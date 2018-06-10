Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G8 ThinQ, 4K ekranla gelebilir

LG'nin yeni amiral gemisinde 4K çözünürlüklü bir ekrana yer vereceği söyleniyor. LG G8 ThinQ böylece 4K AMOLED ekranla gelmesi beklenen Galaxy S10 ile rekabet edebilecek.
11 ay
3,7b
1
7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G8 ThinQ, 4K ekranla gelebilir
LG G7 ThinQ'nun tanıtılmasının ardından LG'nin bir sonraki G serisi amiral gemisine odaklanması sürpriz olmadı. LG G8 ile ilgili söylentiler için henüz çok erken olması nedeniyle şimdilik akıllı telefonla ilgili hiçbir şeye kesin gözüyle bakmamak gerekir.
Ayrıca Bkz. "Nokia 5.1 Plus, çentikli ekran ve çift arka kamera ile geliyor"
LG, G8 ThinQ’yu önümüzdeki sene tanıtacak. Dolayısı ile şirketten yeni amiral gemisi hakkında resmi bilgi alabilmemiz için uzunca bir süre beklememiz gerekecek. Bu aynı zamanda, önümüzdeki aylarda akıllı telefon hakkında çok fazla dedikodu ve haber duyacağımız anlamına geliyor.

4K ekranla Galaxy S10'a rakip olacak

LG G8 ThinQ'nun son birkaç yıldır şirketin amiral gemilerinde gördüğümüz Quad HD yerine 4K çözünürlüklü ekranla geleceği öne sürüldü. Yine LCD panel kullanılabilir ancak daha yüksek çözünürlüklü bir ekrana geçiş şirketin, özellikle de gelecek yıl Galaxy S10 ile 4K AMOLED ekran sunması beklen Samsung gibi rakipleriyle aynı seviyede yer almasını sağlayacak.
Daha önce de belirttiğimiz gibi şu an için söylentileri doğrulamanın bir yolu yok. LG G8 ThinQ hakkında ortaya çıkan bilgilerin ne derece gerçeğe dönüşeceğini ancak bekleyip görebileceğiz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1004284702998474752 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sky__walker 11 ay
4k ekranla gelse ne olur? S9 ve Note 8 de wqhd+ ekran var. Sorun bakalım kaç kişi kullanıyor? Bende dahil fhd+ kullanıyor büyük çoğunluk. Daha fazla pil ömrü için. Bu 4k ekranın da akıbeti aynı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sky__walker 11 ay
4k ekranla gelse ne olur? S9 ve Note 8 de wqhd+ ekran var. Sorun bakalım kaç kişi kullanıyor? Bende dahil fhd+ kullanıyor büyük çoğunluk. Daha fazla pil ömrü için. Bu 4k ekranın da akıbeti aynı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nymphadora 11 ay
G7 ile G serisi son olmayacak mıydı ya? 🤔
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yirthan 11 ay
Pil 3000mah olsunda gerisi önemli değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 11 ay
En az 2 yildir Sony telefonlarinda 4K ekran var... Olsa olsa eskimis modellere rakip olur ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Texassm0ke 11 ay
bunu alana yanında bootlop hediye
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre0102 11 ay
2018 yılı için lüzumsuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Xiaomi Mi Band 3 ülkemizde satışa sunuldu! 11 ay Çatısında elektrik üretip fazlasını satanlara vergi muafiyeti geliyor 11 ay Samsung marka cep telefonu patladı, araba alev topuna döndü! 11 ay Fiat 500C Collezione Türkiye'de satışa sunuldu 11 ay 4 kameralı telefonlara hazır olun 11 ay Elon Musk, Tesla Roadster'a küçük roketler yerleştirecek 11 ay İsviçre, seçimlerini Blockchain ile yapmaya hazırlanıyor 11 ay Samsung’un özelleştirilmiş yeni çekirdeği Cortex-A76’dan daha hızlı olabilir 11 ay E3: Anthem oyunculara ne sunuyor? 11 ay Bethesda konferansında hangi oyunlar tanıtıldı? 11 ay Telefonlara Skyrim geliyor! The Elder Scrolls Blades tanıtıldı 11 ay Online hayatta kalma temalı Fallout 76 tanıtıldı! 11 ay Mermi yağmuruna hazır olun: RAGE 2'den uzun bir oynanış videosu geldi 11 ay Microsoft E3 2018 basın konferansının diğer öne çıkan oyunları 11 ay Devil May Cry 5 duyuruldu 11 ay Hasret sona erdi: Cyberpunk 2077'nin oyun içi fragmanı yayınlandı 11 ay The Division 2'nin oynanış videosu yayınlandı 11 ay Etkileyici oynanış görüntüleriyle Forza Horizon 4 duyuruldu 11 ay Fallout 76’dan ilk bilgiler ve oyun içi video geldi 11 ay Güney Kore borsası hacklendi, kripto para piyasası çakıldı 11 ay GÖRÜNTÜLENEN LG G8 ThinQ, 4K ekranla gelebilir Sonraki Nokia 5.1 Plus, çentikli ekran ve çift arka kamera ile geliyor 11 ay Çin'deki bir AVM'de akıllı telefon bağımlıları için yürüyüş şeridi oluşturuldu 11 ay E3: Battlefield V'de yeni ne var? Almaya değer mi? 11 ay Android P mi yoksa iOS 12 mi? [Anket#11] 11 ay MediaTek’in popüler Helio P60 yonga seti güncelleniyor 11 ay Asus'tan rüya gibi bilgilsayar: Zenbook Pro 11 ay Galaxy S9 Plus, Nisan ayında iPhone X'u sollayarak en çok satan telefon oldu 11 ay Snapdragon 1000 yonga seti Intel’e kafa tutmaya geliyor 11 ay ASELSAN'ın Lazer Savunma Sistemi patlayıcı madde taşıyan drone'u imha etti 11 ay Gigabyte bellek kitinden çalışmayan modül çıkıyor: Özel nedeni var ! 11 ay Neil Armstrong'un hayatını anlatan First Man'den ilk fragman 11 ay ABD Bitcoin soruşturmasını genişletiyor 11 ay Porsche, Cayenne Coupe için yeşil ışık yaktı 11 ay Amazon'u dolandıran çifte 6 yıl hapis cezası verildi 11 ay Orta seviyeye Galaxy J7 2018 ve Galaxy J3 2018 11 ay Alibaba'nın finansal ortağı Ant Financial'a 14 milyar dolarlık rekor yatırım 11 ay Çinli hackerlar, ABD donanmasına ait 614 GB'lik veriyi ele geçirdi 11 ay Unravel 2 duyuruldu! PS4, Xbox One ve PC için yayınlandı 11 ay Origin Access Premier duyuruldu: En yeni EA oyunları ayda 15 dolar 11 ay Battlefield 5'in Battle Royale modu resmileşti: İşte multiplayer videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim