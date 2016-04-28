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LG Mobile, ilk çeyreği kayıpla kapattı

Geçen yıl G4 ile beklediği satış rakamlarını yakalayamayan LG, bu yıl G5 modelinden oldukça umutlu. Bununla birlikte henüz mobil bölüm belini doğrultabilmiş değil.
3 yıl
4,1b
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42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni amiral gemi modeli G5’i kısa süre önce pek çok ülkede satışa sunan LG, henüz yapılan satışları tablolara yansıtamadı. Satışlar yılın ilk çeyreğine yetişemediği için, gelirlerde düşüş yaşandı.

Firmadan yapılan duyuruya göre, yılın ilk çeyreğinde LG mobil cihaz bölümü 13.5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi ve yıl bazında yüzde 12, çeyrek bazda yüzde 12 düşüş yaşadı. Satış gelirleri 2.4 milyar dolar olurken, yıl bazında yüzde 15 gerileme oldu. Bölüm ilk çeyreği 168 milyon dolar civarında zararla kapattı.

LG cihazlarına Kuzey Amerika’da ilgi düştü. Latin Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesindeki dengesiz ekonomi satışları etkiledi. Ayrıca LG G5’in kendisi değil, reklam maliyetleri bu çeyreğe yansıdı ve düşüşe neden oldu. Firmanın genelinde en büyük kaybı mobil bölüm yaşamış oldu.

Ayrıca Bkz. "HTC One S9 duyuruldu"

LG mobil bölümünün zayıf performansı, firmanın geneli tarafından tolere ediliyor. Ev elektroniği sektöründeki başarılı satışlar ile, toplam gelir 10.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Faaliyet karı ise 420 milyon dolar oldu.

Firma, özellikle LG G5’in satış performansı ile mobil bölümün ikinci çeyrekte toparlanmasını ve büyümesini bekliyor. Ayrıca X-Screen ve X-Cam adındaki yeni orta seviye modellerin de başarılı olacağına inanılıyor. 

 

http://www.theverge.com/2016/4/28/11525306/lg-g5-earnings-q1-2016 Yorum Yaz
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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
G2 zamanının efsane tasarımını yapan firma sonraki gelen 3 nesilde de tasarım saçmalamalarını devam ettiriyorsa zarar etmesi normal. G2yi güncel materyaller ile yeniden tasarla, ince çerçeveler vs, fiyatını da o zaman yapıldığı gibi makul tut. Aynı başarıyı yakalaman işten bile değil. O zaman Samsunglar Htc ler 1999 tl den piyasaya girerken G2 1599 tl den girmişti.
O başarıdan buralara düşmek beceri isteyen bir şey.
G2 zamanının efsane tasarımını yapan firma sonraki gelen 3 nesilde de tasarım saçmalamalarını devam ettiriyorsa zarar etmesi normal. G2yi güncel materyaller ile...
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Mickey Goldmill 3 yıl
Sunduğu aksesuarlar telefona ek özellik yerine telefonun eksik özelliklerini kapatıyorsa bu tablo bizi şaşırtmaz.
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KalemKolik 3 yıl
Yemin ediyorum haber siteleri kadar palavracı yerler yok. Daha geçen hafta lg yüksek kara geçmişti diye haber yapıyorlardı. Amd battı. Htc yine zarar. Apple ağlıyor.
Yemin ediyorum haber siteleri kadar palavracı yerler yok. Daha geçen hafta lg yüksek kara geçmişti diye haber yapıyorlardı. Amd battı. Htc yine zarar. Apple ağl...
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mu5tafa 3 yıl
Şaşıran var mı.
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Master_Evil 3 yıl
g5'in tasarımı tutmadı, düz olarak devam etselerdi daha iyiydi
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mcrew 3 yıl
Tasarimi kimse begenmemis ama ben bayagi begendim. Ayrica bataryayi degistiriyor olmak guzel bir arti. Diger modulleri sacma.

Bir deneyecekler bakalim bu fiyattan gidiyor mu. Gitmezsse kisa zamanda 1900-2000 bandina duser gibi.

Ilk cikar cikmaz alanlar cok buyuk zarar edecek.
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07rainman 3 yıl
LG G5 2800 mA li küçük pili ile ve portatif sökülebilir oyuncaklarıyla telefonmu değilmi tartışılır.Hiçbir şekilde kullanım rahatlığı ve pratikliği sunmayan bu düşük pil kapasiteli cihazla ve şuan gösterimde olan çizgifilm gibi reklamıyla Lg mobile pazarı kapatsın oyuncak sektörüne giriş yapsın daha başarılı olur.
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mavizaman 3 yıl
ticari piyasa malesef öyle işlemiyor tüketicinin dediği gibi ucuza sat sürümden kazanla olmuyor, üreticiler mümkün olan en yüksek fiyattan satmak ister malını g2 gibi g5te de 2500 olmalı demek hayalcilik s7 2800den girmiş htc 3000den apple belli zaten.
zaten lg tr sorumlusu "kel adam" demişti "g2 g3ten para kazanmıyoruz" diye tüketicinin gördüğü ile üreticinin gördüğü aynı şey değil.
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Pi 3 yıl
Bugun tekrar baktim g5e. Videolardaki gibi dandik degil. Fena degil diyebilirim. Ama 2700 lira edecek kadar degil. Telefonun en fazla 1800den giris yapmaliydi. Bu fiyata satarsa zarar etmesi normal. G5in yaninda v10 vardi. Telefon iste bu diyorsun ona bakinca. Hep diyorum v10 snap820 ile gelip g5 olmaliydi. Kafasiz lg
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criminalay 3 yıl
G5'ten umutlu da bir modelin tüm sonucu değiştirmesi çok zor
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Guaire 3 yıl
Yorumlar hep amiral gemileri üzerine dönmüş, ama LG'nin amiral gemileri hariç kalan telefonları çöp. HTC ve Sony'de fiyatı düzgün ayarlansa satacak telefonlar var, ama LG'de o da yok.
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alito 3 yıl
Nerede G2 tasarımı, nerede G5 tasarımı. Elinde tasarımıyla tavan yapmış bir örnek varken, bir tasarım nasıl bu kadar geriye gidebilir anlamıyorum. Bu tıpkı Lamborghini'nin Aventador'ü yapıp 2017 modelde Hacı Murat tasarımlı araba yapmasına benziyor. Kim alır ki? Galaxy S7 gibi bir tasarım varken tabi satmaz G5.
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xrepla 3 yıl
lg g4 bu fiyatla peynir ekmek gibi sattı samsung u geçmiştir herhalde.
haberin pek aslı yok gibi
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bekoc 3 yıl
5 sene bu modüler tasarıma sadık kalacağız sonraki modellede uyumlu olacak desinler almayı düşüneyim. O kadar vereceğim. Seneye modülerden vazgeçtik derlerse ne olacak?
telefonda güzel değil ayrıca. Kusura bakmasınlar.
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Morphinz 3 yıl
O kadar pahalı satıyorlar ki, G5 almayı düşünmeyi bile düşünmedim o derece yani...
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NorthShield 3 yıl
Düşsün düşsün iyi oluyor. Çok pis bilendim LG ye G3 e hala 6.0 gelmedi
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Elsa 3 yıl NorthShield
NorthShield

Düşsün düşsün iyi oluyor. Çok pis bilendim LG ye G3 e hala 6.0 gelmedi

Bana ota uzerinden geldi italya cihazı. 2 ay oluyor neredeyse
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