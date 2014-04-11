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LG G3'e ait olduğu öne sürülen özellikler sızdırıldı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3'e ait olduğu öne sürülen özellikler sızdırıldı

LG'nin bu yıl için nasıl bir amiral gemi modeli piyasaya süreceği merakla beklenirken, fakrlı kaynaklardan sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Sprint operatörü tarafından piyasaya sürülecek olan üst seviye bir cihaz ile ilgili bilgiler internete sızdırıldı.

Sprint'in web sayfasında ortaya çıktığı belirtilen bilgiler cihaz kullanıcı profili dosyasından elde edilmiş. Dosyada yer alan bilgiler şimdiye kadar sızan bilgilerle aynı olsa da bir noktada çelişki yaşanıyor o da işlemci.

LG-LS990 model numarasına sahip olan cihazın Sprint sürümü LG G3 amiral gemisi olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı genelde iddiaların birleştiği nokta.

Ancak işlemci konusunda çelişkiler mevcut. Dosyada cihazın Snapdragon 800 yongaseti ile geleceği belirtiliyor. Ancak kaynaklar Snapdragon 805 veya en azından Snapdragon 801 MSM8974AC yongaseti geleceği konusunda ısrarcıydı. Bu açıdan ekran boyutu ve çözünürlüğü dışında LG G2 modelinden pek de bir farkı kalmamış olacak ki bu da tüketicide hayal kırıklığı yaratabilir. Zira bir süredir internette paylaşılan sızıntılarla büyük bir beklenti oluşmuş durumda. 

Modelde bunun haricinde 13MP çözünürlükte kamera, 3GB RAM, Android 4.4.2 işletim sistemi, 32GB depolama kapasitesi olduğu görülüyor. Ayrıca cihazda microSD yuvası da mevcut. 

İşlemci konusundaki çekinceler sızıntının gerçek olup olmadığı sorusunu akla getiriyor. Bazı kaynaklar cihazın test sürümü olabileceğini ve nihai sürümde LG'nin işlemcide değişikliğe gidebileceğini belirtiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Is-this-the-LG-G3-specs-for-top-shelf-Sprint-bound-LG-phone-leak-out_id55035 Yorum Yaz
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IceRulez 5 yıl en beğenilen
ekran 0.3 inc büyütüp çözünürlüğü 2k yapınca g3 oluyormuş demekki
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
O çözünürlükle o gpu ne yapıcak merak konusu.Laptopum hala 1366*768
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hbg_ant2 5 yıl
Çözünürlük ve işlemciye bu kadar yükleneceklerine biraz da batarya ya yüklenseler. Yarım gün şarj gittikten sonra 8 çekirdek olmuş kime ne.
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Feelu 5 yıl
Ya soyle yorum yapanlara cok guluyorum "SD 800 islemciyle 2k kaldirmaz felan" koca lg muhendisleri mal boyle yorum yazanlar einstein.
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aycibin 5 yıl
en zayıf yönü çözünürlük.prototipten sonra vazgeçseler iyi olur aslında
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K.can.tas 5 yıl
CSB
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SturdyHead 5 yıl
GM Elite varken çöp.
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WarSaw 5 yıl
sakin kullanımda pili 1 hafta giden akıllı telefon yapamazlarsa vallahi bırakıyorum akıllı telefonu hemen dönüyorum eski nokia ya
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ender ahmet 5 yıl WarSaw
WarSaw

sakin kullanımda pili 1 hafta giden akıllı telefon yapamazlarsa vallahi bırakıyorum akıllı telefonu hemen dönüyorum eski nokia ya

hem ince olacak hem küçük olacak hem bir yığın özellik olacak .hemde pili uzun ömürlü olacak.yok öyle bir teknoloji aga.
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orka55 5 yıl

g2
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depeche35 5 yıl
Z2 nin rakibi , dolayısıyla piyasanın en iyi iki telefonu !
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kılıç-61 5 yıl
bu ekrana bu islemci dogru ise cop olur
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goktuggokmen123 5 yıl
param olursa z2 alırım
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User Friendly 5 yıl
Konuşmak için erken... işe "suya dayanıklı" olarak başlasalar iyi olacak yalnız...
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Breaak4Love 5 yıl
Güzel özellikler elite ye benzetim:)
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hollowman_ 5 yıl
Bu sene adam akıllı telefon çıkmayacak desene. samsung'un malzemesi kötü, sony z2 fazla büyük ve dahili 32 gb alanı yok, htc kamerası berbat, sansl tuşlarla ekranı katletmiş, g3 te lg saçmalayacak gibi.
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