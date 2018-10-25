Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5G destekli Xiaomi Mi Mix 3 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Kızaklı yapısıyla çok merak edilen Xiaomi Mi Mix 3 duyuruldu. 10GB RAM, 5G desteği, iddialı kamera setleri ile gelen Xiaomi Mi Mix 3 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 ay
16,9b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çerçevesiz tasarım trendine modern bir yaklaşım sunan ve yeni bir akımın öncülüğünü yapan Mi Mix serisi dördüncü kez sahneye çıktı. Serinin ana tasarım çizgisinden ayrılan Mi Mix 3 kızaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi Mix 3 özellikleri

Akıllı telefon pazarında çerçevesiz tasarım üreticileri oldukça zorluyor. Ön kamera, ahize, ortam sensörü veya yüz tanıma sistemleri gibi bileşenleri ön panelden kaldırmak epey zor. Üreticiler bu bakımdan çıkabilir kamera modülü, çentik, kalın alt çerçeve gibi çözümlere yönelmişti. Mi Mix 3 ise ilk kez tamamen kızaklı arka kapak kullanan ilk akıllı telefon olacak.

Xiaomi Mi Mix 3 modeli 6.4 inçlik AMOLED ekranda 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Kızaklı yapı sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 94 seviyesini yakalamış. Tamamen kızaklı olmasına rağmen telefon yine oldukça ince bir gövdeye sahip. Kızağın manuel olarak kontrol edildiği belirtiliyor. Kızak 300 bin açış kapatışa dayanıklı. Ayrıca harekete 5 farklı ses efekti atanabiliyor. Tasarım tarafında ünlü Philippe Starck imzası var.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan reklam yüzüne iPhone kullandın davası"

Telefona Snapdragon 845 yonga seti güç veriyor. Xiaomi BlackShark Helo ilk 10GB RAM barındıran telefon ünvanını aldığı için Mi Mix 3 modeli ikinci sıraya yerleşti. Ayrıca 6GB ve 8GB RAM seçenekleri mevcut.

128GB ve 256GB depolama kapasitesi sunan modelin LTE desteği ile geldiğini belirtelim. Daha önce açıklandığı gibi telefonda 5G desteği olacak ancak bu versiyon en erken 2019 ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak. Bu bakımdan bir sonraki Snapdragon yonga seti ile geleceğini tahmin etmek yanlış olmaz.

 

5G destekli Xiaomi Mi Mix 3 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı
Tam Boyutta Gör

Kamera ve batarya

Telefonda ana kamera 12MP çözünürlüğünde Sony IMX363 sensör barındırıyor. F/1.8 aralıklı kameranın yardımcısı ise f/2.4 aralıklı 12MP çözünürlüğündeki sensör. Yapay zekâ yardımı ile birlikte daha kaliteli çekimler yapılırken HDR desteği ve 960 fps yavaş çekim imkânı da sunuluyor. Arka kameranın DxO testlerine 103 puan aldığı ifade ediliyor.

Kızaklı yapıya entegre edilen ana kamera 24MP çözünürlüğünde Sony IMX576 sensör barındırıyor. 1 micron pikxel büyüklüğü ile karanlık ortamlarda başarılı çekimler yapan sensörün yarımdıcısı ise 2MP çözünürlüğünde ve derinlik algılıyor. Çift kamera 3D yüz tanıma sensörü ile desteklenmiş.

3200mAh kapasiteli batarya QuickCharge 4+ ile destekleniyor. Ayrıca 10W kablosuz şarj desteği ile yine çok hızlı şarj olabiliyor.

 

5G destekli Xiaomi Mi Mix 3 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı
Tam Boyutta Gör

Çıkış tarihi ve fiyatı

Xiaomi Mi Mix 3 modelinin 6GB RAM ve 128GB kapasite barındıran versiyonu 475$ civarında satılacak. 8GB RAM ve 128GB kapasite 517$ civarında satılacak. 8GB RAM ve 256GB kapasite ise 575$ civarında. Elbette bu rakamlara global pazarda yüzde 20-30 ekleme yapıldığını belirtelim. 

Xiaomi ayrıca Çin ve Güney Kore mitolojisinde yer alan efsane Xiezhi yaratığını temsil eden özel bir seramik versiyon hazırlamış. 10GB RAM ve 256GB kapasite Palace Edition adındaki bu versiyonda yer alıyor. Fiyatı ise 720$ olarak açıklandı. 5G uyumu Palace Edition içerisinde sunulacak. Bununla birlikte 5G ayrı bir model mi olacak yoksa Palace Edition hepsi içerisinde 2019 yılında mı piyasaya çıkacak netleşmedi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yolyordam35 6 ay en beğenilen
Bu adamlar bu telefonu 475$ dan satabiliyorsa diğer hiçbir ureticinin konusmaya hakkı yok.
3 Yanıt Yanıtla +70
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 6 ay
Bence diğer üreticinin 1000 $ a sattığı telefonu alan müşterilerin fiyat konusunda mızıklamaya hakkı yok. Neticede üretici zorla satmıyor. Tüketici tercihini kendisi yapıyor üstad.
Bence diğer üreticinin 1000 $ a sattığı telefonu alan müşterilerin fiyat konusunda mızıklamaya hakkı yok. Neticede üretici zorla satmıyor. Tüketici tercihini k...
Devamını Gör
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 6 ay yolyordam35
Şu cahilliği bir kenara bırakın biraz piyasa araştırması yapın. Bu adamların taktiği bu sizde yiyorsunuz açıklanan fiyatlar kesinlikle Çin dışındaki insanları ilgilendirmiyor. Teoride bu markaların fiyatları çok ucuz görünmesine rağmen gerçekte öyle değil.
Şu cahilliği bir kenara bırakın biraz piyasa araştırması yapın. Bu adamların taktiği bu sizde yiyorsunuz açıklanan fiyatlar kesinlikle Çin dışındaki insanları...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hadjimurat 6 ay
Hosuma gitmedi ben bu kizak isini sevemedim kamera ekrana gomuldugunde bu teknolojide tarihin tozlu sayfalarinda yerini alacak bence gecici bir heves gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sombre06 6 ay
Hiç o fiyatlara görmedik. Xiaomi iyi taktik bulmuş. Su an Çinli alacak olsam meizu 16 tercih ederim. Xiaomi listemde baya geriledi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Yurtdışından getirebilenler için mantıklı bir telefon daha. Türkiye satış fiyatının çok tatminkar olmayacağını düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opioid 6 ay
Bize i Phone X fiyatında gelecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tengrist 6 ay
Xiezhi isimli yaratık Hun kültürüne aittir çinli diye bilinen bir çok şey aslen atalarımız Hunlar dan çin kültürüne geçmiştir Ejderha eski Türk inanç sistemi Tengricilik te Felegin çarkını ve evreni çeviren yılan dilli kurt başlı ejderha olarak kabul edilir çarkı felek inancı anadoluda halen bazı köylerde vardır göğe ok atmak taş atmak gibi gelenekler yaşatılıyor Bugün çinde Uygurların dışında iç Türkler denilen güney Hunlarının torunları yaşıyorlar 800 1000 yıl önceki boy isimlerini soy adları olarak kullanıyorlar

Xiezhi benzeri semboller moğolistan da yapılan Hunlara ait mezar kazılarında sıkça görülüyor
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wakari_mayo 6 ay Tengrist
İşte bu doğru, kız arkadaşım Moğol ona da sordum onayladı evet.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BuZ-MaViSi 6 ay
Samsung ekran altına parmak izi ve kamera koyma peşindeyken, Çinliler basit bir kızakla milleti oyalama derdinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 6 ay
5G geldigi tarihta bu telefonun yuzune bakan kalmayacak.bir de xiaomi zaten kendini samsung'la yarıştıran dandik bir marka.yani çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SertyAdams 6 ay
Paraya kıyıp mate 20 alıp geçeceksin arkadaş. Tam ekran yapacaz diye saçma kızak 3200mah batarya[:\-]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihan.cihan 6 ay
Parmak izi ekrandan olacak diyorlardı, arkadamı yine?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gserkan_gs 6 ay
Tamamen kızaklı arka kapağı olan ilk akıllı telefon denilmiş haberde ama Blackberry Priv modeli de kızaklıydı, üste doğru kamera değil alta doğru klavye çıkıyordu onda. Belki hatırlamadığım başka modellerde olabilir ama ilk değil bu özellik.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16927 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, MPopüler ve
5 etiket daha xiaomi mi mix 3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Samsung UFS 3.0 depolama birimini gelecek yıl piyasaya sunacak 6 ay Facebook hikayelere şarkı ekleme özelliği geliyor 6 ay Honda, yapay zekaya sahip araç içi asistan için SoundHound'la iş birliği yapacak 6 ay Efsanevi Toyota MR2, elektrikli spor otomobil olarak yeniden doğabilir 6 ay Oyun ve bulut bölümü Microsoft’u uçurdu 6 ay Apple Akasya en iyi Today at Apple etkinlikleri için yenilendi 6 ay G-Sync ve SLI aynı anda çalışınca performansı düşürüyor 6 ay LG Mobile kayıpları biraz dengeledi 6 ay Avrupa Birliği tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı 6 ay Sürgülü kameraya sahip Lenovo Z5 Pro'nun tanıtılacağı tarih belli oldu 6 ay Uçan taksi Volocopter, Singapur'da testlere başlayacak 6 ay Samsung Galaxy Watch için marka ihlali davası 6 ay Apple gelecek hafta dört yeni Mac bilgisayar duyurabilir 6 ay Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi 6 ay Silinen uygulamalar, kullanıcıların peşini bırakmıyor 6 ay Intellivision konsol pazarına geri dönüyor 6 ay Samsung HMD Odyssey+ duyuruldu 6 ay WhatsApp’a “çıkartmalar” özelliği geldi 6 ay WWE 2K19 Video İnceleme 6 ay Çinli casuslar Trump'ın iPhone'unu dinliyor 6 ay GÖRÜNTÜLENEN 5G destekli Xiaomi Mi Mix 3 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki MIT'den hücre boyutunda robot üretimi 6 ay MİT, istihbarat araçlarını sanal müzede sergiliyor 6 ay Mars'taki tuzlu su, basit yaşam formlarını destekleyebilir 6 ay Intel L1 ve L2 seviye önbellekleri arttırıyor 6 ay Yahoo güvenlik ihlali mağdurlarına 50 milyon dolar ödeyecek 6 ay Samsung’dan reklam yüzüne iPhone kullandın davası 6 ay Oyuncu telefonlarının sayısı artıyor: Nubia Red Magic 2 yolda 6 ay 7 nm Navi ilk testlerde beklenenden daha iyi 6 ay Artık Instagram hikayelerinize SoundCloud parçalarını ekleyebileceksiniz 6 ay Performans odaklı Samsung USB bellekleri satışa sunuldu 6 ay 3D Li-ion bataryalar farklı şekillerde basılabiliyor 6 ay Alienware markası PC bileşen segmentinde şansını denemek istiyor 6 ay 55 kilometrelik dünyanın en uzun köprüsü 21 dolar geçiş ücreti ile açıldı 6 ay Nvidia Pascal ekran kartları Monster Hunter: World hediyesi ile geliyor 6 ay Dünyanın ilk açık kaynak şarj adaptörü MintyBoost ile tanışın 6 ay Huawei, 13 cihazı için Android Pie beta sürecini başlatıyor 6 ay Daha gelişmiş yapay zekaya sahip MediaTek Helio P70 duyuruldu 6 ay Google News hatası devasa veri tüketimine neden oluyor 6 ay Daha agresif ve güçlü: İşte karşınızda 2019 Audi R8 6 ay Misfit Vapor 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim