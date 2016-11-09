LG G5 için Android 7.0 güncellemesi Güney Kore’de başladı

LG’nin yılın ilk yarısı için piyasaya sürdüğü ancak beklentilerin altında satış rakamlarına imza atan G5 amiral gemi modeli, güncelleme tarafında daha şanslı. Android 7.0 güncellemesini alan Google harici ilk cihaz ünvanı LG G5’in oldu.

İlk Android 7.0 Güncellemesi

Firmadan yapılan açıklamaya göre bu hafta itibariyle Güney Kore’de LG G5 için Android 7.0 güncellemesi başladı. Önümüzdeki günlerde ülke genelindeki tüm kullanıcılara güncellemenin dağıtılmış olması planlanıyor. Sonrasında Amerika, Asya ve diğer pazarlara da güncelleme gidecek.

LG bu yıl bazı konularda biraz daha ön planda oldu. LG G5 beklentileri karşılayamasa da güncelleme konusunda diğer amiral gemi modellerini geride bıraktı. Ayrıca LG V20 amiral gemi modeli de Android 7.0 ile piyasaya çıkan ilk akıllı telefon oldu.

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Modüler tasarımı ile hatırladığımız LG G5 modelinin Android 7.0 güncellemesinde kazanacağı yeniliklere bakacak olursak:

Güncellemelerin arka planda indirilerek telefonun kapatılıp açıldığı ilk anda yüklemenin yapılması.

Doze tasarruf modunun uygulama bazında optimize edilebilmesi.

tasarruf modunun uygulama bazında optimize edilebilmesi. İki uygulamanın yan yana çalışabilmesi veya ekrana çift tıklayarak uygulamalar arasında geçiş yapılabilmesi.

Ekrana tek bir dokunuşla tüm açık uygulamaların kapatılabilmesi.

LG G5 için denizaşırı güncellemelerin ne zaman başlayacağı açıklanmadı ancak her ülke ofisinin öncesinde kullanıcıları bilgilendireceği ifade ediliyor. Bu bakımdan duyuruları takip etmekte fayda var.