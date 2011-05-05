LG Mobile'dan çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefon: Genesis

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, çift dokunmatik ekrana sahip ''Genesis'' olarak isimlendirilen yeni bir model üzerinde çalışıyor.

1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcinin güç verdiği Genesis, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor, ileri vadede telefon için Android 2.3 güncellemesinin sunulacağı düşünülüyor. Tasarımı gereği mini bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilen akıllı telefonun dış ekranı 3.5-inç, iç ekranı ise 3.2-inç boyutunda. Ekran çözünürlüğü ise 480 x 800 piksel (WVGA).

Beş satır QWERTY klavye, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, VGA video kaydı, Wi-Fi ve 430 MB dahili bellekle donatılan telefonun kapasitesi microSD kartlarla yükseltilebiliyor. Son olarak 1500 mAh bataryayla gelen telefonun US Cellular tarafından satışa sunulacağı düşünülürken diğer ülkelere ilişkin açıklama yapılmadı.

http://www.androidcentral.com/lg-genesis-dual-screen-clamshell-coming-us-cellular