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LG G5 için Android 7.0 güncellemesi Güney Kore’de başladı

LG V20 modelinin piyasaya çıkan ilk Android 7.0 telefonu ünvanını almasının ardından LG G5 amiral gemisi de güncellemeyi alan Google harici ilk akıllı telefon oldu.
2 yıl
2,3b
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin yılın ilk yarısı için piyasaya sürdüğü ancak beklentilerin altında satış rakamlarına imza atan G5 amiral gemi modeli, güncelleme tarafında daha şanslı. Android 7.0 güncellemesini alan Google harici ilk cihaz ünvanı LG G5’in oldu.

İlk Android 7.0 Güncellemesi

Firmadan yapılan açıklamaya göre bu hafta itibariyle Güney Kore’de LG G5 için Android 7.0 güncellemesi başladı. Önümüzdeki günlerde ülke genelindeki tüm kullanıcılara güncellemenin dağıtılmış olması planlanıyor. Sonrasında  Amerika, Asya ve diğer pazarlara da güncelleme gidecek.

LG bu yıl bazı konularda biraz daha ön planda oldu. LG G5 beklentileri karşılayamasa da güncelleme konusunda diğer amiral gemi modellerini geride bıraktı. Ayrıca LG V20 amiral gemi modeli de Android 7.0 ile piyasaya çıkan ilk akıllı telefon oldu.

Ayrıca Bkz. "Japonya’da i-mode telefonlar rafa kalkıyor"

Modüler tasarımı ile hatırladığımız LG G5 modelinin Android 7.0 güncellemesinde kazanacağı yeniliklere bakacak olursak:

  • Güncellemelerin arka planda indirilerek telefonun kapatılıp açıldığı ilk anda yüklemenin yapılması.
  • Doze tasarruf modunun uygulama bazında optimize edilebilmesi.
  • İki uygulamanın yan yana çalışabilmesi veya ekrana çift tıklayarak uygulamalar arasında geçiş yapılabilmesi.
  • Ekrana tek bir dokunuşla tüm açık uygulamaların kapatılabilmesi.

LG G5 için denizaşırı güncellemelerin ne zaman başlayacağı açıklanmadı ancak her ülke ofisinin öncesinde kullanıcıları bilgilendireceği ifade ediliyor. Bu bakımdan duyuruları takip etmekte fayda var.

 

http://www.phonearena.com/news/LG-G5-receives-Android-7.0-in-Korea-update-weeks-away-from-hitting-units-in-the-Americas_id87518 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
silver0021 2 yıl en beğenilen Frostmourne Hungers
Frostmourne Hungers
apple gibi içine ediyorlar eski telefonların

Kendim iphone 5 kullanıyorum, ios 6-7-8-9-10 kullandım hala akıcılığını koruyor.

Iphone 5 evin bir kosesinde duruyor cihaz 2 yil once kasmaya basladi 2.yilinda bataryasi pert oldu %30larda kendiliginden kapanmaya başladı bumu iphone kalitesi bi gidin işinize. Iphone 5le ayni gun cikan motorola xt910 razr cihazim halen ilk gunku gibi seri ve hizli şarjının dibine kadar kullanabiliyorum ekrani sararmadi halen neyse o. Apple insanlarin bilinc altina derinden işlemiş. Minicik bataryalarinin kullanim omurlerine bakildiginda durum icler acisi. En basiti bugun iphone 6 kullanan kiz kardeşim sarj cihaziyla baglantili bir hayat yaşıyor. Zamaninda verdiği tonlarca para bunun icinmiydi?
Frostmourne Hungersapple gibi içine ediyorlar eski telefonlarınKendim iphone 5 kullanıyorum, ios 6-7-8-9-10 kullandım hala...
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Stand Alone 2 yıl
LG G3 kullanıyorum memnunum.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl Stand Alone
"g2 g3" modellerinden sonra telefonların içine ettiler valla,g2 yi güncelleyip g4 olarak satsalar,g3 ü güncelleyip g5 olarak satsalar şimdi zirvede idiler.
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hukuksever 2 yıl
LG Almak pişmanlıktır G4 te yaşanan sorunlar dağ gibi... Almayın aldırmayın
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Road.Runner 2 yıl
Sorunlu bir telefon daha.
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Whippoorwill 2 yıl
Yenilik listesi çok zayıf kalmış.
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yoksulseytan22 2 yıl
Bunların anlamadığı nokta tam olarak bu. Güncelleme desteğini çok çabuk keserek telefonlarının "ERKEN ÇÖP" olarak algılanmasına neden oluyorlar.
Şimdi ANDROİD 7 güncellemesini veriyor. ANDROİD 8 ne zaman verir sizce. Tabiki ANDROİD 10 çıkmaya yakın olduğu zaman.
GOOGLE ile birlikte çalışıp, hızlıca güncelleme verseler markada "KALİTE" algısını arttırırlar. Bunlar napıyor? Milleti sürüdürüyor.
Yani bugün LG G3'ün, ANDROİD 7 almasını beklemek neden hayal olmak zorunda.
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Patren 2 yıl
g4 ne zaman alır
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl Patren
patren
g4 ne zaman alır

g4 ün 2 3 ayı var hocam.Aldığım bilgilere göre.
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fatalrhymex 2 yıl
Hiçbir firmanın fanboyluğunu yapmıyorum yapmam benim için en iyisi işime en çok yarayandır. Ama g4 ten sonra lg ye tövbe dedim heleki teknik servisleri yok mu bildiğin rezalet ötesi
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Frostmourne Hungers 2 yıl
apple gibi içine ediyorlar eski telefonların

Kendim iphone 5 kullanıyorum, ios 6-7-8-9-10 kullandım hala akıcılığını koruyor.
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silver0021 2 yıl Frostmourne Hungers
Frostmourne Hungers
apple gibi içine ediyorlar eski telefonların

Kendim iphone 5 kullanıyorum, ios 6-7-8-9-10 kullandım hala akıcılığını koruyor.

Iphone 5 evin bir kosesinde duruyor cihaz 2 yil once kasmaya basladi 2.yilinda bataryasi pert oldu %30larda kendiliginden kapanmaya başladı bumu iphone kalitesi bi gidin işinize. Iphone 5le ayni gun cikan motorola xt910 razr cihazim halen ilk gunku gibi seri ve hizli şarjının dibine kadar kullanabiliyorum ekrani sararmadi halen neyse o. Apple insanlarin bilinc altina derinden işlemiş. Minicik bataryalarinin kullanim omurlerine bakildiginda durum icler acisi. En basiti bugun iphone 6 kullanan kiz kardeşim sarj cihaziyla baglantili bir hayat yaşıyor. Zamaninda verdiği tonlarca para bunun icinmiydi?
1 Yanıt Yanıtla +18
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spirituals 2 yıl Frostmourne Hungers
Frostmourne Hungers

apple gibi içine ediyorlar eski telefonların


Kendim iphone 5 kullanıyorum, ios 6-7-8-9-10 kullandım hala akıcılığını koruyor.

Normalde böyle tartışmalara girmek istemem velhasıl :

Benimde evde Iphone 5 telefonum var ve yatırıyorum şu anda. Kız kardeşim kullanıyordu 6S+ alınca oda bıraktı onu. İos 10 güncellemesi ile biraz daha fazla kasmaya başladı.

Apple nin huyudur : 3 güncelleme sonrasında ( yani ios 7 - 8 - 9 dan sonra ) telefon kasmaya başlar. Akıcılığını yitirir. 4 güncelleme aldığı halde güncelliğini koruduğuna inanıyorsanız ilk çıkan Iphone telefon da size stabil gelmiştir. İronik bir durum.


4s nasıl ki ios 8 de tırtladıysa 5s de şu anda ios 10 da sorunlar yaşıyor. Bazı takılmalar oluyor. Bakınız nexus5 marka telefona : kendileri halen sorunsuz şekilde gidiyor ki aldığı güncellemeler muazzam.


Güncelleme alması demek çok iyi olacağı anlamına gelmez ki hem. Şu anda Android 7 çıktığı halde google play üzerinden hemen her uygulama android 4.2 ve üzeri desteklidir. Yani 3 4 sene önce verilmiş olan güncelleme halen programlarla uyumlu devam etmektedir.
Yazılım güncellemelerini bu kadar kafaya takıyor iseniz yapın bir root yada iphone için jalibreak istediğiniz sürüme istediğiniz şekli verin
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KaleyDeskop 2 yıl
son note 4 6.0 güncelemesinde cihaz baya yavaşladı, apple gibi içine ediyorlar eski telefonların, custom rom'a geçmek şart oldu.
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vamp 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
son note 4 6.0 güncelemesinde cihaz baya yavaşladı, apple gibi içine ediyorlar eski telefonların, custom rom'a geçmek şart oldu.

Hocam siz cihazınıza format atin. Android 6 ile note4 ucmaya basladi. Bende s7 edge ve note4 var. Note4 un s7 edge den yavas oldugu hicbirsey yok. Hatta rehberi falan daha hizli aciyor.
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Guest-25CF1EFB4 2 yıl
Bir zamanlar saygı duyduğum bir LG vardı. TV vs. almak isteyen tüm tanıdıklarıma tavsiye ederdim. Önce LG G3 kullandım. Arkadaki metal tuş omlet için çok idealdi. Sonra LG G4 kullandım. Telefonun şarjı 3-4 saatte bitiyordu. Neyse ki sattım. Servisi de kötüydü. Garantili elektrik süpürgemin 6 tane ufak sorununu tek tek resimleyip media markt'a teslim ettim. 20 gün sonra aradılar gelip alabilirsiniz diye. Eşimde bende çok sevindik. Gittik. Ürünün hiç bir onarımını yapmadıkları gibi üstüne çalışan cihazımın "PERT" olduğunu yazmışlar. Üstelik motoru sapa sağlamdı. Bize de 250 TL ye aldığımız cihazın 70 TL lik kısmını fiş olarak teklif ettiler. İdare ediyoruz çok şükür.
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