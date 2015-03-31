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LG, G4 lansman davetiyelerini göndermeye başladı. İstanbul da lansman yapılacak şehirler arasında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG, G4 lansman davetiyelerini göndermeye başladı. İstanbul da lansman yapılacak şehirler arasında

Güney Koreli elektronik devi LG, yeni amiral gemisi G4 için lansman davetiyelerini dağıtmaya başladı. 28-29 Nisan tarihlerinde 6 şehirde düzenlenecek etkinlik ülkemiz için de özel bir önem taşıyor.

LG'nin yeni telefonu için lansman yapacağı şehirler arasında New York, London, Paris, Seul, Singapur ve en önemlisi İstanbul yer alıyor. Ülkemizde gerçekleştirilecek lansman için 29 Nisan tarihi belirlenirken, deftere benzer bir görsel kullanılan davetiyedeki dikiş izleri Galaxy Note 3 modelini hatırlatıyor.

"See the Great. Feel the Great." sloganı ile gönderilen davetiyelerde "muazzam" anlamına gelen Great sözcüğündeki G harflerine vurgu yapılmış. LG G3 lansmanının bir ayağı da yine İstanbul'da yapılmış ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmişti. Buna dayanarak G serisindeki yeni amiral gemisi modelin 11 ay sonra gelmiş olacağını söyleyebiliriz.
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shadowmexo 4 yıl en beğenilen
Helal olsun LG'ye. Geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'da yapıyorlar. Tebrik ediyorum.
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Crauls 4 yıl
Turkıyeyede onem vermesı suankı gozbebegı modelı burda lansman yapması takdıre sayan,htc ve samsung bıraz feyz alsın,bataryasız telefonları fahıs fıyata satıp buranın kaymagını yemeye gelınce ıkısıde mangalda kul bırakmıyor.
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bluebest 4 yıl
Umarım yanılırım ama S6 karşısında pek şans vermiyorum.
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exeter 4 yıl
Bizim lollipop guncellemesini halletseler bide. Lansman üzeri lansman yapiyorlar ama güncellemeden ses yok. ocakta baslayacaklardi nisandayiz. mayista anca gelecek gibi..
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sahmat_78 4 yıl
Hocam Hangi telefon için diyorsun? G3 e lolipop geleli 2 ay oldu ?
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strathmorea 4 yıl
''Mükemmeli gör, mükemmeli hisset'' mi? yoksa ''Muazzamı gör, muazzamı hisset'' mi? sayın editör.!
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SudKaiDo 4 yıl
hızlıca g3 ü satmam gerek :) üstüne ne kadar koyarım bilmiyorum ama 2500 e satılırsa alırım.
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Okisht 4 yıl strathmorea
strathmorea

''Mükemmeli gör, mükemmeli hisset'' mi? yoksa ''Muazzamı gör, muazzamı hisset'' mi? sayın editör.!

Merhaba,
Aslına bakarsanız ikisi de değil bence
Great kelimesinin karşlığı olarak sözlüklerde de "mükemmel" , "muazzam" kelimeleri gösteriliyor genelde. Ancak burdaki slogan "En iyisini gör, mükemmel hisset" şeklinde aktarılmak istenmiş olabilir. Tabi ki bu benim yorumum, farklı yorumlar da olabileceği için çevirmemeyi daha uygun gördüm.
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-BraveHeart- 4 yıl
Helal olsun.
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Eufloria 4 yıl
önce ülkemizi orta doğudan avrupaya alsınlar
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acura07 4 yıl
Adam yerine koymasi sevindirici..
Diğer firmalar da gelir ins.
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VatandA.Ş. 4 yıl
Lansman afişinin arka planından da görüldüğü üzere LG G4'ün metal olmayacağı kesinleşti. Note 3,4 deki gibi deri kaplama kullanılacak gibi duruyor.
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lido 4 yıl
Arka kapak note 3-4 teki gibi deri görünümlü olacaksa mutlaka G Pen de gelir bu defa bence
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General. 4 yıl
Bide iyi fiyattan Satışa sundumu tamadır.
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KraftMK 4 yıl
Helal yakışır
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shadowmexo 4 yıl en beğenilen
Helal olsun LG'ye. Geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'da yapıyorlar. Tebrik ediyorum.
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