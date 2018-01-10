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LG G7'nin özellikleri sızdı: OLED ekran, Snapdragon 845 ve 6 GB RAM

LG'nin yeni amiral gemisinin Mart ayında tanıtılacağını söyleyen ET News bu kez cihazın teknik özelliklerini açıkladı. İşte Nisan ayında satışa sunulması beklenen akıllı telefonun detayları.
1 yıl
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34
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG G7'nin özellikleri sızdı: OLED ekran, Snapdragon 845 ve 6 GB RAM
Güney Kore merkezli ET News geçtiğimiz günlerde LG G7'nin Mart ayında tanıtılacağını ve Nisan ayında piyasaya çıkacağını açıklamıştı. Bugün ise aynı kaynak LG G7'in teknik özelliklerini açığa çıkarmış durumda.
LG'nin Mart ayında LG G7'nin seri üretimine başlayacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon Nisan ayında Güney Kore'de satışa sunulacağı için LG G6 kıyasla bir ay geç çıkmış olacak. Diğer bazı kaynaklar ise LG G7'nin 20 Nisan'dan sonra Güney Kore'de satın alınabileceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung 2020 yılına kadar tüm ürünlerine yapay zeka entegre edecek"
Güney Koreli bir telekom operatörü LG'nin önümüzdeki ay yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) LG G7'yi duyurmasının pek mümkün olmadığını iddia etti. Samsung ise MWC 2018 etkinliğinde Galaxy S9 ve Galaxy S9+ amiral gemisi telefonlarını duyuracak.

Snapdragon 845'in ilk partisine Samsung el koyacak

LG'nin yeni mobil bölüm sorumlusu Hwang Jung-hwan, Galaxy S9'un Mart ayında piyasaya sürülmesi konusunda endişe taşımadıklarını ancak G7'nin farklılaşmasına odaklanacaklarını söyledi.
Amiral gemisi LG G7'ye Snapdragon 845 yonga setinin güç vermesi bekleniyor. G7'nin Galaxy S9 ve S9+ modellerinden sonra piyasaya sürülmesinin muhtemel nedeni, yonga setinin ilk partisinin Galaxy S9 serisinde kullanılmak üzere Samsung'a gidecek olması.
LG G7'nin özellikleri sızdı: OLED ekran, Snapdragon 845 ve 6 GB RAM

LG G7'de FullVision OLED ekran göreceğiz

LG G7, aynı zamanda LG V30'da gördüğümüz FullVision OLED ekrana sahip olacak gibi görünüyor. Snapdragon 845 yonga setine 6 GB RAM eşlik edecek. Ayrıca akıllı telefonun IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı bir gövdeyle gelmesi bekleniyor.
Akıllı telefonun diğer muhtemel özellikleri arasında FM radyo, çift arka kamera, çift selfie kamerası, iris tarayıcı ve kablosuz şarj yer alıyor. Kısa süre önce yayınlanan bir rapor G7'nin Quick Charge 4 teknolojisini destekleyeceğini de ortaya koymuştu.

https://www.phonearena.com/news/LG-G7-release-date-set-for-mid-March-OLED-display-and-6GB-RAM-in-tow_id101522 Yorum Yaz
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Kronik sorun için anket düzenlensin. Askflslf...
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T Square 1 yıl
Ghostvision OLED panel.

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DODANLI 1 yıl
Hani G serisi kalkıyordu.

Yalnız s845 ile gelirse LG beni mahcup eder.
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byaahmet 1 yıl
1 adet daha Kronik sorun rokertmeni geliyor..
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Nexi-Ma 1 yıl
OLED ekran ve 6 gb ram of mükemmel.
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axesis 1 yıl
burdan LG ye SESLENİYORUM bataryayı büyük koy ve kameraya zoom koy işi bitir .. geniş meniş boş iş diyim
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DH Misafiri 1 yıl
Yaw he he.
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DH Misafiri 1 yıl
LG, de Müşteriler gibi genelde tüm telefonların işlemci, kasa değişikliği silsilesi ile amiral gemisi kılığına bürünmeleri monotonluğunu farketmiş,Bu güzel bir uyanış. Yemin etmek gerekirse rahatlıkla ederim ve bizde sıkıldık tekrar telefonlardan, Şimdi birisi çıkıp diyecek, napsınlar marsa gidip gelen telefonmu icat etsinler..Evet, etsinler!
Sıkıldık..sony kasayı komple değiştirdiği bir telefon çıkarıyor, vallahi o da ilgi çekici gelmedi.Bi müddet buralardan gidelim bari.
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DH Misafiri 1 yıl
Yaw he he.
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swat882 1 yıl
LG Türkiyeden çekilmiş
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CR7_35 1 yıl
845 se tamam en güçlü 5 telefondan biri olacak lakin geleceğini pek inanmıyorum.
Bu çerçevesizlerin b.kunu çıkardılar görseldeki gibi olursa ne tasarım olaral güzel ne de sağlamlık olarak hepsi Iphone X vari bi tasarımla geliyor sanki o beğenmediğiniz Sony yeni ekran tasarımları daha güzel en azından sağlam.
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Guest-88F692672 1 yıl
g2 tavsıyemdır yanı cok memnunum ben
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trakyAli-1986 1 yıl
V30 nerede önce onu getirsin. Lg artık ülkemizden mobil olarak gidecek gibi.
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