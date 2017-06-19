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LG G6+ resmi olarak duyuruldu, mevcut G6'lara yeni özellikler geldi

LG bugün en son amiral gemisinin yeni varyantı olan G6 Plus modelini resmen duyururken, mevcut G6'lara yazılım güncellemesi aracılığıyla dahil edilecek yeni özellikleri de açıkladı.
1 yıl
5,7b
1
32
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG, daha fazla depolama alanı, yeni renk seçenekleri ve kablosuz şarj ile gelen G6+ modelini duyurdu. Her şeyden önce LG'nin RAM'i yükseltmediğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla G6+ da orjinal G6 gibi 4GB RAM'le geliyor. Cihazdaki hafıza ise 64GB'dan 128GB'a çıkarılmış durumda. Yani yeni varyantta iki kat daha fazla depolama alanı var.
G6 Plus ile gelen bir diğer önemli yenilik de bu modele özgü sunulacak Qi kablosuz şarj özelliği. Ancak bunun sadece belirli ülkelerde satışa sunulacak cihazlarda yer alması bekleniyor. Ne yazık ki konuyla ilgili daha fazla ayrıntı yok.
LG G6+ ayrıca ses kalitesini artırmak için 32-bit Hi-Fi Quad DAC sistemini kullanan birinci sınıf B&O kulaklıkla birlikte geliyor. Kulaklığın kutuya dahil edildiğini belirtelim. LG henüz yeni G6+ modelinin fiyatını ve satın alınabilirlik durumunu açıklamadı ancak şirket detaylı bilginin daha sonra geleceğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un ekrana gömülü parmak izi sensörü ekran sorununa neden oluyor"
Yeni cihazda optik astro siyah, optik deniz mavisi ve optik terra altın dahil olmak üzere birkaç yeni renk seçeneği mevcut. LG arka panelde, ışık yansımasına bağlı olarak ton değiştirebilen farklı bir kaplama kullanmış.

LG G6'ya yeni özellikler geldi

LG, standart G6 modeli için bir dizi iyileştirme duyurdu. Bunlar arasında mevcut yüz tanıma teknolojisinden daha kullanışlı ve herhangi bir düğmeye basmadan yüz tanıma sistemi ile cihazın kilidini açmayı mümkün kılan "Face Print" güncellemesi bulunuyor.
http://www.gittigidiyor.com/lg-g6
Ayrıca, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve pil tüketimini azaltmak için Qualcomm yonga seti ve tüm mevcut sensörleri kullan Düşük Güç Tüketimi (Low Power Consumption) adında yeni bir özellik var. Bulunduğunuz yere ve hareketinize bağlı olarak sensörlerden veri toplayıp güç kullanımını optimize edebiliyor. LG henüz bu özelliğin tam olarak nasıl çalışacağını açıklamadı.
Son olarak LG G6'ya gelecek üçüncü önemli iyileştirmeden bahsedelim. Akıllı telefon artık kamera lensinin önünün parmakla kapatılması durumunda bir bildirimle fotoğraf çeken kişiyi uyarabilecek. Böylece deklanşöre basılmadan önce durumun fark edilmesi sağlanarak fotoğraf karelerine istenmeyen parmakların girmesi önlenecek.

http://www.lgnewsroom.com/2017/06/lg-expands-capabilities-of-g6-with-enhanced-features-and-new-plus-version-2/ Yorum Yaz
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mkyb 1 yıl en beğenilen
Büyük ihtimalle Türkiye'ye gelmez. Resmi garantili LG cihaz bulmak artık çok zor. Hangi mağazaya sorsanız LG telefon işini bıraktı diyor.
Paralel ithalat ile getirenlerde G4'ün anakart yakma olayından çok zarar etti. Hatta bu yüzden şirketi kapatıp başka isimle şirket açan firma bile oldu. O yüzden onlarda artık LG'yi bıraktı artık getirmiyorlar.
Şuan yıldızı parlayan Xiaomi. Paralel ithalat ile getirenler yok satıyor.
Büyük ihtimalle Türkiye'ye gelmez. Resmi garantili LG cihaz bulmak artık çok zor. Hangi mağazaya sorsanız LG telefon işini bıraktı diyor.Paralel ithalat ...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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volkan_kolay 1 yıl
6" ekran, SD835 işlemci, 6GB Ram, 128GB hafıza olursa Plus olur, böyle bir telefon ancak LG G6 Fosss olur..
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Mr. Jingles 1 yıl
LG G6+ ayrıca ses kalitesini artırmak için 32-bit Hi-Fi Quad DAC sistemini kullanan birinci sınıf B&O kulaklıkla birlikte geliyor.

Şu konuda bir LG bir de HTC var adam gibi kalite sunan. Apple, Samsung ve avaneleri bu adamların yanında halt etmiş.
LG G6+ ayrıca ses kalitesini artırmak için 32-bit Hi-Fi Quad DAC sistemini kullanan birinci sınıf B&O kulaklıkla birlikte geliyor.Şu konuda b...
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MDV 1 yıl
gereksiz hamle g7 ye yogunlassinlar
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enrie 1 yıl
Arkadaşlar herkese kolay gele elimde 2 adet lg telefon var biri e 460 diğeri d682 2 telefonuda alalı 3 yıl oldu ikisininde ana kartları kendiliğinden root yapılmadan yandı ve lg bu durumun kronik olmadığını idda ediyor ve ikisi için 1400 tl nakit para talep ediyor ayrıca 6 ay garanti veriyor yeni ana kartlar için. Hepsinden tuhafı bu anakartları servis dışında biryerden bulmak mümkün olmuyor telefonsuz kaldık bana yardımcı olabilecek birileri varmı? servis seve seve siz bu parayı ödeyeceksiniz yoksa telefonsuz kalırsınız demiyoda bunu ifade eder nitelikte ifadeler kullanıyor ana merkezide aradım onlarda servisin doğru söylediğini ifade ediyor eminim bu durum sadece benim başıma gelmemiştir. Lütfen bana yardımcı olun
tel:05378700003
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tgezer 1 yıl enrie
AliExpress eBay vs yerlerden parçayı alıp burada bir telefoncuya taktırabilirsiniz
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aycibin 1 yıl enrie
Orijinalden alıntı: enrie
Arkadaşlar herkese kolay gele elimde 2 adet lg telefon var biri e 460 diğeri d682 2 telefonuda alalı 3 yıl oldu ikisininde ana kartları kendiliğinden root yapılmadan yandı ve lg bu durumun kronik olmadığını idda ediyor ve ikisi için 1400 tl nakit para talep ediyor ayrıca 6 ay garanti veriyor yeni ana kartlar için. Hepsinden tuhafı bu anakartları servis dışında biryerden bulmak mümkün olmuyor telefonsuz kaldık bana yardımcı olabilecek birileri varmı? servis seve seve siz bu parayı ödeyeceksiniz yoksa telefonsuz kalırsınız demiyoda bunu ifade eder nitelikte ifadeler kullanıyor ana merkezide aradım onlarda servisin doğru söylediğini ifade ediyor eminim bu durum sadece benim başıma gelmemiştir. Lütfen bana yardımcı olun
tel:05378700003

size ve LG'ye özel bir durum yok.bugün hangi marka telefon kullanırsanız kullanın.3 yıllık bir modelin hele hele anakart,ekran tamiri telefon parası eder çünkü 3 yılda artık yeni telefon satmak istiyorlar.ancak kemera,şarj soketi,anten,pil,home tuşu gibi tak çıkar yapılabilen basit ufak parçaların değişimleri nispeten makul fiyatlı.aynı telefonların anakartı sağlam kelepir olanları anakarttan ucuza bulunur.onları da yedek parça olarak kullanın benim tavsiyem.
sahibinden'e bakınca şöyle fiyatlar çıktı mesela:
e460 -> 80TL anakart sağlam (https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-cep-telefonu-modeller-lg-telefon-aciliyor-ekran-arizali-dokunmatik-saglam-315687241/detay)
D682 -> 220TL sorunsuzmuş,sizin arızalıyı 100TL'ye satarsanız 120'ye mal olur hatta (https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-cep-telefonu-modeller-lg-g-pro-lite-saglam-sorunsuz-465153040/detay)
100TL de servise montaj masrafı olsa 300TL cepten çıkacak.1400-300=1100TL'ye de bir tatil yaparsınız
1 Yanıt Yanıtla
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blackcemre 1 yıl
Sanki iPhone'un plusında işlemci farkı mı oluyor tek ekran büyüyor
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marseltalon 1 yıl
L G bitmiş....
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fbyram 1 yıl
LG nin plus anlayışı ile dünyanın geri kalanının plus anlayışı arasında 180 derecelik bir fark var sanırım
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pseudofate 1 yıl
buraya yorum yapanların hiçbiri G6 kullanmamış anlaşılan.
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drjacob 1 yıl
835 niye yok ki içinde
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
Androidsiz dönemlerden kalma lg telefonum var halen calişiyorda batarya yok piyasada. Ozaman kaliteliydi lg'nin telefonları.
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Whippoorwill 1 yıl
Gereksiz bir model olarak tarihin tozlu raflarında kendine yer buldu. Hiç yoktan Snapdragon 835 ile fark yaratabilirdi.
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speed001 1 yıl
Telefon çıkıyor sikinti yok ama 3000-5000 den açılış yapiyor.
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