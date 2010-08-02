LG Mobile, dokunmatik ekranlı ''Wink'' ailesini duyurdu: T300, T310 ve T320

2010 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını bir kaç gün önce resmi internet sitesinde yayınlayan ve daha fazla cep telefonu satışına rağmen faaliyet kârlarındaki korkunç düşüşü gözlerden kaçmayan LG Mobile, dokunmatik ekranlı Wink ailesini tanıttı.

Ağustosun ortasından itibaren Avrupa ve Ortadoğu'da boy göstermesi beklenen; izleyen günlerde Latin Amerika'da ve Uzakdoğu'daki belli başlı ülkelerde satışa sunulacak T300, T310 ve T320 ile ilgili LG Mobile basın duyurusunda her zamanki gibi detaylı bilgiye yer vermemiş. KP500 Cookie'yi anımsatan T300 Wink, 2.4 inç dokunmatik ekran (240x320 piksel?), 3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo ve microSD kart girişine sahip.

T310 Wink Style, sade tasarımı ve T300 Wink'e göre daha büyük (2.8 inç) dokunmatik ekranıyla öne çıkıyor. Telefonlardan sonuncusu isminden de anlaşılabileceği gibi 3G desteği sunuyor.

(LG T300 Wink)

(LG T310 Wink Style)

(LG T320 Wink 3G)