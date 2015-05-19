LG G4 ailesi iki yeni üye ile büyüyor

Amiral gemi modeli G4'ü tanıttıktan sonra daha ucuz alt versiyonlar için kolları sıvayan Güney Koreli elektronik devi LG, bugün LG G4c ve LG G4 Stylus adındaki iki yeni versiyona daha resmiyet kazandırdı.





LG G4 Stylus geçen yıldan hatırlayacağımız üzere ekran kalemine sahip olan bir cihaz. Ancak daha önce bu cihaz LG G Stylo adıyla Güney Kore'de satışa sunulmuştu. 5.7 inçlik ekranında 720p ekran çözünürlüğü barındıran modele 4 çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan (LTE) veya 8 çekirdekli 1.4GHz saat hızında çalışan (3G) bir işlemci eşlik ediyor.





1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile desteklenen modelde Rubberdium Stylus ekran kalemi ve 3000mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Modelin ay sonunda satışa sunulması planlanıyor.





LG G4c ise bir mini versiyon olarak görülüyor. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlüğe sahip olan cihazda 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasiteye sahip olan modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 2540mAh gücünde batarya mevcut. Bu model de ay sonunda piyasaya çıkacak.





LG G4 tasarım çizgilerini aynen devam ettirdiği görülen LG G4 Stylus ve LG G4c modellerinin fiyatlandırması ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değil. Ay sonunda fiyat bilgisinin de netleşmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-officially-intros-the-G4-Stylus-and-G4c-a-mini-G4_id69423