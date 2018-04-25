LG G7 ThinQ Geekbench testinde göründü

LG G7 ThinQ'nun nasıl bir performans sergileyeceği bir hayli merak konusu olmakla birlikte ortaya çıkan Geekbench sonuçları ise bu merakımızı giderecek cinsten zira test sonuçları, teknik kısımdaki karanlık noktaları aydınlatıyor. Bakalım LG G7 ThinQ sentetik testlerde nasıl bir performans sergilemiş?

LG G7 ThinQ Geekbench sonuçları

Gücünü Qualcomm'un en iyi yonga seti Snapdragon 845'ten alan LG G7 ThinQ'nun 64 GB depolama kapasiteli modelinde 4 GB RAM kullanılacakken, 128 GB depolama birimine sahip varyantında ise 6 GB sistem belleğinin kendine yer bulacağını biliyoruz. Geekbench 4.2 testinde ortaya çıkan 4 GB RAM'e sahip modelin tekli çekirdek skoru 2312 puan olarak karşımıza çıkarken çoklu çekirdek skorunun ise 8979 olduğunu görüyoruz.

Çoklu çekirdek skoru LG V30'dan 2742 puan daha fazla olan G7 ThinQ'nun tekli çekirdek skoru ise selefinden 409 puan dahafazla.

https://www.phonearena.com/news/LG-G7-benchmark-processor-RAM-Android-specs_id104373