Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den G5 ve V20 sahiplerine Android Oreo müjdesi

LG G5 ve LG V20 kullanıcılarına müjdeli bir haberimiz var. LG'nin web sitesinde listelenen çekirdek kaynakları, LG V20 ve LG G6 modellerinin Android Oreo güncellemesi alacağını ortaya çıkardı.
10 ay
4,6b
1
8
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin 2016 yılında tanıttığı amiral gemisi LG G5'in ardından LG V20 de Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak LG markalı telefonlar listesine girmeyi başardı. Mayıs ayında Android Oreo güncellemesini almaya başlayan LG G6'nın ardından LG G5'in de Anroid Oreo'ya güncellenecek olması LG G5 kullanıcılarını sevindirdi. 
Birkaç hafta içerisinde LG G5 için Android Oreo güncellemesinin dağıtımına başlanacak. Güney Kore'den başlayıp bölge bölge yayılacak güncelleme, LG G5'e birçok yeni özellik kazandıracaktır. LG V20 için Android 8.0 Oreo güncellemesine ise Ağustos ayı vurgulanıyor.

Android Oreo yenilikleri

  • Doze enerji tasarruf özelliği biraz daha geliştirilmiş. Artık arka planda yüksek enerji harcayan uygulamalara sınırlama geliyor ve enerji tüketimi belirli bir seviyenin altında tutuluyor.
  • Bildirimler artık belirli bir tür veya konu altında gruplanabiliyor. Kullanıcılar böylece ilgi alanlarına dair bildirimleri tek bir grup içerisinde görebiliyor.
  • Resim içinde resim - PIP özelliği ile video oynatırken ilgili uygulamadan çıkış yaptığınızda ekran üzerinde küçük bir pencere üzerinde sabit kalıyor ve böylece video deneyiminiz sekteye uğramıyor.
  • Uyarlanabilir ikonlar arayüz bileşenlerine göre kare veya yuvarlak şeklini alabiliyor. Ayrıca dokunduğunuzda farklı tepkiler verebilen animasyonlu ikonlar da kullanabiliyorsunuz.
  • Chrome OS platformuna yönelik olarak sunulan çoklu ekran desteği ile geliştiriciler test süreçlerini uzak ekrana taşıyabiliyorlar.
  • Ayrıca uygulamalar için geniş renk yelpazesi kullanabilme, yüksek kaliteli Bluetooth ses kodekleri,  internet olmasa bile iletişim kurma imkanı veren WiFi Aware teknolojisi, yüksek ses performansı için AAudio arayüzü, daha hızlı Java 8 desteği yenilikler arasında yer alıyor. Yeni sürümde Sony yaklaşık 30 hatanın düzeltilmesinde yardımcı olmuş. 

https://www.xda-developers.com/lg-g5-android-oreo-kernel-sources-korea/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Osret 10 ay en beğenilen
Android P çıktı daha güncelleme gelecekmis iyi ki elden çıkardım şu telefonu
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
aynen aylar olmuş fısss
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bamberg 2 ay
güzel güncelleme panpa. millet pie alırken biz sekiz ay oreo beklemişiz. lg alma aldırma.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taskin.hsyn 2 ay
LG G5 H850TR için sonunda oreo güncellemesi yayınlandı. Haberin yayınlanmasından bu yana 8 ay geçmiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 ay
Daha G6'ya vermediler.G4'e de 7.0 veriyorlardı.Yeğenime verdiğim G4 garantisi bittikten bir kaç gün sonra sizlere ömür.Şimdi hak ettiği yerde yani çöpte.Bir daha bu marka ürün almam aldırmam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 10 ay
8.1 çıkalı 7 ay oldu bunlar daha 8.0'ı verecekler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 10 ay
lg şu telefonları narin yapasa g2 den sonra mafiş oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
froster2006 10 ay
Gelip almadan inanmamak gerek.
O da bir suru bug ile gelir ,geri cekerler.
Nasil g4 e 6.0 verdikten sonra teller cayir cayir yanmaya basladi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osret 10 ay en beğenilen
Android P çıktı daha güncelleme gelecekmis iyi ki elden çıkardım şu telefonu
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay LG'nin katlanabilir akıllı telefonunun tasarımı ortaya çıktı 10 ay Baidu'nun sürücüsüz otobüsleri yollara çıkmaya hazır 10 ay Yeni MacBook Pro özellikleri netleşiyor 10 ay A-101 uygun fiyata Xiaomi Türkiye garantili Redmi 5 Plus satıyor! 10 ay Yeni BMW X4'ün yüzlerce yeni fotoğrafı yayınlandı 10 ay Facebook’un telefonları dinlediği kanıtlanamadı 10 ay Telif hakkı oylamasına saatler kala Wikipedia'nın protestosu sürüyor 10 ay Çiftlik Bank mağdurları alacaklarını tahsil edemiyor 10 ay Yedi tepeli şehrin Huawei P20 Pro ile çekilmiş fotoğrafları 10 ay Sahte parmak izine son! Basınca ve ısıya duyarlı parmak izi tarayıcı geliştirildi 10 ay Samsung Galaxy Note 9'un tasarımı ortaya çıktı 10 ay AnTuTu, Haziran 2018'in en yüksek puan alan 10 Android telefonunu açıkladı 10 ay Micron’a Çin’de üretim yasağı geldi, bellek fiyatları artabilir 10 ay Sahte haberlerle mücadele eden Facebook, yapay zeka şirketi satın aldı 10 ay 'Toz fırtınası' Mars'ı ele geçirdi: NASA'nın gözlem aracından hala haber alınamıyor 10 ay BTK'ya göre erkekler, arkadaşlarını ezmek için oyun oynuyor 10 ay Performans canavarı l MSI GT63 Titan incelemesi 10 ay Alibaba'nın yapay zeka destekli metin yazarı, saniyede 20 bin satır içerik üretebiliyor 10 ay Microsoft'un ucuz Surface tableti FCC tarafından onaylandı 10 ay 2018'in ilk 6 ayında en çok satan otomobiller 10 ay GÖRÜNTÜLENEN LG'den G5 ve V20 sahiplerine Android Oreo müjdesi Sonraki Sugar S20 dahili tercüman ile gelen ilk akıllı telefon oldu 10 ay 500 Intel drone'u bugün havai fişeklerin yerini alacak 10 ay Meizu 16 ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla göründü 10 ay Volkswagen, en küçük SUV'u T-Cross'un taslak görüntülerini paylaştı 10 ay Intel Core i7-8700K işlemcisinde hız aşırtma rekoru kırıldı 10 ay DeepMind'ın yeni yapay zekası Quake III Arena oyununda insanlardan daha başarılı 10 ay Hava kuvvetlerinin yeni gücü Roketsan üretimi Teber envantere giriyor 10 ay Bomba iddia! MediaMarkt, Teknosa’yı satın alıyor 10 ay Sosyal medya vergisi Uganda'da yürürlüğe girdi 10 ay Honor 10 Türkiye’de satışa çıkıyor! 10 ay Kapı içlerinde bile ekran var! İşte Audi E-Tron'un etkileyici kabin fotoğrafları 10 ay iOS 12'de 2018 model iPad'e dair yeni ipuçları bulundu 10 ay İran, Instagram'ın yasaklanacağını duyurdu 10 ay Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu 10 ay Netflix Türkiye'ye 'ultra abonelik' modeli geldi [Henüz test aşamasında] 10 ay Samsung Galaxy Note 9'un renk seçenekleri belli oldu 10 ay Şaka değil, gerçek! 9 lensli telefona merhaba deyin! 10 ay Çift selfie ve arka kameralı Huawei Nova 3 ortaya çıktı 10 ay Kripto para devi Binance'de skandal: Syscoin 600 bin dolara satıldı 10 ay Android P Beta 3 sürümü yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim