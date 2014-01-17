LG G3 ve G Pro 2 ile ilgili yeni iddialar gündemde





Yeni yıla girmemiz ile birlikte akıllı telefon üreticilerinin yeni amiral gemi modelleri ile ilgili sayısız iddia da gündeme gelmeye başladı. Bunlardan birisi de LG ile ilgili.





Geçen yıl Optimus G Pro ve G2 modellerini piyasaya süren LG'nin bu yıl bu iki modeli devam ettireceğine dair beklentiler oluşmuş durumda. Zaman zaman internete sızan bilgiler de bunu doğrular mahiyette.





Güney Kore medyasına yansıyan yeni bilgilere göre, LG G3 modelinin beklenen lansman tarihi Mayıs 17. G2 modeli ile beklentilerin altında bir satış yapan LG'nin G3 amiral gemi modeli ile bu kez tahminlerin üzerine çıkmayı hedeflediği belirtiliyor.





LG yeni amiral gemi modelinde 2560x1440 piksel çözünürlük, 5.5 inçlik ekran boyutu, LG tarafından tasarlanan 8 çekirdekli Odin yongaseti, 16MP çözünürlükte OIS destekli kamera gibi özelliklere yer verecek.





G Pro 2 ise geçen yıl LG'nin Phablet segmentindeki modeli G Pro'nun devamı olacak. G Pro 2'nin ekranı 5.9 inçe yükselirken, çözünürlük ise yine 2560x1440 piksel olarak belirlenecek. LG'nin G Pro 2 modelini Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde lanse etmesi bekleniyor.





LG'nin karşısında ise aynı dönemde 2K ekranlı Galaxy S5, Full HD ekranlı HTC M8, yine 2K ekranlı Sony Xperia Z2 gibi muhtemel modeller çıkacak. Bu bakımdan firmanın kozlarını daha erken piyasaya sürmesinin avantaj olacağı dile getiriliyor.

http://www.phonearena.com/news/5.5-LG-G3-to-arrive-May-17th-5.9-G-Pro-2-to-start-warming-the-bench-next-month-both-with-QHD-displays_id51518