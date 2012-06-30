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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile, beyaz renkli ve üç sim kart destekli A290'ı duyurdu

6 yıl
9,5b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile, birden fazla GSM operatörü kullanan kişileri hedef alan A290'nın beyaz renkli versiyonunu Ukrayna pazarına sunmaya hazırlanıyor.
LG Mobile'ın üç sim kart desteğine sahip ilk cep telefonu olarak lanse edilen A290, 113.5 mm x 51 mm x 12.95 mm ebatlarında dizayn edilmiş. 2.2-inç boyutunda ve 176 x 220 piksel çözünürlüğünde ekrana yer verilen cep telefonunun depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla 4 GB'a kadar arttırılabiliyor. 
Kamerasıyla 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen A290'da, 1540 mAh'lik batarya bulunuyor. Batarya, firma verilerine göre 15 saate varan konuşma süresi sağlıyor. Beyaz renkli A290'nın diğer pazarlara giriş yapıp yapmayacağı ise açıklanmamış.

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mkt 6 yıl en beğenilen
enaz3posta
apple yillardir yapiyo bunu panpalar çin icin birsuru 3 sim kart destekleyen iphone uretildi.steve jobs buyuk adam

DH denetim görevlisine sesleniyorum, lütfen banlayın şu bebeyi(süresiz olsun mümkünse hatta ip ban atıp)Ne yapıp edin bir daha giremesin
enaz3postaapple yillardir yapiyo bunu panpalar çin icin birsuru 3 sim kart destekleyen iphone uretildi.steve jobs buyuk adamDH deneti...
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genc34 6 yıl
enaz3posta
apple yillardir yapiyo bunu panpalar çin icin birsuru 3 sim kart destekleyen iphone uretildi.steve jobs buyuk adam

inciswf.com/...
enaz3postaapple yillardir yapiyo bunu panpalar çin icin birsuru 3 sim kart destekleyen iphone uretildi.steve jobs buyuk adaminc...
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Recharged 6 yıl
Ben bu tarz cihazları gereksiz görüyoorum açıkcası.Ne gerek var ? 3 Sim kartı nerede kullanacaksın ? Belki bir firmanın sekreteri vs. kullanır ancak.
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FreeRun 6 yıl
3 tane imei numarası vay be..
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monrealpiaad 6 yıl
akşam aksam gulduk saol arkadasm.
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E_Aydin35 6 yıl
İyiymiş, hitap ettiği bolca kesim var zaten :)
Alırsam Turkcell, Vodafone, Avea bir kullanırım :) Ancak kullanırken ve arama yaparken zorluk cekılmez umarım, Hatlar karışmasında :)
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esqhia 6 yıl
Pardus Linux
Yalnız bu telefon için 1540 mah batarya çok yüksek, şarjının epey uzun gideceği kesin.

3 sim kart ile şarjının yine ortalama seviyeye geleceğini söyleyen bi arkadaş vardı ama 3 sim kullanmak zorunda değilsiniz. 1540mah batarya,çoğu akıllı telefonda bile olmayan bi değer.Eğer tek sim kartla kullanılırsa bu telefon şarj anlamında kullanıcıyı en az 2 hafta hafta yarı yolda bırakmaz.Gerçekten çok iyi telefon.Keşke Türkiyeye de gelse diycem ama ne zaman bataryası iyi bi telefon çıksa,ya rusya ya ukrayna ya da saçma sapan bi pazara sürülüyo.Firmaları anlamak çok güç.
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genc34 6 yıl
enaz3posta
apple yillardir yapiyo bunu panpalar çin icin birsuru 3 sim kart destekleyen iphone uretildi.steve jobs buyuk adam

inciswf.com/...
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Dark Shade 6 yıl
enaz3posta
apple yillardir yapiyo bunu panpalar çin icin birsuru 3 sim kart destekleyen iphone uretildi.steve jobs buyuk adam

olum bak git
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yc#1 6 yıl
enaz3posta
apple yillardir yapiyo bunu panpalar çin icin birsuru 3 sim kart destekleyen iphone uretildi.steve jobs buyuk adam

Okulların tatil olmasını işte bu yüzden istemiyorum.
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FFadeleSS 6 yıl
enaz3posta
apple yillardir yapiyo bunu panpalar çin icin birsuru 3 sim kart destekleyen iphone uretildi.steve jobs buyuk adam

Bi bitmediniz Aa...
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OvernightSensation 6 yıl
enaz3posta
apple yillardir yapiyo bunu panpalar çin icin birsuru 3 sim kart destekleyen iphone uretildi.steve jobs buyuk adam

Allah'a bazen soruyorum böylelerini niye yarattı diye hemen aklıma şu cevap geliyor delileri yarattı çünkü ibret alın diye...
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