5G destekli Xiaomi Mi Mix 3 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Çerçevesiz tasarım trendine modern bir yaklaşım sunan ve yeni bir akımın öncülüğünü yapan Mi Mix serisi dördüncü kez sahneye çıktı. Serinin ana tasarım çizgisinden ayrılan Mi Mix 3 kızaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi Mix 3 özellikleri

Akıllı telefon pazarında çerçevesiz tasarım üreticileri oldukça zorluyor. Ön kamera, ahize, ortam sensörü veya yüz tanıma sistemleri gibi bileşenleri ön panelden kaldırmak epey zor. Üreticiler bu bakımdan çıkabilir kamera modülü, çentik, kalın alt çerçeve gibi çözümlere yönelmişti. Mi Mix 3 ise ilk kez tamamen kızaklı arka kapak kullanan ilk akıllı telefon olacak.

Xiaomi Mi Mix 3 modeli 6.4 inçlik AMOLED ekranda 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Kızaklı yapı sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 94 seviyesini yakalamış. Tamamen kızaklı olmasına rağmen telefon yine oldukça ince bir gövdeye sahip. Kızağın manuel olarak kontrol edildiği belirtiliyor. Kızak 300 bin açış kapatışa dayanıklı. Ayrıca harekete 5 farklı ses efekti atanabiliyor. Tasarım tarafında ünlü Philippe Starck imzası var.

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Telefona Snapdragon 845 yonga seti güç veriyor. Xiaomi BlackShark Helo ilk 10GB RAM barındıran telefon ünvanını aldığı için Mi Mix 3 modeli ikinci sıraya yerleşti. Ayrıca 6GB ve 8GB RAM seçenekleri mevcut.

128GB ve 256GB depolama kapasitesi sunan modelin LTE desteği ile geldiğini belirtelim. Daha önce açıklandığı gibi telefonda 5G desteği olacak ancak bu versiyon en erken 2019 ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak. Bu bakımdan bir sonraki Snapdragon yonga seti ile geleceğini tahmin etmek yanlış olmaz.

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Kamera ve batarya

Telefonda ana kamera 12MP çözünürlüğünde Sony IMX363 sensör barındırıyor. F/1.8 aralıklı kameranın yardımcısı ise f/2.4 aralıklı 12MP çözünürlüğündeki sensör. Yapay zekâ yardımı ile birlikte daha kaliteli çekimler yapılırken HDR desteği ve 960 fps yavaş çekim imkânı da sunuluyor. Arka kameranın DxO testlerine 103 puan aldığı ifade ediliyor.

Kızaklı yapıya entegre edilen ana kamera 24MP çözünürlüğünde Sony IMX576 sensör barındırıyor. 1 micron pikxel büyüklüğü ile karanlık ortamlarda başarılı çekimler yapan sensörün yarımdıcısı ise 2MP çözünürlüğünde ve derinlik algılıyor. Çift kamera 3D yüz tanıma sensörü ile desteklenmiş.

3200mAh kapasiteli batarya QuickCharge 4+ ile destekleniyor. Ayrıca 10W kablosuz şarj desteği ile yine çok hızlı şarj olabiliyor.

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Çıkış tarihi ve fiyatı

Xiaomi Mi Mix 3 modelinin 6GB RAM ve 128GB kapasite barındıran versiyonu 475$ civarında satılacak. 8GB RAM ve 128GB kapasite 517$ civarında satılacak. 8GB RAM ve 256GB kapasite ise 575$ civarında. Elbette bu rakamlara global pazarda yüzde 20-30 ekleme yapıldığını belirtelim.

Xiaomi ayrıca Çin ve Güney Kore mitolojisinde yer alan efsane Xiezhi yaratığını temsil eden özel bir seramik versiyon hazırlamış. 10GB RAM ve 256GB kapasite Palace Edition adındaki bu versiyonda yer alıyor. Fiyatı ise 720$ olarak açıklandı. 5G uyumu Palace Edition içerisinde sunulacak. Bununla birlikte 5G ayrı bir model mi olacak yoksa Palace Edition hepsi içerisinde 2019 yılında mı piyasaya çıkacak netleşmedi.