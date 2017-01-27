Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor

Teknoloji devi ASUS’un merakla beklenen ZenFone 3 ailesinin Türkiye lansmanı gerçekleşti. Lansmanda ZenFone 3, ZenFone 3 Max, ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Zoom tanıtıldı.
2 yıl
6b
1
43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus’un akıllı telefon pazarındaki en önemli silahı ZenFone ailesi, yeni üyeleriyle ülkemizde de boy göstermeye başlıyor. İstanbul’da yapılan etkinlikte 4 yeni modelin lansmanı yapıldı. ZenFone 3 ile beraber ZenFone 3 Max, ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Zoom modelleri piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.

Asus ZenFone 3

5.5 inçlik Full HD IPS+ ekrana sahip olan Asus ZenFone 3 modelinde, Gorilla Glass 3 kaplaması ve 500 nit parlaklık değeri yer alıyor. Modelde 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip Snapdragon 625 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Adreno 506 grafik birimi yanında 4GB RAM desteği ile cihaz sınıfında öne çıkmayı başarıyor.

 

Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor

Geçmişteki plastik alaşımdan vazgeçen firma, yeni modelini iki tarafı cam kaplama ve ortası metal çerçeve şeklinde bir tasarım ile geliştirmiş. Böylece kullanıcıya Premium bir hissiyat verilmesine çalışılmış.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8, Infinity Display’e sahip olacak"

Arka kısımda 16MP çözünürlüğündeki Sony IMX318 sensörü f/2.0 aralığına sahip ve 4 eksenli OIS ile 3 eksenli elektrikli görüntü sabitleme - EIS teknolojisi tarafından destekleniyor. Lazer tabanlı otomatik odaklamanın kullanıldığı kamera, yazılım desteği ile 64MP çözünürlüğe kadar fotoğraflar ortaya koyabiliyor. 4K video kaydı da unutulmamış. Ön kısımda ise geniş açılı 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Cat. 7 LTE modem, WiFi AC, Bluetooth 4.2, USB 2.0 Type-C gibi ayrıntıların yer aldığı modelde 3000mAh kapasiteli bir batarya ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Ayrıca 5 mıknatıslı ve NXT amplifikatör destekli stereo hoparlör unutulmamış. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde yine Zen arayüzü yükseliyor. 

4GB RAM ve 64GB arttırılabilir depolama kapasiteli ZenFone 3 modelinin fiyat etiketi 1899TL olarak belirlenmiş. Model satışa çıkmış durumda.

 

Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor

ZenFone 3 Laser

ZenFone 3 Laser modelinde bildiğiniz üzere kamera öne çıkıyor. 13MP çözünürlüğündeki kamera, orijinal modellerdeki modülden biraz geride kalıyor ancak lazer tabanlı sistem ile 0.03 saniyede otomatik odaklama yapabiliyor. Kameraya yazılımsal görüntü dengeleme eşlik ediyor. Ayrıca PixelMaster 3.0 teknolojisi ile, fotoğrafların kalitesi de arttırılıyor.

3-axis Video EIS özelliğine de sahip ZenFone 3 Laser, üç eksende de gerçekleşen hareketleri sürekli takip ediyor ve çekilen görüntülerde titremeye bağlı oluşabilecek bulanıklığı engelliyor.

Ayrıca Bkz. "Türk geliştiricilerden özgün bir deneme"

Tamamen metal bir kasa kullanan ZenFone 3 Laser, 0.2 saniyede tarama yapabilen bir parmak izi sensörüne yer veriyor. Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği modelde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. 4GB RAM ile sistem desteklenirken, 32GB kapasite ile yetinilmiş. 7.9mm kasa kalınlığı sunan model, 1299TL fiyat etiketine sahip.

 

Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor

ZenFone 3 Max

ZenFone 3 Max, isminin aksine küçük bir telefon. 5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan telefonda, yine 13MP çözünürlüğünde PixelMaster 3 sensör mevcut ancak lazer odaklama bulunmuyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

4 adet Cortex-A53 çekirdekli Mediatek MT6737M yonga seti ve 3GB RAM barındıran modelde 32GB depolama kapasitesine yer verilmiş. Telefonun 4100mAh kapasiteli bataryası, harici cihazları da şarj edebiliyor. Parmak izi sensörü unutulmayan cihazın fiyatı ise 1099TL olarak belirlenmiş.

 

Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor
Tam Boyutta Gör

ZenFone 3 Zoom

Modelin en önemli özelliği optik yakınlaştırma sunabilmesi. 12MP çözünürlüğünde büyük piksellere sahip Sony IMX362 ana sensör barındıran model, yanına ise yine 12MP çözünürlüğünde ancak derinlik algılayabilen ve 2.3x optik yakınlaştırma yapabilen yardımcı sensör eklemiş. Böylece keskin yakınlaştırmalar yanında bokeh efekti de uygulanabiliyor. Buna benzer bir sistem iPhone 7 Plus modelinde de mevcut. Ayrıca düşük ışık koşullarında en iyi sonuç elde ediliyor.

Yine Samsung modellerinden hatırlayacağımız Dual Pixel odaklama yani her iki pikselden gelen verilerle daha hızlı odaklama kabiliyeti bu modelde de mevcut. Bu sayede 0.03 saniyede odaklama yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ülkemizde başladı"

Rakiplerine göre ışığa 2,5 kat daha duyarlı bir kameraya sahip olan ZenFone 3 Zoom, 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla dünyanın en uzun 4K video çeken telefonu ve tek şarjda 6,4 saatlik 4K UHD video çekimine olanak sağlıyor. Uzak çekim için ideal bir kameraya sahip olan ZenFone 3 Zoom, sınıfının en yüksek çözünürlüklü ön kamerasıyla da yüksek çözünürlüklü selfie çekimine imkan sağlıyor.

Donanım seviyesi düşük olsa da bazı özellikleri tüketicileri cezbedecek. 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran barındıran modelde Gorilla Glass 5 korumasının kullanıldığını görüyoruz. Sayılı telefonda yer alan GG5, düşmelere ve çizilmelere karşı ekranınızı daha iyi koruyor.

14nm sürecinde geliştirilen 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti gücünü verdiği sistem 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Telefon Mart ayında piyasaya çıkacak ve fiyatı henüz belli değil. 

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
crazy585858 2 yıl en beğenilen
Hayır utanmıyorlarda şunları tanıtırken ulan kaç ay oldu be hiç getirme daha iyi..
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mene 2 yıl
Zenfone 3 Zoom modeli uygun fiyat ile gelirse efsane listesine adını altın harflerle yazdırır
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Thema 2 yıl
Zenfone 2 yi ilk çıktığı hafta 1000 tl ye almıştım. Tamam 1000 tl fiyat beklemiyoruz ama 1900 tl nedir. Dolar falan bahane etmesinler hic, ederi enfazla 1500 tl dir bu telefonun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
zenfone 3 ultra türkiyeye gelmeyecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dehşetengiz 2 yıl
İlk zenfonlardaki gibi kirmizi renk bekliyordum capcabli yok arkadas 😅😅😅
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 2 yıl
Snapdragon 650 ve 652 varken dayamış çöp 625i 1000 liralık telefon işlemcisi...617den hallice.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
olmuş gibi duruyor geç olması çok mühim değil yalnız fiyat önemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s0ft 2 yıl
Xiaomi Redmi Note 3'e çok fazla benziyor görseldeki model.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 2 yıl
Çok erken akıllarına gelmiş ya inanabiliyor musun satışa çıkıyormuş. Telefonlar çıkmadan eskidi. Asus hangi kafayla türkiyede halen anlamış değilim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 2 yıl
İphone gibi zoom yaparken düşük çözünürlüklü kameraya geçip çamur gibi görüntü çekmiyor işte zoom sample image
https://i0.wp.com/www.gadgetmatch.com/wp-content/uploads/2017/01/gadgetmatch-zenfone-3-zoom-sample-02b.jpg

Şu gece performansı kalitesine bak ARKADAŞ . hiçmi karıncalanma olmaz slr kamer performansı resmen
https://i2.wp.com/www.gadgetmatch.com/wp-content/uploads/2017/01/gadgetmatch-zenfone-3-zoom-sample-06a.jpg

üstünede 5000 mha kapasitelidünyanın en ince pili .. 2 gün şarj süresi 24 saat kapatmadan internete gezebiliyomuşsun browserle 56 günde stand bye bekliyomuş hiç açmasan telefonu oha ! süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 2 yıl
Böyle bir telefon yaparlarsa alırım demiştim . YAPMIŞLAR ABİ ! 5000 mha pil optik zoom ve 2.3 misli rakiplerine oranla fazla ışık alan kamera ASUS zenfone 3 zoom işte benim telefonum . Bravo asus zihnimden geçeni okumuşsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inceuclusarj 2 yıl
Zenfone 3 ,max mediatek ise alınmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6047 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, zenfone 3 ve
8 etiket daha zenfone 3 max zenfone 3 laser zenfone 3 zoom Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl PayPal ve Amazon anlaşmaya çok yakın 2 yıl Apple, yapay zeka araştırma grubunda Microsoft, Google ve Facebook'a katıldı 2 yıl Alcatel, MWC 2017'de biri modüler 5 yeni akıllı telefon duyuracak 2 yıl Facebook, videolarda izlenme sürelerini yükseltmeye zorlayacak 2 yıl Organ naklinde heyecan verici gelişme: Tüm detaylarıyla türler arası organ nakli 2 yıl MSI’dan konsola alternatif mini bilgisayar 2 yıl Türkiye'de sosyal medya kullanımı televizyonu geride bıraktı 2 yıl Flappy Bird geliştiricisinden yeni bir oyun 2 yıl 2si1 "Offline" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Tesla'da şok: eski otomatik pilot müdürü şirket sırlarını çalmış! 2 yıl LG G6'nın yeni görüntüsü cihazın kalınlığını ortaya koyuyor 2 yıl Böcekleri uzaktan kontrol edebilmek mümkün mü? 2 yıl Japonya'daki havaalanlarında Panasonic'in robotları çalışacak 2 yıl İstanbul Autoshow 2017 fuarına 20 büyük otomobil üreticisi katılmıyor 2 yıl Merakla beklenen yarış oyunu DiRT 4 resmen duyuruldu 2 yıl Yarıyıl tatilindeki çocuklar için kaçırılmayacak teknoloji kampı 2 yıl Ünlülerin fotoğraflarını ele geçiren hackera 9 ay hapis cezası 2 yıl 35.000 Kullanıcının bilgilerini hackerlara kaptıran Acer’in cezası belli oldu 2 yıl Kyocera su ve sabunla yıkanabilen yeni akıllı telefonunu tanıttı 2 yıl iOS'te güvenlik açığı bulan PTT çalışanı Apple'ın sitesine adını yazdırdı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Asus ZenFone 3 ailesi satışa çıkıyor Sonraki Snapdragon 820’li Samsung Galaxy Tab S3 benchmark skorlarında göründü 2 yıl Turkcell’den yurtdışında geçerli basın tarifesi 2 yıl macOS’e mavi ışık azaltma özelliği (Night Shift) geliyor 2 yıl AppStore'da beklenen yenilik: uygulamalar içerden oylanabilecek 2 yıl Alibaba'nın finansal ortağı, MoneyGram'ı satın alacağını duyurdu 2 yıl Apple, Hindistan pazarındaki en iyi yılını geçirdi 2 yıl Akıllı telefonla muayene gerçek olabilir! 2 yıl Müzik kasetleri geri dönüyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ortaya çıktı: İşte detaylar 2 yıl Türk geliştiricilerden özgün bir deneme 2 yıl Kaspersky Lab’ın güvenlik araştırmacısı tutuklandı 2 yıl HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ülkemizde başladı 2 yıl Samsung Galaxy S8, DeX Station ile bilgisayar gibi kullanılabilecek 2 yıl Elon Musk yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek istiyor 2 yıl Sony'den Xperia Şov: Yoshino, BlancBright, Keyaki, Hinoki, Mineo 2 yıl iOS 10.3′te keşfedilen gizemli klavye Apple’ın sürprizini ortaya çıkardı 2 yıl Facebook Messenger'da reklam dönemi başlıyor 2 yıl Saab'ın yeni sahibi dev bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 2 yıl HP notebook bataryalarını geri çağırıyor 2 yıl Elon Musk tünel kazıları için tarih verdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim