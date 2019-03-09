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Oppo A5s'in tüm özellikleri gün ışığına çıktı

Çinli teknoloji devi Oppo'nun yakında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonunun tüm teknik özellikleri internete düştü. Oppo A5s adı verilen cihazla ilgili detaylar haberimizde.
2 ay
3,4b
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3
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo geçtiğimiz yıl Oppo A5 adlı akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Gelen haberlere bakılırsa Çinli şirket şimdi de tüm özellikleri internete düşen A5s modeli üzerinde çalışıyor.
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MySmartPrice internet sitesine göre cihaz 720 x 1520 HD+ çözünürlük ve 19:9 en boy oranına sahip 6.2 inç ekran taşıyacak. Ayrıca ekranında su damlası şeklinde bir çentik göreceğiz. Gücünü ise MediaTek’in sekiz çekirdekli Helio P35 işlemcisinden alacak.

4.230 mAh'lik pili olacak

Oppo A5s'in 2 GB/3 GB/4 GB RAM ve microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletilebilir 32 GB veya 64 GB dahili depolama alanı ile donatılmış üç farklı varyantı olacak. Arka tarafında 13 megapiksel + 2 megapiksel sensörlü çift kamera yer alacak.
Akıllı telefonun önünde ise 8 megapiksel selfie kamerasının olduğu görülüyor. Ayrıca parmak izi tarayıcısı ve yüz tanıma ile kilit açma özelliğine de sahip olacak. Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.2 ile çalışacak Oppo A5s, 4.230 mAh kapasiteli bir pil ile gelecek.

https://www.mysmartprice.com/gear/oppo-a5s/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SkyTech74 2 ay
Herkes Pie ile çıkarırken, 8.1 ile çıkarmak nedir?
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Esteban C 2 ay
Oppo iyi işler çıkarıyor tebrik etmek lazım
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the_dedektif 2 ay
O zaman Dans Oppo GangamStyle :)
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