lanse edilmesine günler kala donanımı ile ilgili pek çok bilginin kesinleştiği LG G3 modelinin fark yaratacak ekstra özellikleri ise yeni yeni boy göstermeye başlıyor. Bunlardan iki tanesi kamera ile ilgili.





Firma içerisindeki kaynaklar tarafından teyit edilen bilgilere göre LG G3 modelinin arka kamerasında lazer tabanlı otomatik odaklama sistemi yer alacak. One M8 modelindekine benzer bir şekilde lazer, nesnenin derinliğini algılayarak deklanşöre dokunma ve fotoğrafın yakalanması arasındaki geçen süreyi en aza indiriyor. Lazer odaklamalı sistem optik sistemlere göre daha doğru ve hızlı sonuçlar verebiliyor.





LG G3'ün 13MP çözünürlükteki arka kamerası gelişmiş optik imaj dengeleme ve lazer odaklamalı sistem ile birlikte piyasada en iyi kamera deneyimi sunan akıllı telefonlar arasında yerini alabilir.





Kamera ile ilgili diğer bir özellik ise selfie yeni Türkçesi ile özçekim konusunda. LG G3 kullanıcının kendisini çekmek için bileğini büktüğünde bunu algılayabilecek ve otomatik olarak bazı ayarlar yapabilecek.





Kamera konusunda LG G3 ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Donanım konusunda ise 5.5 inçlik 2K ekran, 3GB RAM, microSD girişi, 3000mAh gücünde batarya, 4K video kaydı şeklindeki özellikler resmi ağızdan veya farklı kaynaklardan paylaşılmış durumda. Ancak işlemcinin Snapdragon 801 mi yoksa Snapdragon 805 mi olacağı konusunda bir netlik yok.

http://www.theverge.com/2014/5/23/5744542/lg-g3-will-be-the-first-smartphone-with-laser-autofocus