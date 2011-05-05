Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile'dan çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefon: Genesis

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,8b
1
19
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Mobile'dan çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefon: Genesis
Tam Boyutta Gör

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, çift dokunmatik ekrana sahip ''Genesis'' olarak isimlendirilen yeni bir model üzerinde çalışıyor.

1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcinin güç verdiği Genesis, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor, ileri vadede telefon için Android 2.3 güncellemesinin sunulacağı düşünülüyor. Tasarımı gereği mini bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilen akıllı telefonun dış ekranı 3.5-inç, iç ekranı ise 3.2-inç boyutunda. Ekran çözünürlüğü ise 480 x 800 piksel (WVGA).

Beş satır QWERTY klavye, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, VGA video kaydı, Wi-Fi ve 430 MB dahili bellekle donatılan telefonun kapasitesi microSD kartlarla yükseltilebiliyor. Son olarak 1500 mAh bataryayla gelen telefonun US Cellular tarafından satışa sunulacağı düşünülürken diğer ülkelere ilişkin açıklama yapılmadı.

LG Mobile'dan çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefon: Genesis
Tam Boyutta Gör

http://www.androidcentral.com/lg-genesis-dual-screen-clamshell-coming-us-cellular Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Ön ekran sosyal, iç ekran iş kullanımı için planlanmış.. Yota daha şık fakat ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RANCH SOS 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ön ekran sosyal, iç ekran iş kullanımı için planlanmış.. Yota daha şık fakat ...

Helalin var kim tutar seni!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Toprak__ 8 yıl
tavernac1
çok lüzumsuz bi model lgde luzumsuz zaten

git 10 dk LG optimus black kullan sonra gel tekrar bu yorumu yaz ben sana LG'mi vereceğim arkadaşım :D hadi bakalım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_blackmamba_ 8 yıl __Toprak__
__Toprak__

tavernac1

çok lüzumsuz bi model lgde luzumsuz zaten


git 10 dk LG optimus black kullan sonra gel tekrar bu yorumu yaz ben sana LG'mi vereceğim arkadaşım :D hadi bakalım


yok canım olur mu öyle şey. onlar alır optimus black'i deneyeceğim diye denemez bile. bırakır bi köşeye sonra sana der denedim beğenmedim. yani sırf leke atmak uğruna denemeden karar verir yine sen olursun optimus'undan :)

lg smartphone konusunda önemli işlere imza attı bunu görmek için biraz araştırma yapın. biraz teknomarket gezip test edin cihazları. öyle oturduğunuz yerden konuşmayın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 8 yıl
Tasarımı hiç hoş değil, kaba.. Çift ekranlı olması kullanışlı olmasını sağlamıyor bence, gereksiz masraf.. Kayar kapaklı olup veya daha farklı bir tasarımla tek ekran daha kullanışlı olarak değerlendirilebilirmiş..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl
tutulmaz bu model pek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 8 yıl
çift ekran abartmışlar hocam
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 8 yıl
gereksiz bi ürün olmuş gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirt 8 yıl
Diğerlerinden farklı bir ürün olmuş. Değişik ihtiyaçlara cevap verebilmesi güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doughnut 8 yıl
Vga video kaydı mı? Bunlar hangi devirde yaşıyor!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 8 yıl
çok gereksiz olmuş, yani iki ekran birleşse tamam güzel olur ama alakasız; model olsun diye telefon yapmışlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogkasa 8 yıl
+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkan! 8 yıl
Tasarım berbat ve gereksiz. Sanal klavye ile daha hızlı yazılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nazaman 8 yıl

Furkan!

Tasarım berbat ve gereksiz. Sanal klavye ile daha hızlı yazılıyor


şaka olduğunu söyle ne olur
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salagil 8 yıl
yine mi snapdragon...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16753 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsd ve wi-fi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Lifecam HD-3000 "HD USB Web Kamera ile kalite ve eğlence bir arada" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -16- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim