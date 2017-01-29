Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G6, Google Assistant ile gelecek ilk üçüncü taraf telefon olabilir

Özellikle amiral gemi sınıfında geçen yıl beklediğini bulamayan LG, bu yıl aynı şeyleri yaşamak istemiyor. Bu bakımdan yeni amiral gemisinde her şeyi ince eleyip sık dokuyor.
2 yıl
2,7b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde Google ve LG arasında sıkı ilişkiler göze çarpıyor. Google sadece Nexus telefonlarına tanıdığı yeni Android sürümünü ilk kez kullanma hakkını geçen yıl LG V30 modeline sunmuştu. Bu yıl da LG G6 için önemli bir ayrıntı var.

Sanal Asistan Desteği

Sektörden gelen bilgilere göre hali hazırda sadece Pixel telefonlarda yer alan Google Assistant teknolojisi yine ilk kez LG G6 tarafından üçüncü taraf akıllı telefon segmentine getirilecek. Yapay zeka asistanlar konusunda çok iddialı olan Google Assistant, şüphesiz LG G6’ya önemli bir avantaj sağlayacak.

Bu yılın özellikle sanal asistanlar açısından sıkı bir rekabetin yaşandığı dönem olacak. Gelişen Siri yanında karmaşık komutları çözebilen Samsung Bixby ve Google Assistant teknolojileri en iyisini sunabilmek için mücadele edecek.

LG G6 sanal asistan haricinde yine önemli değişikliklere gebe. Bugüne kadar kendisine has bir çizgi izleyen LG G serisi, yeni nesil ile birlikte iPhone ve Samsung telefonlarından aşina olduğumuz daha modern bir çizgiye kavuşuyor. Tamamen metal alaşımlı kasa nedeniyle artık batarya da çıkarılamıyor.

Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor"

Diğer taraftan üretimin kısıtlı olması nedeniyle LG G6 geçen yılın Snapdragon 821 yonga setiyle tüketici karşısına çıkacak. Elbette Snapdragon 835 yonga seti yanında bu bir dezavantaj olarak görülecektir ancak firmanın bunu telafi edecek kozları da olacaktır. LG G6 modeli, 26 Şubat tarihindeki basın etkinliğiyle tanıtılacak. 

 

http://wccftech.com/lg-g6-google-assistant-support-rumor/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SPeaky 2 yıl en beğenilen
LG V20 için sunmuştu
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
s821 ile gelirse bayağı geri kalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 2 yıl
Önceki Android sürümlerine neden bu yazılım verilmiyor onu anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 2 yıl
"yeni Android sürümünü ilk kez kullanma hakkını geçen yıl LG V30 modeline sunmuştu."
Zaman makinesi bulunmuş ve ilk defa donanım haber editörleri tarafından kullanılmış meğerse..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 2 yıl
S835 ile çıkmazsa boşa çıkar. Asistan falan hikaye...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl
835 olmayınca bunu sunarak fark yaratmaya çalışsalar da tutmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
focus1 2 yıl
Arkadaşlar bu özellik LG v20 de var sanırım ben mi yalnış biliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 2 yıl
Android tarafı asistana merak saldı bir anda. Xiaomi de Cortana'yı ekleyecekmiş MIUI 9 ile...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SPeaky 2 yıl en beğenilen
LG V20 için sunmuştu
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Nokia’nın dijital asistanı karşınızda 2 yıl Danimarka dünyanın ilk "dijital elçi"sini atıyor 2 yıl Android Nougat için Xposed Framework'ün gelmesi aylar sürebilir 2 yıl Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü'nü hediyelerle kutlamaya var mısınız? 2 yıl Moto G5 ortaya çıktı 2 yıl Cep telefonuyla kan tahlili yapılmasını sağlayan uygulama geliştirildi 2 yıl Yerli elektrikli araca İnci Akü desteği 2 yıl Microsoft, Xbox One arayüzünde güncelleştirmeye gidiyor 2 yıl Trump'ın göçmen yasağına teknoloji devlerinden tepki yağdı 2 yıl Apple AirPods'un siyahı da çıktı: BlackPods 2 yıl İrlanda fosil kaynakları terk etme kararı aldı 2 yıl SK Hynix'ten müjdeli haberler var! 2 yıl Seagate 2018'de 16TB'lık sabit disk üretmeyi planlıyor 2 yıl WhatsApp’a yeni düzenleme seçenekleri geliyor 2 yıl Trump'ın seyahat yasağı teknoloji dünyasını da vurdu 2 yıl Alzheimer tedavisinde büyük gelişme! 2 yıl Microsoft 17 yıl aradan sonra 500 milyar dolarlık değere ulaştı 2 yıl Milli muharip uçak projesinde İngiltere ile anlaşma imzalandı 2 yıl İnsan-Domuz karması üretildi 2 yıl Galatasaray ve Fenerbahçe e-spor derbisi bu akşam canlı yayınlanacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G6, Google Assistant ile gelecek ilk üçüncü taraf telefon olabilir Sonraki Intel’den rekor mali yıl tabloları 2 yıl TP-Link Archer VR2600 incelemesi "Qualcomm MU EFX yongalı, üst segment fiber modem/router" 2 yıl Bakterilerin antibiyotik direncine karşı ümit verici gelişme! 2 yıl Google Pixel 2 piyasaya damga vurmaya geliyor 2 yıl HAVELSAN’dan para ödüllü savaş oyunu yarışması: Ciddi Oyun 2 yıl Toshiba'da sular durulmuyor: Şirket bellek bölümünü satma kararı aldı 2 yıl Microsoft, Denetim Masası'nı ortadan kaldıracak bir başka adım attı 2 yıl 600 metreden denizaltı kurtaracak gemi hizmete giriyor 2 yıl Microsoft’un 2. çeyrek raporlarında bulut bilişim ve Xbox Live ile ilgili detaylar ortaya çıktı 2 yıl PayPal ve Amazon anlaşmaya çok yakın 2 yıl Apple, yapay zeka araştırma grubunda Microsoft, Google ve Facebook'a katıldı 2 yıl Alcatel, MWC 2017'de biri modüler 5 yeni akıllı telefon duyuracak 2 yıl Facebook, videolarda izlenme sürelerini yükseltmeye zorlayacak 2 yıl Organ naklinde heyecan verici gelişme: Tüm detaylarıyla türler arası organ nakli 2 yıl MSI’dan konsola alternatif mini bilgisayar 2 yıl Türkiye'de sosyal medya kullanımı televizyonu geride bıraktı 2 yıl Flappy Bird geliştiricisinden yeni bir oyun 2 yıl 2si1 "Offline" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Tesla'da şok: eski otomatik pilot müdürü şirket sırlarını çalmış! 2 yıl LG G6'nın yeni görüntüsü cihazın kalınlığını ortaya koyuyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim