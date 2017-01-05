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LG G6, G5'den %20 daha ucuz olabilir

LG G5 ile bir türlü istediği ivmeyi yakalayamayan Güney Koreli teknoloji devi, G6 ile modüler tasarıma elveda demeye hazırlanıyor. Analistlere göre akıllı telefon LG G5'e kıyasla %20 daha ucuz olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,3b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG'nin son zamanlarda amiral gemisi akıllı telefon sınıfında yüzünün güldüğü pek söylenemez. Şirket geçen sene LG G5'e büyük umutlar bağlamıştı. Cihaz modüler tasarımıyla sektörde türünün ilk örneği olmuştu. Kullanıcılar satın aldıkları aksesuar türüne bağlı olarak akıllı telefondan elde edilen deneyim arttırabiliyorlardı. Ancak tüm bunlara rağmen şirket mobil bölümünde sürekli olarak kayıp ve zarar bildirdi.
Güney Koreli şirketin LG G6 ile daha riskten uzak bir yaklaşım benimseyeceği söyleniyor. Cihazın modüler bir tasarıma  sahip olması beklenmiyor. KB Securities analisti Kim Dong-won'a göre LG G6, LG G5'e kıyasla üreticiye %20 daha ucuza mal olacak.
Ayrıca Bkz. "Elektrikli otomobillerin yeni efsanesi: Faraday Future FF 91"
Analistler, akıllı telefon hakkında daha önceden de iyimser tahminlerde bulunmuştu. Cihazın öngörülen satışlarının LG G5'i geçmesi bekleniyor. Bu şüphesiz ki şirket hissedarları için oldukça iyimser bir haber. Eğer modüler tasarımdan vazgeçildiğine üzüldüyseniz LG'nin G6'daki diğer özelliklerle bunu telafi etmeye çalışacağını belirtelim.
Cihazın arka kısmının (iPhone 8 için beklenildiği gibi) cam bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 10nm FinFET teknolojisiyle Samsung tarafından üretilen Snapdragon 835 ile güçlendirilecek. İşlemcinin öncekilere kıyasla güç tüketimini yarıya indirmesi ve %20 oranında performans iyileştirmesi sunması bekleniyor.

http://wccftech.com/lg-g6-cheaper-costing-lg-g5/ Yorum Yaz
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GenkaNuank 2 yıl en beğenilen
(iPhone 8 için beklenildiği gibi)
Banane iphonedan
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crazy585858 2 yıl
YOK YOK BU EDİTÖRLERE Bİ TALİMAT VERİLMİŞ BELLİ HER HABERİN İÇİNDE ALAKASIZ ŞEKİLDE iPHONE DAN APPLE DAN BAHSEDİLİYOR İYİCE SAPITTİNIZ...
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oyuncu11790 2 yıl
Lg öncelikle kullanıcısında, ben sağlam telefon yapabiliyorum algısını oluşturmalı...Diğer serilerde yaşanan sıkıntıları yaşatmaması gerekiyor, üstüne iyi bir fiyat gelirse piyasada lg algısı yavaştan değişmeye başlar.
Aynı hataları yapmaya devam ederlerse, telefonun ne olduğu nasıl olduğunun bir önemi kalmayacak
Lg öncelikle kullanıcısında, ben sağlam telefon yapabiliyorum algısını oluşturmalı...Diğer serilerde yaşanan sıkıntıları yaşatmaması gerekiyor, üstüne iyi bir f...
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1 Avatar
erc44 2 yıl
her telefonda kronik sorunlar olabilir. bu sorunlar lg'yi dünyanın en kötüsü yapmaz. hele ki samsungların olduğu piyasada apple'dan sonra tercih edilecek 2.marka kesinlikle lg olmalıdır. v20 ucuzlasın,g6 çıksın bir lg almayı düşünüyorum
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AydiN_8520 2 yıl
LG V20‘nin piyasaya girmesinin ardından gözler G serisinin yeni amiral gemisi olacak LG G6 ‘ya döndü. Peki ama G6’nın özellikleri nedir ve ne zaman çıkar? Yeni sızıntılar ve haberleri sizler için derledik.
İşlemci
Snapdragon 820 kullanan LG G5 ve LG V20 modellerinden sonra LG G6 için Snapdragon 830 kullanılması bekleniyor. 10 nm teknolojisine sahip bu işlemci ile 820’ye oranla daha az enerji ile daha fazla performans ve daha az ısınma sağlayacak.
G6’da ram de önceki modellere göre yükseltilerek gücüne güç katacağı da söylentiler arasında yer alıyor fakat net bir bilgi yok.
Batarya & Pil
LG G2 modeli çıkmayan batarya ile hayatımıza girmişti ama kullanıcıların tepkisi üzerine G3 modelinde bataryayı çıkarılabilir yapmış ve bu geleneği G4 ve G5’te de sürdürmüştü. LG tekrar kullanıcılarını üzmüyor ve G6’yı da çıkarılabilir batarya ile sunuyor. Batarya gücü hakkında şu an için net bilgi yok.
Ekran
LG G3’den bu yana QHD (2K) ekran kullanan renk ve parlaklık konusunda iddialı olan LG bu defa G6’da OLED ekran ile karşımıza çıkacak. OLED ekran kullanacak olan G6 daha düşük enerji ile daha gerçek ve daha canlı renkler sunacak.
İris Tarayıcı

LG G6‘da beklenen bir diğer yenilik ise gelişmiş iris tarayıcısı. Daha önce piyasada gördüğümüz iris tarayıcılı telefonlara nazaran daha gelişmiş bi sistem ile piyasaya çıkması bekleniyor. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
Kablosuz hızlı şarj
G6 için kablosuz şarj desteği hakkında bilgi olmamasına rağmen LG’nin yeni ürettiği şarj ünitesi “Acaba G6 bu şarj aletini destekliyor olabilir mi?” sorusunu akıllara getirdi. LG’nin yeni ürettiği şarj ünitesi hakkında detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
Tasarım
LG G5 te büyük yeniliğe imza atarak metal kasada çıkarılabilir pili bir arada sunan modüler tasarım G6’da devam edecek mi? yoksa modüler tasarımdan vazgeçecek mi? henüz net bilgi bulunmuyor. Fakat bu defa telefonun arka tarafı güçlendirilmiş cam ile daha kaliteli bir görüntü ve hissiyat yaratacak.
Tanıtım Ve Çıkış tarihi
LG G6 Şubat ayı sonunda başlayacak olan MWC 2017‘de tanıtılacak ve daha önceki modellerin çıkış tarihleri göz önüne alırsak Nisan 2017 de satışa çıkması bekleniyor.
Kaynak : Lg Destek
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hegomanya48 2 yıl
g6 varken iphone'a çöp diyen kardeşlerimiz ;
iphone 6s yerine lg g4, iphone 7 yerine lg g5 alırlar mı acaba? veya gerçekten böyle bir seçim bile düşünebilinir mi ki g6 yanında iphone çöp olsun
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GravityZero 2 yıl
Eğer binlerce lira verip, parçası inanılmaz pahalı olan, garantisi biter bitmez de ciddi arızalar vermeye başlayacak, sonra da kısa sürede çöp olacak kalitesiz bir telefon almak isterseniz size şiddetle tavsiyem: LG'den Şaşmayın.
Yaşadığım olumsuz deneyim ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için göz atabilirsiniz: iamerkan.wordpress.com/...
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Emeklitelefoncu 2 yıl
Ne lg ne İpone meizu xiomi öne plus oppo Huawei varken diğerleri bana komik geliyor marka onyagisi
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Her isi ters giden adam 2 yıl
Berkcaan bana ayfon all
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Umutcan 2 yıl
Sanki ucuzlasa bize ucuzlayacak. Dolar oldu gün itibariyle 3.63, 1001 tane yeni vergi geldi. G5'ten daha pahalı olacağını tahmin etmek zor değil.
Seneye daha da pahalı olacak, ondan sonraki sene daha da pahalı. Amerikalı ise hep aynı fiyata alacak.
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SixSixSix 2 yıl
Biz bu indirimden faydalanamıyoruz. Türkiye'de en az 2999₺'den satışa sunulur.
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fuujitsu 2 yıl
G5 i çok beğenmiştim ben. Kronik arızaları olmasaysı çok başarılı olabilirdi bence. Umarım bu telefonda kronik sorunlar görmeyiz.
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Barni Moloztaş 2 yıl
iPhone ne alaka
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