LG Mobile'ın dört çekirdekli yeni amiral gemisi Optimus G görüntülendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2012 etkinliğine geri sayımın başladığı şu günlerde, Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG Mobile cephesinden birbirinden yeni detaylar elimize ulaşmaya devam ediyor. Firmanın, Qualcomm Snapdragon S4 Pro platformu ile donattığı üst düzey akıllı telefonu E973 Optimus G'ye ait olduğu belirtilen fotoğraflar ve ekran görüntüleri, AndroidMX tarafından internete sızdırıldı.



28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm Snapdragon S4 Pro platformundan, Adreno 320 grafik biriminden ve 2 GB RAM'den güç alacak Optimus G'nin prototipinde Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi dikkat çekiyor. Ancak cihazın final versiyonunun, Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' yüklü şekilde lanse edilebileceği vurgulanıyor.



4.7-inç boyutunda ve 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde, IPS panelli dokunmatik kapasitif ekrana sahip akıllı telefonun kamerası ise 13 megapiksel fotoğraflar çekebildiği gibi Full HD çözünürlükte hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Bunun dışında AndroidMX yetkilileri akıllı telefonu deneme şansı bulmuş. Performansın gayet başarılı olduğu bildiriliyor.



http://androidmx.net/2012/08/exclusiva-lg-optimus-g-e973/