LG, MeeGo'lu ilk cihazlarını MeeGo Konferansı'nda tanıtabilir

Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia'nın akıllı telefon alanında Windows Phone 7 platformuna yönelmesiyle birlikte MeeGo çalışmasında Nokia'dan doğan boşluğu dolduracağı belirtilen LG, çalışmalarının ilk meyvelerini bu ayın sonuna doğru düzenlenecek olan MeeGo Konferansı'nda sergileyebilir.

MeeGo Experts'in edindiği bilgiye göre LG, 23-25 Mayıs tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecek olan MeeGo Konferansı'ndaki özel oturumda Intel ve Nokia tarafında temelleri atılan MeeGo işletim sistemine sahip birden fazla cihazını gün yüzüne çıkartacak. LG, ayrıca, cihazların prototiplerini tanıtmasının yanı sıra platformla ilgili gelecek planları hakkında da açıklamalarda bulunacak.

Hatırlanacağı gibi Nokia'nın Windows Phone 7 platformuna yönelmesiyle birlikte geleceği merak konusu olan MeeGo platformu için LG'nin yanı sıra dünyanın en büyük 5.telefon üreticisi olan ZTE ile China Mobile'ın akıllı telefon geliştirecekleri belirtilmişti.