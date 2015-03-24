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"LG G4 plastik kasa ile gelecek"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
10,6b
1
102
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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 *Sızdırılan LG G4 tasarımı 
Samsung ve HTC yeni amiral gemisi modelleri ile piyasada boy göstermeye hazır iken gözler diğer büyük üreticilere çevrilmiş durumda. Özellikle LG'nin G Flex serisi gibi kavisli bir yapıya sahip olacağı iddia edilen G4 modeli büyük merakla beklenen cihazlardan birisi.

Özellikle bir kaç hafta önce sizlerle de paylaştığımız "LG G4 modeli LG G3'den radikal derecede farklı olacak" haberi üzerine bir çok kullanıcı bahsi geçen radikal değişikliğin metal kasa olabileceğini düşünüyordu. Üst seviye telefonların bir çoğunda metal kasa popüler hale gelmeye başlasa da Güney Kore kaynaklı bir iddia LG'nin yeni amiral gemisi G4 modelinin plastik kasayla yoluna devam edeceğini belirtti.

G4 modelinin önümüzdeki ay içerisinde tanıtılması beklenirken LG tasarım departmanının henüz metal kasa için hazırlıklı olmadığı ve metal kasaya sahip modellerin yıl sonuna doğru piyasaya çıkabileceği de belirtildi. Metal kasaya sahip olacak ilk LG modelinin ise G4 Note olacağı iddia edilirken  G4 Note modelinin ise 4-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek IFA 2015 fuarında tanıtılacağı da iddialar arasında.

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volkan_kolay 4 yıl en beğenilen
LG müşterisinin zaten kalite beklentisi yok LG'de bunun farkında. Samsung S6 gibi Cam+Metal veya HTC gibi sadece Metal kasa olarak gelse bile sahip olacağı fiyat etiketi çok önemli.

Bana göre bizim paramızla değerlendirirsek 2. 500TL 3.000TL bandında kimse LG almaz, yine gidip Samsung yada Apple almayı tercih eder.

Dediğim gibi LG hepimizin aklında Fiyat+Performans modelleri olarak kalıyor.



LG müşterisinin zaten kalite beklentisi yok LG'de bunun farkında. Samsung S6 gibi Cam+Metal veya HTC gibi sadece Metal kasa olarak gelse bile sahip olacağı fiy...
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Suicide Machine 4 yıl
Samsung'a plastik diye demedigini birakmayanlar aman lg plastik olsa da olur demis.
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yokbeolumbe 4 yıl
Bi anda forumda plastik aşkı başladı g2-g3 kullanan çok olunca :)
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1 Avatar
Michael. 4 yıl
G2 kullaniyorum bizi etkilmez 2 3 sene goturur bu beni
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onkuba 4 yıl
Plastik kasa ile gelsin sıkıntı değil. Ama fiyatıda max 2000 olmalı. Eğer 2400 civarı gibi saçma bir fiyattan çıkarsa direk gider metal kasa s6 alırım.
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freudunpiposu 4 yıl
1600 civarı iş yapar bu ülkede diğer türlü karşısında s6 varken hiç birinin şansı yok maalesef. Yine Samsung Apple ikilisi arayı açtı.
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revision 4 yıl
hayır gören de lg g2 plastik değil sanacak. g2 - g3 de leğen plastiğiydi zaten.
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yasin_92 4 yıl
bazı arkadaşlar telefon fiyatlarından şikayetçi ama asıl nedeni telefon firmaları değil bunu bilin. buna asıl sebep başta vestel ve devlettir.
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ounomaus 4 yıl
Lg akli varsa bu cihazını uygun fiyatli yapar çünkü rakiplerine göre bir çok eksisi var metal kasa piyasaya gec sunulmasi vs gidiyor kullanici 2500 tl yapacaksa hic al benisi yok ve beklemeye değmez
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STMUS 4 yıl
Hiçbir üretici 2000'den aşağı satmıyor beklenen modellerini artık. 1500 falan hayal bana göre.
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StaatSanWalt 4 yıl
Plastik kasa olursa kendi ayağına sıkar kendileri bilir alacaktım ama vazgeçtim öyleyse
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beter.böcek 4 yıl
Bu telefon patlar yani lg nin elinde patlar,g3 g2 sahibi bu telefona gecis dahi yapmaz.
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Elsa 4 yıl beter.böcek
beter.böcek
Bu telefon patlar yani lg nin elinde patlar,g3 g2 sahibi bu telefona gecis dahi yapmaz.

Bu nasıl bir mantıktır sanki sadece lg kullananlar geçiyor.
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kozmonot271 4 yıl
unutanlar G2 yi hatırlasın sonra bir daha ne yazacağına karar versin...hâla g2 bize göz kırpabiliyorsa lg ye yüklenmeyi bırakmak lazım
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arel.gr 4 yıl
ne felsefii yorumlar !
plastigi anlayana saz,metalikciye 1 izahat 1000 para.
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Yazılımcı Online 4 yıl
plastik olur sorun değil ama fiyatı da plastiğe göre olmalı. Ben amiral gemisiyim deyip hemde plastik yapıp 3000 tl yapmamalı fiyatını. Süper donanım ile 1900 e satsın 32 lik modeli plastik kasa olsun mühim değil. Ha 2500 tl isteyecekse de bir zahmet metal işine gir be LG.
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