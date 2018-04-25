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LG G7 ThinQ Geekbench testinde göründü

Tanıtımına bir hafta kalan LG G7 ThinQ, Geekbench testinde ortaya çıktı. İşte Snapdragon 845 yonga seti ve 4 GB RAM'e sahip G7 ThinQ'nun sentetik test sonuçları:
1 yıl
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1
9
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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LG G7 ThinQ'nun nasıl bir performans sergileyeceği bir hayli merak konusu olmakla birlikte ortaya çıkan Geekbench sonuçları ise bu merakımızı giderecek cinsten zira test sonuçları, teknik kısımdaki karanlık noktaları aydınlatıyor. Bakalım LG G7 ThinQ sentetik testlerde nasıl bir performans sergilemiş? 

LG G7 ThinQ Geekbench sonuçları

LG G7 ThinQ Geekbench testinde göründü
 
Gücünü Qualcomm'un en iyi yonga seti Snapdragon 845'ten alan LG G7 ThinQ'nun 64 GB depolama kapasiteli modelinde 4 GB RAM kullanılacakken, 128 GB depolama birimine sahip varyantında ise 6 GB sistem belleğinin kendine yer bulacağını biliyoruz. Geekbench 4.2 testinde ortaya çıkan 4 GB RAM'e sahip modelin tekli çekirdek skoru 2312 puan olarak karşımıza çıkarken çoklu çekirdek skorunun ise 8979 olduğunu görüyoruz. 
Çoklu çekirdek skoru LG V30'dan 2742 puan daha fazla olan G7 ThinQ'nun tekli çekirdek skoru ise selefinden 409 puan dahafazla.  

https://www.phonearena.com/news/LG-G7-benchmark-processor-RAM-Android-specs_id104373 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
önü iphone x çakması, arkası mi 5s plus benzeri olmuş.
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kymelria 1 yıl
çentiği sırf trend diye koyduğunuzu o kadar belli etmeseydiniz bari.
o çerçeve ne öyle yeşilçam gözlükleri gibi
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Tensi 1 yıl
Yaptiklari aciklamada bu defa cok ozenli calistiklarini, onceki modellerde bir iki olan kronik arizalari bu modelde 5'e cikardiklarini belirten yetkililer her seyden bol bol koyduklarini belirttiler. Ayrica ilk kronik arizayi bulana odul vereceklerini soylediler.
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yelkenli12 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

aynen bu tasarımla
845li
6gb ram
3x 12mp f18 portre kamera
ana kamera f1.4 16mp yada 24 mp
4000mah batarya
oled ve 500üzeri pp ekran
biyonik yapay zeka
ve diğer iç bileşenlerin de en güncel ve yeni olanlarından oluşan bir cihaz çıkar ve fiyatını da alınabilir tut MOBİL DÜNYANIN LİDERİ OL.
ÇOK MU ZOR ARKADAŞ
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Johan Elmander 1 yıl yelkenli12
Zor.
Alt çerçeveyi sıfırlayamazsın screen driver lara bir şey yapmazsan. (Her telefonun için Apple'a patent ücreti verirsen başka)
Ön kamerada f/1.4 diyafram sana yarardan çok zarar getirir.
Arkada öyle bir kamera dizimi yapabilirsin. Ancak fiyatını arttırırsın.
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Jacques Reverdi 1 yıl
Iphone X'in yine bir mantığı vardı, altta çerçeve olmadığı için üstte mecburen çentik vardı, bu salaklar alta çerçeve üste çentik koymuşlar. LG'nin ceo'sunu arayıp sormak istiyorum: tam olarak ne yapıyorsun Selman?
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renega 1 yıl Slaved by makarna
O kadar da çerçeve olsun artık. Tamamen çerçevesiz olunca çirkin oluyor. Çentik de yazılımla düzeltilebiliyoe
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renega 1 yıl
3650 görünce batarya sanmıştım 😔 En azından 8.1 ile gelseydi baya geç çıktı zaten. Yakında geririrler herhalde. Skoru hakkında yorum yapamıyorum diğer markaları da bilmediğim için. Asıl merak ettiğim bataryası ve kamerası. Yongaseti destekliyor umarım 4K hdr 60fps kayıt yapabilir. bataryası da fiyatı da 3500 olsa alınır
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Slaved by makarna 1 yıl
Altta ve üstte zaten çerçeve var, birde çentik koymuşlar [>:]

Çöp
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