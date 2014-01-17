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LG G3 ve G Pro 2 ile ilgili yeni iddialar gündemde

5 yıl
14,1b
1
159
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3 ve G Pro 2 ile ilgili yeni iddialar gündemde

Yeni yıla girmemiz ile birlikte akıllı telefon üreticilerinin yeni amiral gemi modelleri ile ilgili sayısız iddia da gündeme gelmeye başladı. Bunlardan birisi de LG ile ilgili. 

Geçen yıl Optimus G Pro ve G2 modellerini piyasaya süren LG'nin bu yıl bu iki modeli devam ettireceğine dair beklentiler oluşmuş durumda. Zaman zaman internete sızan bilgiler de bunu doğrular mahiyette.

Güney Kore medyasına yansıyan yeni bilgilere göre, LG G3 modelinin beklenen lansman tarihi Mayıs 17. G2 modeli ile beklentilerin altında bir satış yapan LG'nin G3 amiral gemi modeli ile bu kez tahminlerin üzerine çıkmayı hedeflediği belirtiliyor.

LG yeni amiral gemi modelinde 2560x1440 piksel çözünürlük, 5.5 inçlik ekran boyutu, LG tarafından tasarlanan 8 çekirdekli Odin yongaseti, 16MP çözünürlükte OIS destekli kamera gibi özelliklere yer verecek. 

G Pro 2 ise geçen yıl LG'nin Phablet segmentindeki modeli G Pro'nun devamı olacak. G Pro 2'nin ekranı 5.9 inçe yükselirken, çözünürlük ise yine 2560x1440 piksel olarak belirlenecek. LG'nin G Pro 2 modelini Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde lanse etmesi bekleniyor.

LG'nin karşısında ise aynı dönemde 2K ekranlı Galaxy S5, Full HD ekranlı HTC M8, yine 2K ekranlı Sony Xperia Z2 gibi muhtemel modeller çıkacak. Bu bakımdan firmanın kozlarını daha erken piyasaya sürmesinin avantaj olacağı dile getiriliyor. 

http://www.phonearena.com/news/5.5-LG-G3-to-arrive-May-17th-5.9-G-Pro-2-to-start-warming-the-bench-next-month-both-with-QHD-displays_id51518 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JaCkBuiLt 5 yıl en beğenilen
Keşke laptopuma sim kart takıp telefon olarak kullanabilsem.Kulağıma dayar konuşurdum. Hem fiyakam da artardı. Adamlar 15.6" full Hd ekranlı Laphlet'i (laptop+telefon+tablet) var diyerek bakıp bakıp iç geçirirlerdi. Kızlar peşimden koşar ve Laphlet'imi görmek için sıraya girerlerdi. Hem de yüz küsür tane fiziksel tuş'um bile olurdu. Ah ahh! nerde o günleeer...
Keşke laptopuma sim kart takıp telefon olarak kullanabilsem.Kulağıma dayar konuşurdum. Hem fiyakam da artardı. Adamlar 15.6" full Hd ekranlı Laphlet'i (laptop+t...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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laerrof 5 yıl
Siz ekran çözünürlüğü konusunda sidik yarıştırmaya devam edin çok gerekliymiş gibi sonra performans ve pil konusunda biz kullanıcılar çok güzel okuyup üflüyoruz sizin o yüksel çözünürlüklü ekrana sahip amiral gemilerine
Siz ekran çözünürlüğü konusunda sidik yarıştırmaya devam edin çok gerekliymiş gibi sonra performans ve pil konusunda biz kullanıcılar çok güzel okuyup üflüyoruz...
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Yanıtla +47
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genc34 5 yıl
full hd'ye bile rahmet okuttular ya la..
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Sömürülüyoruz uyan artık TÜKETİCİ!!!
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Sömürülüyoruz uyan artık TÜKETİCİ!!!
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freudunpiposu 5 yıl
Hı hı
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sezer1578 5 yıl
2k ekran 8 çekirdek cpu vs.. bakalım nereye kadar devam edecek. Battlefield 4 veya Crysis 3 açarmi acaba bunlar. laptop yerine bunlardan mi alsam.
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sezer1578 5 yıl
2k ekran 8 çekirdek cpu vs.. bakalım nereye kadar devam edecek. Battlefield 4 veya Crysis 3 açarmi acaba bunlar. laptop yerine bunlardan mi alsam.
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LeSRiSeL 5 yıl
LG telefon işinde girmeyip Tv ye odaklanacaktı hani?
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acura07 5 yıl LeSRiSeL
oyle bı sey demedılerkı ?

sadece samsung gıbı 123123 adet gırıs orta ust sevıye telefon cıkartmayacaz dedıler.
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John Stark 5 yıl
G3 Gelseydide alsaydık ya.
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YETISEN 5 yıl
G3 için takipteyim.
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freudunpiposu 5 yıl
Iki saattir sallıyorsun düzgünce yazdım.
youtube.com/... bu da kanıtı. Sonuna kadar izle. Ayrıca ben samsung'u övmüyorum ama hızlı işlemci konusunda exynos. Keyfimden mi one gibi harika tasarımı olan bir telefon yerine s4 gibi ortalama tasarım bir telefon kullanıyorum ?
Test test dedin dediğin testler anlamsız bahsettiğin kazığa sen oturuyorsun testlerde yağı.
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preandroid 5 yıl
Bi arkadasa G2 aldik ama bi noktada hayal kirikligina ugradim. Wifi direct ozelligini kullanamadik. Sadece LG cihazlar arasinda calisiyormus. LG boyle sinirlamalarla kendisi kaybeder. Kullanamayacagim telefonu neden alayim ki. Bence wifi direct cok onemli bir ozellik.
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