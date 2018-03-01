LG G7 videoda gözüktü ve tüm özellikleri açığa çıktı

İsrail basınında ortaya çıkan görüntüler teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Haziran ayında tanıtılması planlanan LG G7, ve telefonun özelliklerinin sıralandığı bir katalog; videoda sergilendi. Çalışır halde görüntülenen LG G7'nin çentik furyasına katıldığı da gün yüzüne çıkmış oldu.

iPhone X'dan daha dar bir çentiğe sahip olan LG G7'nin ekran tarafında 6 inçlik 3120x1440 çözünürlüğünde, bugüne kadar akıllı telefonlarda görmeye pek de alışık olmadığımız 19.5: 9 formatında köşeleri yuvarlatılmış MLCD+ panelin tercih edildiğini görüyoruz. MLCD+ ekran paneli, RGBW matriksi daha yüksek olan beyaz alt pikseller içeriyor ve bu sayede standart IPS LCD ekranlara göre %35 daha az enerji tüketilirken, kullanıcıya 800 nit daha yüksek parlaklık sunuluyor.

Snapdragon 845 platformuyla güçlendirilen G7 modeline 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi eşlik ederken G7+'da ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 3000 mAh kapasiteli bir pilden beslenen G7, USB TYPE-C 2.0 bağlantı noktası üzerinden hızlı şarj desteğine de sahip.

16 MP çözünürlüğünde çift arka kamera sensörünün kullanıldığı telefonun ana kamerasında OIS desteği bulunurken ikincil kamerasında ise ne yazık ki OIS desteği bulunmamakta. Birinci kameranın diyafram değeri f/1.6 olarak ölçülürken diğer sensörün f/1.9 diyafram aralığına sahip olduğu görülmekte. İkincil kamera sensörünün Bokeh efekti veren telefoto lens ile mi yoksa ekstra geniş açı sunan bir lensle mi geleceği bilinmiyor. Parmak izi sensörü ise LG V30'da olduğu gibi kamera lenslerinin tam altına konumlandırılmış.

LG'nin ön taraftaki tercihini, geniş açı özelliğine sahip 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasından yana kullandığı da videoda açık bir şekilde görülüyor. IP 68 sertifikası, Bluetooth 5.0, NFC, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi protokolleri ve yapay zeka desteği telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

https://twitter.com/evleaks/status/968907837878489088