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LG K8 ve K10 akıllı telefonları ülkemizde

4.5G hizmeti kapsamında ülkemizdeki akıllı telefon modellerinin sayısı da artıyor. Türk Telekom, yeni LG K serisinden iki üyeyi bünyesinde satışa sunmuş durumda.
3 yıl
30,6b
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG K8 ve K10 akıllı telefonları ülkemizde

LG’nin orta seviyeye yönelik olarak yıl başlarında lanse ettiği K8 ve K10 akıllı telefon modelleri, ülkemizde de satışa başladı. LG K10 modeli pek çok perakende mağazasında bulunabiliyor ancak K8 modeli bir süre Türk Telekom’a özgü olacak.

LG K10

LG K10 modelinde 5.3 inçlik HD bir ekran yer alıyor. Ayrıca 8 Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T720 grafik birimli MediaTek MT6753 yonga seti, 2300mAh kapasiteli batarya, 2GB RAM, Android 6.0 işletim sistemi, 16GB kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler mevcut.

LG K10 modelini 850TL’den başlayan fiyatlarla bulunabiliyor. Ayrıca operatörlerimizde, tarifeye göre 14TL’den başlayan ve 60TL’ye kadar giden 24 aylık ödeme seçenekleri yer alıyor.

LG K8

Türk Telekom K8 olarak adı değiştirilen modelde ise 5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik birimi barındıran MT6735 yonga seti, 1.5GB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, LED flaşlı 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2125mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, metal alaşımlı kasa, 8.7mm kalınlık gibi özellikler yer alıyor. 

Türk Telekom K8 modeli için 599TL peşin fiyat söz konusu. 24 ay taahhüt ile 1TL ile 33TL arasında değişen ödemeler yer alıyor. Her iki modelin dikkat çeken tarafı Cat. 4 LTE modem barındırması. iPhone SE gibi en fazla 150Mbps indirme hızlarını destekleyen cihazlar, bu bakımdan tam anlamıyla 4.5G altyapısından faydalanamıyor. 

 

https://bireysel.turktelekom.com.tr/cihazlar/Sayfalar/turk-telekom-k8.aspx Yorum Yaz
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AYavasci 3 yıl en beğenilen
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APOTHEON 3 yıl
Çöp uzmanları algoritması:

1.cihaz bende var mı?
2.cihaz apple mı?
3.cihazın fiyatı yüksek mi?

3 koşuldan en az biri sağlanmazsa cihaz çöp. size yorum hakkı vermek hata.
Çöp uzmanları algoritması:1.cihaz bende var mı?2.cihaz apple mı?3.cihazın fiyatı yüksek mi?3 koşuldan en az biri sağlanmazsa ci...
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stradivardi 3 yıl
Teknoloji sitesinde yorum yapan insancıklara bak sen Başka bişey de bilmezsiniz zaten Fiyatını haketmiyordur gerekçelerini yazarsın millete bir faydanız olur Teknolojiyle alakalı haber okurken kendine bişeyler katması için yorumları da okuyayım diyorsun sizin gibi orman kaçkınları yorumları ile kirletiyor haberleri Darvin kısmen haklıymış sanırım Kimleri incelediyse artık evrimi ortaya atmış
Teknoloji sitesinde yorum yapan insancıklara bak sen Başka bişey de bilmezsiniz zaten Fiyatını haketmiyordur gerekçelerini yazarsın millete bir faydanız olur Te...
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nilarici 2 yıl
LG K8

Yaklaşık bir aydır bu telefonu kullanıyorum. Telefonum suya düşmüştü aceleyle ucuz taksitli bi telefon almam gerekiyor diye türktelekomdan ayda 30 lira taksitle aldım. Öncelikle kamerası pek iyi değil. 8gb hafızanın yarısı android ve içindeki google programlarıyla dolduğu için başta hiçbi şey yükleyememiştim. Ama onları fabrika ayarlarına çevirerek hafızada yer açıp taşıyabildiklerinizi sd karta taşıyarak ve sd kartta bölme işlemi yaparak hafıza sorunundan kurtulmak mümkün. Ekranı hojdur. Yavaş şarj oluyor ama şarjı aynı süre içinde note4e göre aşşa yukarı %15-20 öndeydi.(pokemongo oynarken farkettim) bunun sebebi arka plandaki uygulamalar da olabilir bilemiyom. Ses ve açma tuşları telefonun arkasında kullanım açısından keyifli. Alım kolaylığı üzerinden düşünerek çorçocuk,ortayaş veya işimi görsün yether diyen fakir insan için fena bi telefon değil. Boyut olarak güzel çok büyük değil. Ekrandaki üçgen yuvarlak kare kontrol tuşları çok varoş gözüküyor. Öte yandan ilk ana ekranı kaydırırken sayfanın sonuna gelince sünme efekti yapmışlar o çok çirkin o yüzden o ekrana widget koymadım sünmesin öyle diye :D kilit ekranında 4 bölge var oraya tıklayarak kilit açabiliyosun öyle de şekil şukul yapmışlar. Bi kaç kere yere düşürdüm ekranı baya özensiz kullanıyorum ama ekranda çizilme olmadı jelatinsiz kullanıyorum. Donma vs yapmıyor ama oynadığım oyunlar çok kastıran şeyler olmadığından olabilir. Sizler kadar teknik bilgilere dikkat etmeden kullandığım için bu kadar yorum yapabildim umarım almayı düşünen arkadaşlar için aydınlatıcı olmuştur.
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DH Misafiri 2 yıl
alacak arkadaşlara tavsiye alacaksanız k10 430 modelini alın yoksa 420n k8 den daha düşük antutu puanına sahip. Bu arada herkes parasına göre alıyor cep telefonunu arkadaşlar bu yüzden telefonu küçümsemeyin cidden bu fiyata alınacak en iyi telefon. Ben zenfone 2 laser alacaktım antutu puanı(35000)bu paraya göre çok iyi olduğu için ben 679 TL ye hb dadan satın aldım. Çok araştırdım arkadaşlar bu fiyata bu performansı veren başka markalı telefon yok. Herkese tavsiye ederim.
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DH Misafiri 2 yıl
Bence çokta güzel hem bu fiyata daha iyisi vardı diyenler biz ararken niye yoktu aylarca piyasayı araştırdık böylesini bulamadık
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DH Misafiri 2 yıl
ben k8 aldım çok memnunum 4.5 g yi de destekliyor...hızında performansında bir sıkıntı yok...tabi yğkleyeceğiniz uygulamalara göre değişiyor...en kral telefon bile zor uygulamalarda sıkıntı gösterir...maddi açıdan bütçeniz kısıtlıysa alabileceğiniz en iyi telefon modelleridir k8 ve k10...
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DH Misafiri 2 yıl
Ben aldim bu telefondan ne bosa yorumu be
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crippax 3 yıl
Alan yokmu hiç....
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DH Misafiri 3 yıl
çöp dediğiniz cihazın bataryasına yorum yapan arkadaşlara hitaben hala satışta olan appel 5s modelinin bataryasını özelliklerini ve fiyatını biliyor musunuz?yarı fiyatına adam iki kat özellik satıyor.peki bizim ülkemizin telefonunu kullanan var mı yok ama herşeye taş atan çok.daha iyisini yapın o halde.[Kunye=]
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fantomasds 3 yıl
Birde insan değişiklik ister siz sıkılmıyor musunuz? Her cafede telefonlar masaya konduğunda ayfon samsung.. LG veya başka bir üreticinin değişik bir telefonunu aldığınızda insanlar alıştıkları ayfon yerine sizin telefonunuzu eline alıp inceler. K8 de öyle bir telefon.
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fantomasds 3 yıl
Bir kaç ay önce Samsung GAlaxy Prime marka telefonu 666 liraya almıştım. (Bütçem o kadardı, onun yerine şu olsa bu olsa demeyin. Değişebilir görece yüksek kapasite pilli olması sebebiyle seçmiştim)
Samsung GAlaxy Prime
s410 işlemci 4x1,2GHz/ 1gb ram/ 8gb hard disk/8-5 MP kamera/2600 MAh pil/5" 540x960 ekran vatanbilgisayar.com/... Hem de 700 liraya satılıyor.
LG K8 ise 600 lira
6735 işlemci 4x1,3 Ghz / 1,5gb ram/ 8gb hard disk/8-5 MP kamera/2125 MAh pil/5" 720x1280 ekran
Pralel ithalattan gelen Çin telefonlarını saymazsak (Meizu Zopo v.s.) gelişme güzel. Pil hariç çita yükselmiş. Artık giriş seviyesinde 1,5 GB ram var. Diğer üreticilerde bu seviyeye çıkartır inşallah giriş seviyesi telefonlarını.
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koyunsavar 3 yıl
Butceye goee telefon duruma gore alinabilir
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ALBAY 3 yıl
Ben normalde cihazlara kolay kolay çöp demem ama bunlar çöp ötesi olmuş. Lan o batarya değerleri nedir Allah aşkına? 1.5gb ram nedir? s3 miniden hallice olmuş cihazlar. Bunlara bu paraları vereceğinize 155 dolara Meizu M3 Note alın. Adamlar ne özellikler koyuyorlar.Buyrun bu cihazın fiyatı 155 dolar. 2gb ram 16gb romlusu ise 125 dolar.


Yekpare 6000 kalite alüminyum kasa
5.5" FHD Ekran 403 ppi
Dual Sim
4G
LTE Cat6 300/50 Mbps
8 Çekirdek Mediatek MT6755 Helio P10
Mali-T860MP2
Micro SD Kart Desteği 128gb kadar
3GB Ram
32GB Rom
13mp arka 5mp ön kamera Dual Led- HDR vs.
OTG Desteği
4100mah batarya
Parmak İzi Okuyucu

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