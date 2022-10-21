Bütçe dostu 5000 mAh'li Samsung Galaxy A04e tanıtıldı! İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A04e adlı yeni model özellikleri ile akıllı telefon piyasasındaki yerini aldı. Kendisinin 6.5 inç büyüklüğünde olan bir HD+ Infinity-V ekranı var.

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Samsung Galaxy A04e neler sunuyor?

Üst tarafında çentik olan bu cihazın önündeki kameranın çözünürlüğü 5 MP. Gücünü MediaTek Helio G35 isimli işlemciden alan Galaxy A04e'nin arka tarafında 1 adet kamera (13 MP) ve 1 adet derinlik sensörü (2 MP) mevcut.

Helio G35'in yapısında 8 adet 2.3 GHz hızında çalıştırılan çekirdekler yer alıyor. Telefonda parmak izi sensörü yok. A04e'nin 5000 mAh'lik bataryası A04 ve A04s ikilisinde de var.

Samsung Galaxy A04e özellikleri

Ekran: 6.5 inç (1560 × 720 çözünürlük) HD+ LCD Infinity-V

6.5 inç (1560 × 720 çözünürlük) HD+ LCD Infinity-V Ağırlık ve boyutlar: 188 gram ve 1164.2 x 75.9 x 9.1mm

188 gram ve 1164.2 x 75.9 x 9.1mm İşlemci: MediaTek Helio G35 (12 nm fabrikasyon süreci ve IMG PowerVR GE8320 GPU)

MediaTek Helio G35 (12 nm fabrikasyon süreci ve IMG PowerVR GE8320 GPU) RAM ve depolama seçenekleri: 3 GB RAM ve 32 GB depolama, 4GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanı (microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebiliyor)

3 GB RAM ve 32 GB depolama, 4GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanı (microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebiliyor) İşletim sistemi: Android 12 tabanlı One UI Core 4.1

Android 12 tabanlı One UI Core 4.1 SIM ve ek depolama: Çift SIM (nano + nano + microSD)

Çift SIM (nano + nano + microSD) Kamera: 13 MP arka kamera (LED flash, f/2.2 diyafram), 2 MP derinlik sensörü (f/2.4 diyafram) ve 5 MP ön kamera (f/2.2 diyafram)

13 MP arka kamera (LED flash, f/2.2 diyafram), 2 MP derinlik sensörü (f/2.4 diyafram) ve 5 MP ön kamera (f/2.2 diyafram) Bağlantı: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS Kulaklık girişi: 3.5mm

3.5mm Batarya kapasitesi: 5000 mAh.

Siyah, açık mavi ve bakır (turuncu tonda) olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile piyasaya sürüleceği belirtilen Galaxy A04e'nin fiyatı henüz belli değil. Bu modelin Samsung sayfasına "buradan" erişebilirsiniz.

Samsung Galaxy A04e'nin ilk olarak Asya ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor. Kendisinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Türkiye'de satılan Galaxy A Serisi Telefon Modelleri

Galaxy A03s — 4399 TL

Galaxy A04s — 4999 TL

Galaxy A13 — 4999 TL

Galaxy A23 — 6999 TL

Galaxy A32 — 8999 TL

Galaxy A33 5G — 9999 TL

Galaxy A52 — 10.999 TL

Galaxy A52s 5G —11.999 TL

Galaxy A53 5G — 12.499 TL

Galaxy A73 5G — 13.499 TL

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Samsung Galaxy A04e özellikleri ve batarya kapasitesi belli oldu