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LG Mobile, dokunmatik ekranlı ''Wink'' ailesini duyurdu: T300, T310 ve T320

8 yıl
56,8b
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20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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2010 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını bir kaç gün önce resmi internet sitesinde yayınlayan ve daha fazla cep telefonu satışına rağmen faaliyet kârlarındaki korkunç düşüşü gözlerden kaçmayan LG Mobile, dokunmatik ekranlı Wink ailesini tanıttı.

Ağustosun ortasından itibaren Avrupa ve Ortadoğu'da boy göstermesi beklenen; izleyen günlerde Latin Amerika'da ve Uzakdoğu'daki belli başlı ülkelerde satışa sunulacak T300, T310 ve T320 ile ilgili LG Mobile basın duyurusunda her zamanki gibi detaylı bilgiye yer vermemiş. KP500 Cookie'yi anımsatan T300 Wink, 2.4 inç dokunmatik ekran (240x320 piksel?), 3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo ve microSD kart girişine sahip.

T310 Wink Style, sade tasarımı ve T300 Wink'e göre daha büyük (2.8 inç) dokunmatik ekranıyla öne çıkıyor. Telefonlardan sonuncusu isminden de anlaşılabileceği gibi 3G desteği sunuyor.

LG Mobile, dokunmatik ekranlı ''Wink'' ailesini duyurdu: T300, T310 ve T320
Tam Boyutta Gör
(LG T300 Wink)

LG Mobile, dokunmatik ekranlı ''Wink'' ailesini duyurdu: T300, T310 ve T320
Tam Boyutta Gör
(LG T310 Wink Style)

LG Mobile, dokunmatik ekranlı ''Wink'' ailesini duyurdu: T300, T310 ve T320
Tam Boyutta Gör
(LG T320 Wink 3G)


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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar telefonumun güvenlik kısmından telefon kilidi yapıtorum ve hemene tıklıyorum ve benden bir güvenlik kodu istiyor lütfen rica etsem yazarmınız
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DH Misafiri 6 yıl
-bende var çok kullaışlı radyosu var bi kere alanlar bundanh alsın
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DH Misafiri 7 yıl
çok güzel bir tlfon t300 var bende fakat intrnetten videoları izleyemiyorum bileniniz varsa paylaşırsa sevinirim the-cur@hotmail.com
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DH Misafiri 7 yıl
t 300 ün radyosu varmı yokmu var dediler ama bulamıyorum:)
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DH Misafiri 8 yıl
BANA BABAM ALMIŞTI.1.EL ŞUANDA .LG T300.Bİ ARKADAŞIMIZIN SÖYLEDİĞİ GİBİ GÖRÜNÜŞÜYLE ALAKASI YOK EĞER GÖRÜNÜŞÜNÜ BEĞENMEMİŞ BİLE OLSANIZ BENCE ÇOK KULLANIŞLI VE İYİ BİR TELEFON .İÇİNDE OYUNLAR DA VAR .BEN PEMBE RENKLİ PİNKY' MDEN MEMNUNUM.BENİM GÜZEL TELEFONUM LG T300.
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DH Misafiri 8 yıl
BANA BABAM ALMIŞTI.1.EL ŞUANDA .LG T300.Bİ ARKADAŞIMIZIN SÖYLEDİĞİ GİBİ GÖRÜNÜŞÜYLE ALAKASI YOK EĞER GÖRÜNÜŞÜNÜ BEĞENMEMİŞ BİLE OLSANIZ BENCE ÇOK KULLANIŞLI VE İYİ BİR TELEFON .İÇİNDE OYUNLAR DA VAR .BEN PEMBE RENKLİ PİNKY' MDEN MEMNUNUM.BENİM GÜZEL TELEFONUM LG T300.
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DH Misafiri 8 yıl
bir tasarımcı gözüyle bakıldığında tasarımlar gayet hoş..
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tahirozgun 8 yıl
hortttt
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sotoxs 8 yıl
ekran küçük, 300 cookienin küçüğü, 320 stara, 310 corbye benzemiş.
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ekoman245 8 yıl

sotoxs

ekran küçük, 300 cookienin küçüğü, 320 stara, 310 corbye benzemiş.


bende ilk gördüğümde aynı şekilde düşündüm ;)
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DiciQ 8 yıl
ekranları biraz ufak gibi sanki ?
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Momo-Oz 8 yıl
pazarda 2 liraya satılan oyuncak telefonlara benziyo
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