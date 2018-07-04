LG'den G5 ve V20 sahiplerine Android Oreo müjdesi

LG'nin 2016 yılında tanıttığı amiral gemisi LG G5'in ardından LG V20 de Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak LG markalı telefonlar listesine girmeyi başardı. Mayıs ayında Android Oreo güncellemesini almaya başlayan LG G6'nın ardından LG G5'in de Anroid Oreo'ya güncellenecek olması LG G5 kullanıcılarını sevindirdi.

Birkaç hafta içerisinde LG G5 için Android Oreo güncellemesinin dağıtımına başlanacak. Güney Kore'den başlayıp bölge bölge yayılacak güncelleme, LG G5'e birçok yeni özellik kazandıracaktır. LG V20 için Android 8.0 Oreo güncellemesine ise Ağustos ayı vurgulanıyor.

Android Oreo yenilikleri

Doze enerji tasarruf özelliği biraz daha geliştirilmiş. Artık arka planda yüksek enerji harcayan uygulamalara sınırlama geliyor ve enerji tüketimi belirli bir seviyenin altında tutuluyor.

Bildirimler artık belirli bir tür veya konu altında gruplanabiliyor. Kullanıcılar böylece ilgi alanlarına dair bildirimleri tek bir grup içerisinde görebiliyor.

Resim içinde resim - PIP özelliği ile video oynatırken ilgili uygulamadan çıkış yaptığınızda ekran üzerinde küçük bir pencere üzerinde sabit kalıyor ve böylece video deneyiminiz sekteye uğramıyor.

Uyarlanabilir ikonlar arayüz bileşenlerine göre kare veya yuvarlak şeklini alabiliyor. Ayrıca dokunduğunuzda farklı tepkiler verebilen animasyonlu ikonlar da kullanabiliyorsunuz.

Chrome OS platformuna yönelik olarak sunulan çoklu ekran desteği ile geliştiriciler test süreçlerini uzak ekrana taşıyabiliyorlar.

Ayrıca uygulamalar için geniş renk yelpazesi kullanabilme, yüksek kaliteli Bluetooth ses kodekleri, internet olmasa bile iletişim kurma imkanı veren WiFi Aware teknolojisi, yüksek ses performansı için AAudio arayüzü, daha hızlı Java 8 desteği yenilikler arasında yer alıyor. Yeni sürümde Sony yaklaşık 30 hatanın düzeltilmesinde yardımcı olmuş.

https://www.xda-developers.com/lg-g5-android-oreo-kernel-sources-korea/