LG G8 ThinQ, 4K ekranla gelebilir

LG G7 ThinQ'nun tanıtılmasının ardından LG'nin bir sonraki G serisi amiral gemisine odaklanması sürpriz olmadı. LG G8 ile ilgili söylentiler için henüz çok erken olması nedeniyle şimdilik akıllı telefonla ilgili hiçbir şeye kesin gözüyle bakmamak gerekir.

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LG, G8 ThinQ’yu önümüzdeki sene tanıtacak. Dolayısı ile şirketten yeni amiral gemisi hakkında resmi bilgi alabilmemiz için uzunca bir süre beklememiz gerekecek. Bu aynı zamanda, önümüzdeki aylarda akıllı telefon hakkında çok fazla dedikodu ve haber duyacağımız anlamına geliyor.

4K ekranla Galaxy S10'a rakip olacak

LG G8 ThinQ'nun son birkaç yıldır şirketin amiral gemilerinde gördüğümüz Quad HD yerine 4K çözünürlüklü ekranla geleceği öne sürüldü. Yine LCD panel kullanılabilir ancak daha yüksek çözünürlüklü bir ekrana geçiş şirketin, özellikle de gelecek yıl Galaxy S10 ile 4K AMOLED ekran sunması beklen Samsung gibi rakipleriyle aynı seviyede yer almasını sağlayacak.

Daha önce de belirttiğimiz gibi şu an için söylentileri doğrulamanın bir yolu yok. LG G8 ThinQ hakkında ortaya çıkan bilgilerin ne derece gerçeğe dönüşeceğini ancak bekleyip görebileceğiz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1004284702998474752