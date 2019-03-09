Oppo A5s'in tüm özellikleri gün ışığına çıktı

Oppo geçtiğimiz yıl Oppo A5 adlı akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Gelen haberlere bakılırsa Çinli şirket şimdi de tüm özellikleri internete düşen A5s modeli üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz.

"Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti daha fazla menzil sunacak"

MySmartPrice internet sitesine göre cihaz 720 x 1520 HD+ çözünürlük ve 19:9 en boy oranına sahip 6.2 inç ekran taşıyacak. Ayrıca ekranında su damlası şeklinde bir çentik göreceğiz. Gücünü ise MediaTek’in sekiz çekirdekli Helio P35 işlemcisinden alacak.

4.230 mAh'lik pili olacak

Oppo A5s'in 2 GB/3 GB/4 GB RAM ve microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletilebilir 32 GB veya 64 GB dahili depolama alanı ile donatılmış üç farklı varyantı olacak. Arka tarafında 13 megapiksel + 2 megapiksel sensörlü çift kamera yer alacak.

Akıllı telefonun önünde ise 8 megapiksel selfie kamerasının olduğu görülüyor. Ayrıca parmak izi tarayıcısı ve yüz tanıma ile kilit açma özelliğine de sahip olacak. Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.2 ile çalışacak Oppo A5s, 4.230 mAh kapasiteli bir pil ile gelecek.

https://www.mysmartprice.com/gear/oppo-a5s/