LG G6, G5'den %20 daha ucuz olabilir

LG'nin son zamanlarda amiral gemisi akıllı telefon sınıfında yüzünün güldüğü pek söylenemez. Şirket geçen sene LG G5'e büyük umutlar bağlamıştı. Cihaz modüler tasarımıyla sektörde türünün ilk örneği olmuştu. Kullanıcılar satın aldıkları aksesuar türüne bağlı olarak akıllı telefondan elde edilen deneyim arttırabiliyorlardı. Ancak tüm bunlara rağmen şirket mobil bölümünde sürekli olarak kayıp ve zarar bildirdi.

Güney Koreli şirketin LG G6 ile daha riskten uzak bir yaklaşım benimseyeceği söyleniyor. Cihazın modüler bir tasarıma sahip olması beklenmiyor. KB Securities analisti Kim Dong-won'a göre LG G6, LG G5'e kıyasla üreticiye %20 daha ucuza mal olacak.

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Analistler, akıllı telefon hakkında daha önceden de iyimser tahminlerde bulunmuştu. Cihazın öngörülen satışlarının LG G5'i geçmesi bekleniyor. Bu şüphesiz ki şirket hissedarları için oldukça iyimser bir haber. Eğer modüler tasarımdan vazgeçildiğine üzüldüyseniz LG'nin G6'daki diğer özelliklerle bunu telafi etmeye çalışacağını belirtelim.

Cihazın arka kısmının (iPhone 8 için beklenildiği gibi) cam bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 10nm FinFET teknolojisiyle Samsung tarafından üretilen Snapdragon 835 ile güçlendirilecek. İşlemcinin öncekilere kıyasla güç tüketimini yarıya indirmesi ve %20 oranında performans iyileştirmesi sunması bekleniyor.

http://wccftech.com/lg-g6-cheaper-costing-lg-g5/