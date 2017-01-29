LG G6, Google Assistant ile gelecek ilk üçüncü taraf telefon olabilir

Son dönemde Google ve LG arasında sıkı ilişkiler göze çarpıyor. Google sadece Nexus telefonlarına tanıdığı yeni Android sürümünü ilk kez kullanma hakkını geçen yıl LG V30 modeline sunmuştu. Bu yıl da LG G6 için önemli bir ayrıntı var.

Sanal Asistan Desteği

Sektörden gelen bilgilere göre hali hazırda sadece Pixel telefonlarda yer alan Google Assistant teknolojisi yine ilk kez LG G6 tarafından üçüncü taraf akıllı telefon segmentine getirilecek. Yapay zeka asistanlar konusunda çok iddialı olan Google Assistant, şüphesiz LG G6’ya önemli bir avantaj sağlayacak.

Bu yılın özellikle sanal asistanlar açısından sıkı bir rekabetin yaşandığı dönem olacak. Gelişen Siri yanında karmaşık komutları çözebilen Samsung Bixby ve Google Assistant teknolojileri en iyisini sunabilmek için mücadele edecek.

LG G6 sanal asistan haricinde yine önemli değişikliklere gebe. Bugüne kadar kendisine has bir çizgi izleyen LG G serisi, yeni nesil ile birlikte iPhone ve Samsung telefonlarından aşina olduğumuz daha modern bir çizgiye kavuşuyor. Tamamen metal alaşımlı kasa nedeniyle artık batarya da çıkarılamıyor.

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Diğer taraftan üretimin kısıtlı olması nedeniyle LG G6 geçen yılın Snapdragon 821 yonga setiyle tüketici karşısına çıkacak. Elbette Snapdragon 835 yonga seti yanında bu bir dezavantaj olarak görülecektir ancak firmanın bunu telafi edecek kozları da olacaktır. LG G6 modeli, 26 Şubat tarihindeki basın etkinliğiyle tanıtılacak.