LG G7'nin özellikleri sızdı: OLED ekran, Snapdragon 845 ve 6 GB RAM

Güney Kore merkezli ET News geçtiğimiz günlerde LG G7'nin Mart ayında tanıtılacağını ve Nisan ayında piyasaya çıkacağını açıklamıştı. Bugün ise aynı kaynak LG G7'in teknik özelliklerini açığa çıkarmış durumda.

LG'nin Mart ayında LG G7'nin seri üretimine başlayacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon Nisan ayında Güney Kore'de satışa sunulacağı için LG G6 kıyasla bir ay geç çıkmış olacak. Diğer bazı kaynaklar ise LG G7'nin 20 Nisan'dan sonra Güney Kore'de satın alınabileceğini söylüyor.

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Güney Koreli bir telekom operatörü LG'nin önümüzdeki ay yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) LG G7'yi duyurmasının pek mümkün olmadığını iddia etti. Samsung ise MWC 2018 etkinliğinde Galaxy S9 ve Galaxy S9+ amiral gemisi telefonlarını duyuracak.

Snapdragon 845'in ilk partisine Samsung el koyacak

LG'nin yeni mobil bölüm sorumlusu Hwang Jung-hwan, Galaxy S9'un Mart ayında piyasaya sürülmesi konusunda endişe taşımadıklarını ancak G7'nin farklılaşmasına odaklanacaklarını söyledi.

Amiral gemisi LG G7'ye Snapdragon 845 yonga setinin güç vermesi bekleniyor. G7'nin Galaxy S9 ve S9+ modellerinden sonra piyasaya sürülmesinin muhtemel nedeni, yonga setinin ilk partisinin Galaxy S9 serisinde kullanılmak üzere Samsung'a gidecek olması.

LG G7'de FullVision OLED ekran göreceğiz

LG G7, aynı zamanda LG V30'da gördüğümüz FullVision OLED ekrana sahip olacak gibi görünüyor. Snapdragon 845 yonga setine 6 GB RAM eşlik edecek. Ayrıca akıllı telefonun IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı bir gövdeyle gelmesi bekleniyor.

Akıllı telefonun diğer muhtemel özellikleri arasında FM radyo, çift arka kamera, çift selfie kamerası, iris tarayıcı ve kablosuz şarj yer alıyor. Kısa süre önce yayınlanan bir rapor G7'nin Quick Charge 4 teknolojisini destekleyeceğini de ortaya koymuştu.

https://www.phonearena.com/news/LG-G7-release-date-set-for-mid-March-OLED-display-and-6GB-RAM-in-tow_id101522