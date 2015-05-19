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LG G4 ailesi iki yeni üye ile büyüyor

4 yıl
5,5b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4 ailesi iki yeni üye ile büyüyor

Amiral gemi modeli G4'ü tanıttıktan sonra daha ucuz alt versiyonlar için kolları sıvayan Güney Koreli elektronik devi LG, bugün LG G4c ve LG G4 Stylus adındaki iki yeni versiyona daha resmiyet kazandırdı.

LG G4 Stylus geçen yıldan hatırlayacağımız üzere ekran kalemine sahip olan bir cihaz. Ancak daha önce bu cihaz LG G Stylo adıyla Güney Kore'de satışa sunulmuştu. 5.7 inçlik ekranında 720p ekran çözünürlüğü barındıran modele 4 çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan (LTE) veya 8 çekirdekli 1.4GHz saat hızında çalışan (3G) bir işlemci eşlik ediyor.

1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile desteklenen modelde Rubberdium Stylus ekran kalemi ve 3000mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Modelin ay sonunda satışa sunulması planlanıyor. 

LG G4c ise bir mini versiyon olarak görülüyor. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlüğe sahip olan cihazda 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasiteye sahip olan modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 2540mAh gücünde batarya mevcut. Bu model de ay sonunda piyasaya çıkacak. 

LG G4 tasarım çizgilerini aynen devam ettirdiği görülen LG G4 Stylus ve LG G4c modellerinin fiyatlandırması ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değil. Ay sonunda fiyat bilgisinin de netleşmesi bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/LG-officially-intros-the-G4-Stylus-and-G4c-a-mini-G4_id69423 Yorum Yaz
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swat882 4 yıl en beğenilen
2540 mah olacak, yanlış yazılmış, düzeltelim lütfen
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swat882 4 yıl en beğenilen
2540 mah olacak, yanlış yazılmış, düzeltelim lütfen
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swat882 4 yıl en beğenilen
2540 mah olacak, yanlış yazılmış, düzeltelim lütfen
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DH Misafiri 3 yıl
bunların hepsi kötü en iyisi siz lg g4 normal olanından tercih edin
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DH Misafiri 3 yıl
Yorumları görünce aldığıma pişman oldum aradım geri vereyim dedim alalı yarım saat oldu olmaz dediler
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MegaWolt38 4 yıl
Boyutlara bak hele!
Neresine sokacak millet bunu?
Cep telefonu değil bunlar, ÇANTA TELEFONU
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skream88 4 yıl
en dandik modellerde bile 2gb ram standart olmuşken lg neyin peşinde anlamadim alanın elinde patlar çöp
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darkdiva 4 yıl
Note serisi yine rakipsiz kaldı.
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MrKemal17 4 yıl
Lg'nin her zamanki çöpleri.
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olağan_şüpheli 4 yıl
g4 ün 1080p ekran olanını çıkartsınlar yahu
yada g4c ye sd615 koysunlar işlemci olarak ramıda 2 gb yapsınlar.
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Angel of the Lord 4 yıl
Sony compactlar iyi guzel savunuyoruz da g3 beat falan 999aa satiliyordu. Z3 compact 1600den falan cikti. Bunu da goz onunde bulundurmak lazim. Ha g3 beat 999 eder miydi hayir.
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BekirTemel 4 yıl
Samsungu takip etmekten vazgeçiniz.
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darkhair 4 yıl
bu nası batarya ya :D arabanın aküsü biterse krokodil kablo ve g4 stylus size yeter :D
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Şeker Hapı 4 yıl
Su 5 inçlik olanı aynı kamera 720p ekran 3gb ram aynı deri kapak ve sd 615 ile 1500 e çıkarsa alırdım
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