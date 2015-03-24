"LG G4 plastik kasa ile gelecek"

*Sızdırılan LG G4 tasarımı

Samsung ve HTC yeni amiral gemisi modelleri ile piyasada boy göstermeye hazır iken gözler diğer büyük üreticilere çevrilmiş durumda. Özellikle LG'nin G Flex serisi gibi kavisli bir yapıya sahip olacağı iddia edilen G4 modeli büyük merakla beklenen cihazlardan birisi.









G4 modelinin önümüzdeki ay içerisinde tanıtılması beklenirken LG tasarım departmanının henüz metal kasa için hazırlıklı olmadığı ve metal kasaya sahip modellerin yıl sonuna doğru piyasaya çıkabileceği de belirtildi. Metal kasaya sahip olacak ilk LG modelinin ise G4 Note olacağı iddia edilirken G4 Note modelinin ise 4-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek IFA 2015 fuarında tanıtılacağı da iddialar arasında. LG G4 ile ilgili diğer haberlere ulaşmak için tıklayın. Özellikle bir kaç hafta önce sizlerle de paylaştığımız " LG G4 modeli LG G3'den radikal derecede farklı olacak " haberi üzerine bir çok kullanıcı bahsi geçen radikal değişikliğin metal kasa olabileceğini düşünüyordu. Üst seviye telefonların bir çoğunda metal kasa popüler hale gelmeye başlasa da Güney Kore kaynaklı bir iddia LG'nin yeni amiral gemisi G4 modelinin plastik kasayla yoluna devam edeceğini belirtti.