LG G6+ resmi olarak duyuruldu, mevcut G6'lara yeni özellikler geldi

LG, daha fazla depolama alanı, yeni renk seçenekleri ve kablosuz şarj ile gelen G6+ modelini duyurdu. Her şeyden önce LG'nin RAM'i yükseltmediğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla G6+ da orjinal G6 gibi 4GB RAM'le geliyor. Cihazdaki hafıza ise 64GB'dan 128GB'a çıkarılmış durumda. Yani yeni varyantta iki kat daha fazla depolama alanı var.

G6 Plus ile gelen bir diğer önemli yenilik de bu modele özgü sunulacak Qi kablosuz şarj özelliği. Ancak bunun sadece belirli ülkelerde satışa sunulacak cihazlarda yer alması bekleniyor. Ne yazık ki konuyla ilgili daha fazla ayrıntı yok.

LG G6+ ayrıca ses kalitesini artırmak için 32-bit Hi-Fi Quad DAC sistemini kullanan birinci sınıf B&O kulaklıkla birlikte geliyor. Kulaklığın kutuya dahil edildiğini belirtelim. LG henüz yeni G6+ modelinin fiyatını ve satın alınabilirlik durumunu açıklamadı ancak şirket detaylı bilginin daha sonra geleceğini söyledi.

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Yeni cihazda optik astro siyah, optik deniz mavisi ve optik terra altın dahil olmak üzere birkaç yeni renk seçeneği mevcut. LG arka panelde, ışık yansımasına bağlı olarak ton değiştirebilen farklı bir kaplama kullanmış.

LG G6'ya yeni özellikler geldi

LG, standart G6 modeli için bir dizi iyileştirme duyurdu. Bunlar arasında mevcut yüz tanıma teknolojisinden daha kullanışlı ve herhangi bir düğmeye basmadan yüz tanıma sistemi ile cihazın kilidini açmayı mümkün kılan "Face Print" güncellemesi bulunuyor.

http://www.gittigidiyor.com/lg-g6

Ayrıca, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve pil tüketimini azaltmak için Qualcomm yonga seti ve tüm mevcut sensörleri kullan Düşük Güç Tüketimi (Low Power Consumption) adında yeni bir özellik var. Bulunduğunuz yere ve hareketinize bağlı olarak sensörlerden veri toplayıp güç kullanımını optimize edebiliyor. LG henüz bu özelliğin tam olarak nasıl çalışacağını açıklamadı.

Son olarak LG G6'ya gelecek üçüncü önemli iyileştirmeden bahsedelim. Akıllı telefon artık kamera lensinin önünün parmakla kapatılması durumunda bir bildirimle fotoğraf çeken kişiyi uyarabilecek. Böylece deklanşöre basılmadan önce durumun fark edilmesi sağlanarak fotoğraf karelerine istenmeyen parmakların girmesi önlenecek.

http://www.lgnewsroom.com/2017/06/lg-expands-capabilities-of-g6-with-enhanced-features-and-new-plus-version-2/