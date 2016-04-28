LG Mobile, ilk çeyreği kayıpla kapattı

Yeni amiral gemi modeli G5’i kısa süre önce pek çok ülkede satışa sunan LG, henüz yapılan satışları tablolara yansıtamadı. Satışlar yılın ilk çeyreğine yetişemediği için, gelirlerde düşüş yaşandı.

Firmadan yapılan duyuruya göre, yılın ilk çeyreğinde LG mobil cihaz bölümü 13.5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi ve yıl bazında yüzde 12, çeyrek bazda yüzde 12 düşüş yaşadı. Satış gelirleri 2.4 milyar dolar olurken, yıl bazında yüzde 15 gerileme oldu. Bölüm ilk çeyreği 168 milyon dolar civarında zararla kapattı.

LG cihazlarına Kuzey Amerika’da ilgi düştü. Latin Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesindeki dengesiz ekonomi satışları etkiledi. Ayrıca LG G5’in kendisi değil, reklam maliyetleri bu çeyreğe yansıdı ve düşüşe neden oldu. Firmanın genelinde en büyük kaybı mobil bölüm yaşamış oldu.

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LG mobil bölümünün zayıf performansı, firmanın geneli tarafından tolere ediliyor. Ev elektroniği sektöründeki başarılı satışlar ile, toplam gelir 10.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Faaliyet karı ise 420 milyon dolar oldu.

Firma, özellikle LG G5’in satış performansı ile mobil bölümün ikinci çeyrekte toparlanmasını ve büyümesini bekliyor. Ayrıca X-Screen ve X-Cam adındaki yeni orta seviye modellerin de başarılı olacağına inanılıyor.