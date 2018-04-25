LG G7 ThinQ Geekbench testinde göründü

Teknoloji Editörü
LG G7 ThinQ'nun nasıl bir performans sergileyeceği bir hayli merak konusu olmakla birlikte ortaya çıkan Geekbench sonuçları ise bu merakımızı giderecek cinsten zira test sonuçları, teknik kısımdaki karanlık noktaları aydınlatıyor. Bakalım LG G7 ThinQ sentetik testlerde nasıl bir performans sergilemiş?
LG G7 ThinQ Geekbench sonuçları
Gücünü Qualcomm'un en iyi yonga seti Snapdragon 845'ten alan LG G7 ThinQ'nun 64 GB depolama kapasiteli modelinde 4 GB RAM kullanılacakken, 128 GB depolama birimine sahip varyantında ise 6 GB sistem belleğinin kendine yer bulacağını biliyoruz. Geekbench 4.2 testinde ortaya çıkan 4 GB RAM'e sahip modelin tekli çekirdek skoru 2312 puan olarak karşımıza çıkarken çoklu çekirdek skorunun ise 8979 olduğunu görüyoruz.
Çoklu çekirdek skoru LG V30'dan 2742 puan daha fazla olan G7 ThinQ'nun tekli çekirdek skoru ise selefinden 409 puan dahafazla.
https://www.phonearena.com/news/LG-G7-benchmark-processor-RAM-Android-specs_id104373 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o çerçeve ne öyle yeşilçam gözlükleri gibi
aynen bu tasarımla
845li
6gb ram
3x 12mp f18 portre kamera
ana kamera f1.4 16mp yada 24 mp
4000mah batarya
oled ve 500üzeri pp ekran
biyonik yapay zeka
ve diğer iç bileşenlerin de en güncel ve yeni olanlarından oluşan bir cihaz çıkar ve fiyatını da alınabilir tut MOBİL DÜNYANIN LİDERİ OL.
ÇOK MU ZOR ARKADAŞ
Alt çerçeveyi sıfırlayamazsın screen driver lara bir şey yapmazsan. (Her telefonun için Apple'a patent ücreti verirsen başka)
Ön kamerada f/1.4 diyafram sana yarardan çok zarar getirir.
Arkada öyle bir kamera dizimi yapabilirsin. Ancak fiyatını arttırırsın.
Çöp