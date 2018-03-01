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LG G7 videoda gözüktü ve tüm özellikleri açığa çıktı

LG G7, İsrail basını tarafından görüntülendi. Haziran ayında tanıtılması planlanan LG G7, ve telefonun özelliklerinin sıralandığı bir katalog; videoda sergilendi. İşte detaylar:
1 yıl
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1
40
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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LG G7 videoda gözüktü ve tüm özellikleri açığa çıktı
İsrail basınında ortaya çıkan görüntüler teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Haziran ayında tanıtılması planlanan LG G7, ve telefonun özelliklerinin sıralandığı bir katalog; videoda sergilendi. Çalışır halde görüntülenen LG G7'nin çentik furyasına katıldığı da gün yüzüne çıkmış oldu.
iPhone X'dan daha dar bir çentiğe sahip olan LG G7'nin ekran tarafında 6 inçlik 3120x1440 çözünürlüğünde, bugüne kadar akıllı telefonlarda görmeye pek de alışık olmadığımız 19.5: 9 formatında köşeleri yuvarlatılmış MLCD+ panelin tercih edildiğini görüyoruz. MLCD+ ekran paneli, RGBW matriksi daha yüksek olan beyaz alt pikseller içeriyor ve bu sayede standart IPS LCD ekranlara göre %35 daha az enerji tüketilirken, kullanıcıya 800 nit daha yüksek parlaklık sunuluyor.
Snapdragon 845 platformuyla güçlendirilen G7 modeline 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi eşlik ederken G7+'da ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 3000 mAh kapasiteli bir pilden beslenen G7, USB TYPE-C 2.0 bağlantı noktası üzerinden hızlı şarj desteğine de sahip. 
LG G7 videoda gözüktü ve tüm özellikleri açığa çıktı
16 MP çözünürlüğünde çift arka kamera sensörünün kullanıldığı telefonun ana kamerasında OIS desteği bulunurken ikincil kamerasında ise ne yazık ki OIS desteği bulunmamakta. Birinci kameranın diyafram değeri f/1.6 olarak ölçülürken diğer sensörün f/1.9 diyafram aralığına sahip olduğu görülmekte. İkincil kamera sensörünün Bokeh efekti veren telefoto lens ile mi yoksa ekstra geniş açı sunan bir lensle mi geleceği bilinmiyor. Parmak izi sensörü ise LG V30'da olduğu gibi kamera lenslerinin tam altına konumlandırılmış. 
LG'nin ön taraftaki tercihini, geniş açı özelliğine sahip 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasından yana kullandığı da videoda açık bir şekilde görülüyor. IP 68 sertifikası, Bluetooth 5.0, NFC, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi protokolleri ve yapay zeka desteği telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.
 

https://twitter.com/evleaks/status/968907837878489088 Yorum Yaz
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mipa90 1 yıl en beğenilen
abi bu nedir ya? 18:9 u sindiremedik daha 19.5:9 diyor. iyice kumandalara dönecek telefonlar. seneye 22:9 görürüz. hepsi birbirinden iğrenç tasarımlar. mate 10 alıp bozulana kadar telefon değiştirmicem.
abi bu nedir ya? 18:9 u sindiremedik daha 19.5:9 diyor. iyice kumandalara dönecek telefonlar. seneye 22:9 görürüz. hepsi birbirinden iğrenç tasarımlar. mate 10 ...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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Snnrvp 1 yıl
Çentik olayından da anlaşılıyor ki, yenilik, tüketicinin isteği, akıllı yatırım vs firmaların umrunda değil. Tek istedikleri zaaf kullanarak satış yapmak. Maalesef bu durumu, tüketiciler olarak hakediyoruz.!
Çentik olayından da anlaşılıyor ki, yenilik, tüketicinin isteği, akıllı yatırım vs firmaların umrunda değil. Tek istedikleri zaaf kullanarak satış yapmak. Maale...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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swat882 1 yıl
Şu çıkan bataryadan niye vazgeçiyorsun lg ya

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Dark_Knife 1 yıl
Bu kadar leş tasarım görmedim hayatımda. Sadece LG değil bütün firmalarda aynı sorun.
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McLaren64 1 yıl
LG pişmanlıktır. iPhone X'un tasarımını araklayıp yenilik diye sunuyorlar.
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Redunay 1 yıl
Lg neden böyle bir tasarıma gitmiştir, ne yapmak istemektedir!
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CR7_35 1 yıl
Anlaşıldı +2018 de çıkan telefonlar iyice saçma salak bi hal alcak elinizde amiral gemisi 2-3 senelik telefonlar varsa kıymetini bilin çok arıyacağız o modelleri.
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DH Misafiri 1 yıl
Demiştim ben. Yine 3000 mah koyacaklar diye. Tüketici kimsenin umrunda degil çünkü onları parmaklarinda zaten istedikleri gibi oynatıyorlar.
G4 kullanmaya devam.
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Alpha Centauri 1 yıl
lg hala akıllanmamış 3000mah pil nedir
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zotacing 1 yıl
1900TL'den giriş yaparsa satın alırım bir adet. O da 845 işlemci hatrına. 3 yıl kullandırır kendini.
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atakansah 1 yıl zotacing
900₺ olsun maddi olarak zorlanma.
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Ray Kurzweil 1 yıl
E hani yeni ceo sil baştan yeni tasarım yaptırıyordu? Sızıntıların aynısı bu önceki modelden farkı da yok. Beğenmedim.
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zolzauza 1 yıl
Bu yıl telefon almayalım diye ellerinden geleni yapıyorlar, Lg G7, Huawei P20 , One plus 6...alayı çentiksporlu :)
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