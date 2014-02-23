LG, Lenovo, Foxconn ve Gionee de Windows Phone tabanlı akıllı telefonlar sunacak

Mobil Dünya Kongresi'yle ilgili basın etkinlileri başladı. İlk firmalardan biri olan Microsoft, Windows Phone 8.1 güncellemesine ek olarak, yeni iş ortaklarını da duyurdu. Şu anda kendi firması Nokia, Samsung, HTC, Huawei ve ZTE gibi firmalar Windows Phone tabanlı akıllı telefonlar sunarken, önümüzdeki dönemde marka sayısının artacağına tanık olacağız.

Redmond merkezli yazılım devi tarafından açıklanan resmi bilgiye göre, dünyanın en büyük dördüncü ve beşinci akıllı telefon üreticileri olan Lenovo ve LG de Windows Phone ekosistemine dahil oldu. Lenovo için yeni sayılan bu hamle, LG içinse geri dönüş anlamına geliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin bildiği üzere, Windows Phone 7'nin lanse edildiği dönemde LG, kendi cihazlarını duyurmuş ancak sonrasında Android uğruna bu girişimden vazgeçmişti.

Lenovo ve LG'ye ek olarak hazırladığı telefonlar farklı marka ve modeller altında ülkemiz pazarında da olan Çin merkezli üretici Gionee, Foxconn, Lava, ve Longcheer gibi firmalar da Windows Phone ekosistemine dahil olmuş durumda. Katılan isimlerin büyük oranda Uzakdoğu ve Hindistan menşeili olması, Microsoft'un mobil pazar payını arttırabilmek adına nüfus olarak en kalabalık ülkelere yoğunlaşma eğilimde olduğunun bir göstergesi olarak gösteriliyor.

Çin ve Hindistan pazarı gibi çift SIM kart desteğinin önemli olduğu ülkelere yönelik olarak Windows Phone 8.1 güncellemesine bu yönde bir güncelleme ekleyen Microsoft, mobil arenada pazar payını hızla arttırmanın planlarını yapıyor. Aynı zamanda yeni güncellemenin Snapdragon 200 ve Snapdragon 400 işlemcilerine destek sunması da bu pazarlara yönelik ekonomik telefonların daha fazla marka ve model olarak sunulacağının en önemli göstergelerinden.