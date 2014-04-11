LG G3'e ait olduğu öne sürülen özellikler sızdırıldı





LG'nin bu yıl için nasıl bir amiral gemi modeli piyasaya süreceği merakla beklenirken, fakrlı kaynaklardan sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Sprint operatörü tarafından piyasaya sürülecek olan üst seviye bir cihaz ile ilgili bilgiler internete sızdırıldı.





Sprint'in web sayfasında ortaya çıktığı belirtilen bilgiler cihaz kullanıcı profili dosyasından elde edilmiş. Dosyada yer alan bilgiler şimdiye kadar sızan bilgilerle aynı olsa da bir noktada çelişki yaşanıyor o da işlemci.





LG-LS990 model numarasına sahip olan cihazın Sprint sürümü LG G3 amiral gemisi olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı genelde iddiaların birleştiği nokta.





Ancak işlemci konusunda çelişkiler mevcut. Dosyada cihazın Snapdragon 800 yongaseti ile geleceği belirtiliyor. Ancak kaynaklar Snapdragon 805 veya en azından Snapdragon 801 MSM8974AC yongaseti geleceği konusunda ısrarcıydı. Bu açıdan ekran boyutu ve çözünürlüğü dışında LG G2 modelinden pek de bir farkı kalmamış olacak ki bu da tüketicide hayal kırıklığı yaratabilir. Zira bir süredir internette paylaşılan sızıntılarla büyük bir beklenti oluşmuş durumda.





Modelde bunun haricinde 13MP çözünürlükte kamera, 3GB RAM, Android 4.4.2 işletim sistemi, 32GB depolama kapasitesi olduğu görülüyor. Ayrıca cihazda microSD yuvası da mevcut.





İşlemci konusundaki çekinceler sızıntının gerçek olup olmadığı sorusunu akla getiriyor. Bazı kaynaklar cihazın test sürümü olabileceğini ve nihai sürümde LG'nin işlemcide değişikliğe gidebileceğini belirtiyor.

http://www.phonearena.com/news/Is-this-the-LG-G3-specs-for-top-shelf-Sprint-bound-LG-phone-leak-out_id55035