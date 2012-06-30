LG Mobile, beyaz renkli ve üç sim kart destekli A290'ı duyurdu

LG Mobile, birden fazla GSM operatörü kullanan kişileri hedef alan A290'nın beyaz renkli versiyonunu Ukrayna pazarına sunmaya hazırlanıyor.



LG Mobile'ın üç sim kart desteğine sahip ilk cep telefonu olarak lanse edilen A290, 113.5 mm x 51 mm x 12.95 mm ebatlarında dizayn edilmiş. 2.2-inç boyutunda ve 176 x 220 piksel çözünürlüğünde ekrana yer verilen cep telefonunun depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla 4 GB'a kadar arttırılabiliyor.

Kamerasıyla 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen A290'da, 1540 mAh'lik batarya bulunuyor. Batarya, firma verilerine göre 15 saate varan konuşma süresi sağlıyor. Beyaz renkli A290'nın diğer pazarlara giriş yapıp yapmayacağı ise açıklanmamış.

