LG, G4 lansman davetiyelerini göndermeye başladı. İstanbul da lansman yapılacak şehirler arasında

Güney Koreli elektronik devi LG, yeni amiral gemisi G4 için lansman davetiyelerini dağıtmaya başladı. 28-29 Nisan tarihlerinde 6 şehirde düzenlenecek etkinlik ülkemiz için de özel bir önem taşıyor.

LG'nin yeni telefonu için lansman yapacağı şehirler arasında New York, London, Paris, Seul, Singapur ve en önemlisi İstanbul yer alıyor. Ülkemizde gerçekleştirilecek lansman için 29 Nisan tarihi belirlenirken, deftere benzer bir görsel kullanılan davetiyedeki dikiş izleri Galaxy Note 3 modelini hatırlatıyor."See the Great. Feel the Great." sloganı ile gönderilen davetiyelerde "muazzam" anlamına gelen Great sözcüğündeki G harflerine vurgu yapılmış. LG G3 lansmanının bir ayağı da yine İstanbul'da yapılmış ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmişti. Buna dayanarak G serisindeki yeni amiral gemisi modelin 11 ay sonra gelmiş olacağını söyleyebiliriz.