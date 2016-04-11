LG K8 ve K10 akıllı telefonları ülkemizde

LG’nin orta seviyeye yönelik olarak yıl başlarında lanse ettiği K8 ve K10 akıllı telefon modelleri, ülkemizde de satışa başladı. LG K10 modeli pek çok perakende mağazasında bulunabiliyor ancak K8 modeli bir süre Türk Telekom’a özgü olacak.

LG K10

LG K10 modelinde 5.3 inçlik HD bir ekran yer alıyor. Ayrıca 8 Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T720 grafik birimli MediaTek MT6753 yonga seti, 2300mAh kapasiteli batarya, 2GB RAM, Android 6.0 işletim sistemi, 16GB kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler mevcut.

LG K10 modelini 850TL’den başlayan fiyatlarla bulunabiliyor. Ayrıca operatörlerimizde, tarifeye göre 14TL’den başlayan ve 60TL’ye kadar giden 24 aylık ödeme seçenekleri yer alıyor.

LG K8

Türk Telekom K8 olarak adı değiştirilen modelde ise 5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik birimi barındıran MT6735 yonga seti, 1.5GB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, LED flaşlı 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2125mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, metal alaşımlı kasa, 8.7mm kalınlık gibi özellikler yer alıyor.

Türk Telekom K8 modeli için 599TL peşin fiyat söz konusu. 24 ay taahhüt ile 1TL ile 33TL arasında değişen ödemeler yer alıyor. Her iki modelin dikkat çeken tarafı Cat. 4 LTE modem barındırması. iPhone SE gibi en fazla 150Mbps indirme hızlarını destekleyen cihazlar, bu bakımdan tam anlamıyla 4.5G altyapısından faydalanamıyor.