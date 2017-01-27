Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor

Asus’un akıllı telefon pazarındaki en önemli silahı ZenFone ailesi, yeni üyeleriyle ülkemizde de boy göstermeye başlıyor. İstanbul’da yapılan etkinlikte 4 yeni modelin lansmanı yapıldı. ZenFone 3 ile beraber ZenFone 3 Max, ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Zoom modelleri piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.

Asus ZenFone 3

5.5 inçlik Full HD IPS+ ekrana sahip olan Asus ZenFone 3 modelinde, Gorilla Glass 3 kaplaması ve 500 nit parlaklık değeri yer alıyor. Modelde 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip Snapdragon 625 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Adreno 506 grafik birimi yanında 4GB RAM desteği ile cihaz sınıfında öne çıkmayı başarıyor.

Geçmişteki plastik alaşımdan vazgeçen firma, yeni modelini iki tarafı cam kaplama ve ortası metal çerçeve şeklinde bir tasarım ile geliştirmiş. Böylece kullanıcıya Premium bir hissiyat verilmesine çalışılmış.

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Arka kısımda 16MP çözünürlüğündeki Sony IMX318 sensörü f/2.0 aralığına sahip ve 4 eksenli OIS ile 3 eksenli elektrikli görüntü sabitleme - EIS teknolojisi tarafından destekleniyor. Lazer tabanlı otomatik odaklamanın kullanıldığı kamera, yazılım desteği ile 64MP çözünürlüğe kadar fotoğraflar ortaya koyabiliyor. 4K video kaydı da unutulmamış. Ön kısımda ise geniş açılı 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Cat. 7 LTE modem, WiFi AC, Bluetooth 4.2, USB 2.0 Type-C gibi ayrıntıların yer aldığı modelde 3000mAh kapasiteli bir batarya ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Ayrıca 5 mıknatıslı ve NXT amplifikatör destekli stereo hoparlör unutulmamış. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde yine Zen arayüzü yükseliyor.

4GB RAM ve 64GB arttırılabilir depolama kapasiteli ZenFone 3 modelinin fiyat etiketi 1899TL olarak belirlenmiş. Model satışa çıkmış durumda.

ZenFone 3 Laser

ZenFone 3 Laser modelinde bildiğiniz üzere kamera öne çıkıyor. 13MP çözünürlüğündeki kamera, orijinal modellerdeki modülden biraz geride kalıyor ancak lazer tabanlı sistem ile 0.03 saniyede otomatik odaklama yapabiliyor. Kameraya yazılımsal görüntü dengeleme eşlik ediyor. Ayrıca PixelMaster 3.0 teknolojisi ile, fotoğrafların kalitesi de arttırılıyor.

3-axis Video EIS özelliğine de sahip ZenFone 3 Laser, üç eksende de gerçekleşen hareketleri sürekli takip ediyor ve çekilen görüntülerde titremeye bağlı oluşabilecek bulanıklığı engelliyor.

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Tamamen metal bir kasa kullanan ZenFone 3 Laser, 0.2 saniyede tarama yapabilen bir parmak izi sensörüne yer veriyor. Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği modelde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. 4GB RAM ile sistem desteklenirken, 32GB kapasite ile yetinilmiş. 7.9mm kasa kalınlığı sunan model, 1299TL fiyat etiketine sahip.

ZenFone 3 Max

ZenFone 3 Max, isminin aksine küçük bir telefon. 5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan telefonda, yine 13MP çözünürlüğünde PixelMaster 3 sensör mevcut ancak lazer odaklama bulunmuyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

4 adet Cortex-A53 çekirdekli Mediatek MT6737M yonga seti ve 3GB RAM barındıran modelde 32GB depolama kapasitesine yer verilmiş. Telefonun 4100mAh kapasiteli bataryası, harici cihazları da şarj edebiliyor. Parmak izi sensörü unutulmayan cihazın fiyatı ise 1099TL olarak belirlenmiş.

Tam Boyutta Gör

ZenFone 3 Zoom

Modelin en önemli özelliği optik yakınlaştırma sunabilmesi. 12MP çözünürlüğünde büyük piksellere sahip Sony IMX362 ana sensör barındıran model, yanına ise yine 12MP çözünürlüğünde ancak derinlik algılayabilen ve 2.3x optik yakınlaştırma yapabilen yardımcı sensör eklemiş. Böylece keskin yakınlaştırmalar yanında bokeh efekti de uygulanabiliyor. Buna benzer bir sistem iPhone 7 Plus modelinde de mevcut. Ayrıca düşük ışık koşullarında en iyi sonuç elde ediliyor.

Yine Samsung modellerinden hatırlayacağımız Dual Pixel odaklama yani her iki pikselden gelen verilerle daha hızlı odaklama kabiliyeti bu modelde de mevcut. Bu sayede 0.03 saniyede odaklama yapabiliyor.

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Rakiplerine göre ışığa 2,5 kat daha duyarlı bir kameraya sahip olan ZenFone 3 Zoom, 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla dünyanın en uzun 4K video çeken telefonu ve tek şarjda 6,4 saatlik 4K UHD video çekimine olanak sağlıyor. Uzak çekim için ideal bir kameraya sahip olan ZenFone 3 Zoom, sınıfının en yüksek çözünürlüklü ön kamerasıyla da yüksek çözünürlüklü selfie çekimine imkan sağlıyor.

Donanım seviyesi düşük olsa da bazı özellikleri tüketicileri cezbedecek. 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran barındıran modelde Gorilla Glass 5 korumasının kullanıldığını görüyoruz. Sayılı telefonda yer alan GG5, düşmelere ve çizilmelere karşı ekranınızı daha iyi koruyor.

14nm sürecinde geliştirilen 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti gücünü verdiği sistem 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Telefon Mart ayında piyasaya çıkacak ve fiyatı henüz belli değil.