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LG, Lenovo, Foxconn ve Gionee de Windows Phone tabanlı akıllı telefonlar sunacak

5 yıl
883
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28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG, Lenovo, Foxconn ve Gionee de Windows Phone tabanlı akıllı telefonlar sunacak
Mobil Dünya Kongresi'yle ilgili basın etkinlileri başladı. İlk firmalardan biri olan Microsoft, Windows Phone 8.1 güncellemesine ek olarak, yeni iş ortaklarını da duyurdu. Şu anda kendi firması Nokia, Samsung, HTC, Huawei ve ZTE gibi firmalar Windows Phone tabanlı akıllı telefonlar sunarken, önümüzdeki dönemde marka sayısının artacağına tanık olacağız.
Redmond merkezli yazılım devi tarafından açıklanan resmi bilgiye göre, dünyanın en büyük dördüncü ve beşinci akıllı telefon üreticileri olan Lenovo ve LG de Windows Phone ekosistemine dahil oldu. Lenovo için yeni sayılan bu hamle, LG içinse geri dönüş anlamına geliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin bildiği üzere, Windows Phone 7'nin lanse edildiği dönemde LG, kendi cihazlarını duyurmuş ancak sonrasında Android uğruna bu girişimden vazgeçmişti.
Lenovo ve LG'ye ek olarak hazırladığı telefonlar farklı marka ve modeller altında ülkemiz pazarında da olan Çin merkezli üretici Gionee, Foxconn, Lava, ve Longcheer gibi firmalar da Windows Phone ekosistemine dahil olmuş durumda. Katılan isimlerin büyük oranda Uzakdoğu ve Hindistan menşeili olması, Microsoft'un mobil pazar payını arttırabilmek adına nüfus olarak en kalabalık ülkelere yoğunlaşma eğilimde olduğunun bir göstergesi olarak gösteriliyor.
Çin ve Hindistan pazarı gibi çift SIM kart desteğinin önemli olduğu ülkelere yönelik olarak Windows Phone 8.1 güncellemesine bu yönde bir güncelleme ekleyen Microsoft, mobil arenada pazar payını hızla arttırmanın planlarını yapıyor. Aynı zamanda yeni güncellemenin Snapdragon 200 ve Snapdragon 400 işlemcilerine destek sunması da bu pazarlara yönelik ekonomik telefonların daha fazla marka ve model olarak sunulacağının en önemli göstergelerinden. 

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Guest-323E4D72D 5 yıl en beğenilen acura07
acura07
lg senın etın ne budun ne gıdıp bıde wp uretıcekmıs bak buna sınırlendım ıste...

sakin ol sincap elinden kaza çıkacak :))
acura07lg senın etın ne budun ne gıdıp bıde wp uretıcekmıs bak buna sınırlendım ıste...sakin ol sincap elinden kaza çıkacak :...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 5 yıl
onu bunu bıraktım şu lenovonun tasarımına bak samsunglar ise pet şişeden yapılma gibi duruyor adamlar ilk motorolayı satın aldı şimdi samsungdan daha iyi olurlarsa hiç şaşırmam adamlar el attığı her işi başarıya götürüyor çok kaliteli ürünler belki çıkarmıyorlar ama herkesin işini görücek çeşitli cihazlar yaptılar pc sektöründe smart phone pazarında tek işletim sistemi yerine wp phone andoid vs yapacaklar herkese göre çeşit gibi olucak bu iş yanlız telefonunal benisi var resimdeki
onu bunu bıraktım şu lenovonun tasarımına bak samsunglar ise pet şişeden yapılma gibi duruyor adamlar ilk motorolayı satın aldı şimdi samsungdan daha iyi olurla...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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matmuhendisi 5 yıl
Eksik dedim yetersiz dedim ama simdi gelişen ve rekabetçi bir isletim sistemi diyorum ..
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Excision 5 yıl
Resimdeki cihaz
lenovo k900
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DH Misafiri 5 yıl
LG windows phone tabanlı telefonlar çıkarırsa çok güzel olur android telefonlar dan farklı bir performansıgörmüş oluruz.
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Fiyaka1903 5 yıl
offf resımdekı telefon ne oyle asık oldum
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metebyr 5 yıl
lenovo ne hoşmuş öyle
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FreeRun 5 yıl
ince yapılı bir wp telefon gercekten güzel olur, Gionee yapacağına eminin.
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admag5 5 yıl
Android'de firmalar telefonlarının diğerlerinden ayrılmasını sağlıyor arayüz vs.

Windows Phone'da bu yok tüm firmaların telefonları birbirinin aynısı olmak zorunda, o zamanda ne anlamı var başka firmaları kendine çekmenin
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl
O değilde görseldeki telefon kesin Lenovo. Başka markadan çıkmaz tasarım.





biliyorum konsept olduğunu. Olsa Lenovo olurdu ama.
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TRSOF 5 yıl
dışkısını çıkardılar bu işin
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_Shinku_ 5 yıl
Çöp mandroid batacak!!!111!
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DH Misafiri 5 yıl
onu bunu bıraktım şu lenovonun tasarımına bak samsunglar ise pet şişeden yapılma gibi duruyor adamlar ilk motorolayı satın aldı şimdi samsungdan daha iyi olurlarsa hiç şaşırmam adamlar el attığı her işi başarıya götürüyor çok kaliteli ürünler belki çıkarmıyorlar ama herkesin işini görücek çeşitli cihazlar yaptılar pc sektöründe smart phone pazarında tek işletim sistemi yerine wp phone andoid vs yapacaklar herkese göre çeşit gibi olucak bu iş yanlız telefonunal benisi var resimdeki
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einhander 5 yıl DH Misafiri
benımde tasarım çok ılgımı cektı gercentek çok guzel duruyor
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sniko1 5 yıl
Bak bu haber iyi oldu şimdi.Platformun Nokia tekelinden kurtulması ümidiyle..,
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matmuhendisi 5 yıl
Eksik dedim yetersiz dedim ama simdi gelişen ve rekabetçi bir isletim sistemi diyorum ..
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acura07 5 yıl
lg senın etın ne budun ne gıdıp bıde wp uretıcekmıs bak buna sınırlendım ıste...
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Cep Telefonları, gionee ve
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