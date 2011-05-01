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LG, MeeGo'lu ilk cihazlarını MeeGo Konferansı'nda tanıtabilir

8 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia'nın akıllı telefon alanında Windows Phone 7 platformuna yönelmesiyle birlikte MeeGo çalışmasında Nokia'dan doğan boşluğu dolduracağı belirtilen LG, çalışmalarının ilk meyvelerini bu ayın sonuna doğru düzenlenecek olan MeeGo Konferansı'nda sergileyebilir.

MeeGo Experts'in edindiği bilgiye göre LG, 23-25 Mayıs tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecek olan MeeGo Konferansı'ndaki özel oturumda Intel ve Nokia tarafında temelleri atılan MeeGo işletim sistemine sahip birden fazla cihazını gün yüzüne çıkartacak. LG, ayrıca, cihazların prototiplerini tanıtmasının yanı sıra platformla ilgili gelecek planları hakkında da açıklamalarda bulunacak.

Hatırlanacağı gibi Nokia'nın Windows Phone 7 platformuna yönelmesiyle birlikte geleceği merak konusu olan MeeGo platformu için LG'nin yanı sıra dünyanın en büyük 5.telefon üreticisi olan ZTE ile China Mobile'ın akıllı telefon geliştirecekleri belirtilmişti.


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Batuist 8 yıl
şu meego bir gelsede nedir ne değildir bir görsek.. ama ben oldukça umutluyum..
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yusufaslan44 8 yıl
Birde bizim n900'lara bi el atsalar daha güzel olacak :S
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TheValoran 8 yıl
Nokia kendini yaktı.

LG + MeeGo başarılı olur.
Eski Nokia'cılar WP7'den memnun kalmaz.
Nokia avcunu yalar.

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yunuss.10 8 yıl
Nokia bence salaklık etti , İntel'le devam edip bu platformu kullanmalıydı

Tebi Elop microsoft'un 8. hissedarı olduğu için microsoftla anlaştı
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