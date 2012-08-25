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LG Mobile'ın dört çekirdekli yeni amiral gemisi Optimus G görüntülendi

6 yıl
11,5b
1
57
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın dört çekirdekli yeni amiral gemisi Optimus G görüntülendi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2012 etkinliğine geri sayımın başladığı şu günlerde, Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG Mobile cephesinden birbirinden yeni detaylar elimize ulaşmaya devam ediyor. Firmanın, Qualcomm Snapdragon S4 Pro platformu ile donattığı üst düzey akıllı telefonu E973 Optimus G'ye ait olduğu belirtilen fotoğraflar ve ekran görüntüleri, AndroidMX tarafından internete sızdırıldı.
28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm Snapdragon S4 Pro platformundan, Adreno 320 grafik biriminden ve 2 GB RAM'den güç alacak Optimus G'nin prototipinde Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi dikkat çekiyor. Ancak cihazın final versiyonunun, Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' yüklü şekilde lanse edilebileceği vurgulanıyor.
4.7-inç boyutunda ve 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde, IPS panelli dokunmatik kapasitif ekrana sahip akıllı telefonun kamerası ise 13 megapiksel fotoğraflar çekebildiği gibi Full HD çözünürlükte hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Bunun dışında AndroidMX yetkilileri akıllı telefonu deneme şansı bulmuş. Performansın gayet başarılı olduğu bildiriliyor.
LG Mobile'ın dört çekirdekli yeni amiral gemisi Optimus G görüntülendi
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http://androidmx.net/2012/08/exclusiva-lg-optimus-g-e973/ Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
şu donanımda bir Sony;çok can yakardı ama sanki mafya tehtid etmiş gibi hiç bu bulaşmıyorlar tepeye...
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xxxx1 6 yıl
abdullahkhan

xxxx1 şu donanımda bir Sony;çok can yakardı ama sanki mafya tehtid etmiş gibi hiç bu bulaşmıyorlar tepeye...
Şu yorumundan sonra gerçekten Sonyyi Samsung mafyası mı tehdit ediyor diye düşünmeye başladım?!


Olur olur öyle deme,büyük paralar dönüyor bu işlerde,belki arka planda paraları bile kırışıyorlardır,belki mafya var işin içinde... Sony;bukadar sinirleri alınmış,hırssız görüyorum ilk defa bir piyasada...

Sony,Blu-ray'i piyasaya öyle agrasif soktuki Toshiba'nın Dvd Hd'si piyasadan özür dileyerek silindi gitti,büyük film şirketleri Blu-ray'i destekledi...

Yine öncesinde Beta-VHS savaşı,Sony ilk defa bir piyasada arka dörtlüyü benimsemiş görüyorum...


Edit;imla
abdullahkhanxxxx1 şu donanımda bir Sony;çok can yakardı ama sanki mafya tehtid etmiş gibi hiç bu bulaşmıyorlar tepeye...
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neXXen 6 yıl
Aslında LG güzel cihazlar yapıyor ama güncelleme desteği neredeyse hiç yok. Yeni doğmuş çocuğu yetim bırakıyor adeta.
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shunter 6 yıl
Su anda forumda kullanan birtek benim galiba
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arsenelupin 6 yıl shunter
shunter

Su anda forumda kullanan birtek benim galiba


Shunter kardeşim merhaba, madem bu cihazı kullanıyorsun o zaman sana bu cihazla ilgili birkaç sorum olacaktı.
1-Ekran ve renklerin canlılığı nasıl doğal mı yoksa Samsung modellerinde olduğu gibi parlayan bir ekran mı ?
2-Hafıza dahili olarak 32 gb mı yoksa harici kart girişi var mı ?
3- Kamera performansı video çekimleri bakımından odaklama , ses alımı ve gece performansı ışık gücü gibi nasıl
4-Flash ve eposta desteği mevcut mu
5-Pil ömrü nasıl ,ayrıca arka kısım ve ekran sanki cizilmeye cok acık gibi bu konularda yardımına ihtiyacım var ona göre Amerikada bulunan askerlik arkadaşıma sipariş vereceğim şimdiden sağol...
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlarrr size bir duyurum olacak cihaz gerçektende anlatıldıgı kadar güzel birebir şahidim içinizdeki umudu kırmayın türkiyeye kesin gelicek çünkü türkçe dil destegi var bunları özellikler söylüyorum agızdan duyma bir laf degildir şuan egitim amacıyla güney koredeyim kendime aldım daha alalı 1 ay oldu ve daha kurcalamadıgım bir çok özelligi var ve inanılmaz hızlı bir telefon burdaki sıfır fiyatı şuan 1500 dolar gibi bir rakama takabül ediyor çok isteyen olursa 1 kişiye temin edebilirim sadece yapmanız gereken bir pasaport ayarlamak onuda telefoncular buluyor zaten mail adresim var cidden düşünen olursa benimle irtibata geçebilir ıpone 5 arkadaşım aldı 1300 dolara ama ıpone bu telefonun yanında çok sönük kalıyor hem hız hem görüntü bakımından
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Umutcan 6 yıl
Bu çıkmadan G2 modeli gelecek neredeyse.
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psyshock 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlarrr size bir duyurum olacak cihaz gerçektende anlatıldıgı kadar güzel birebir şahidim içinizdeki umudu kırmayın türkiyeye kesin gelicek çünkü türkçe dil destegi var bunları özellikler söylüyorum agızdan duyma bir laf degildir şuan egitim amacıyla güney koredeyim kendime aldım daha alalı 1 ay oldu ve daha kurcalamadıgım bir çok özelligi var ve inanılmaz hızlı bir telefon burdaki sıfır fiyatı şuan 1500 dolar gibi bir rakama takabül ediyor çok isteyen olursa 1 kişiye temin edebilirim sadece yapmanız gereken bir pasaport ayarlamak onuda telefoncular buluyor zaten mail adresim var cidden düşünen olursa benimle irtibata geçebilir ıpone 5 arkadaşım aldı 1300 dolara ama ıpone bu telefonun yanında çok sönük kalıyor hem hız hem görüntü bakımından


Iyi kaziklamislar
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edacsac 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlarrr size bir duyurum olacak cihaz gerçektende anlatıldıgı kadar güzel birebir şahidim içinizdeki umudu kırmayın türkiyeye kesin gelicek çünkü türkçe dil destegi var bunları özellikler söylüyorum agızdan duyma bir laf degildir şuan egitim amacıyla güney koredeyim kendime aldım daha alalı 1 ay oldu ve daha kurcalamadıgım bir çok özelligi var ve inanılmaz hızlı bir telefon burdaki sıfır fiyatı şuan 1500 dolar gibi bir rakama takabül ediyor çok isteyen olursa 1 kişiye temin edebilirim sadece yapmanız gereken bir pasaport ayarlamak onuda telefoncular buluyor zaten mail adresim var cidden düşünen olursa benimle irtibata geçebilir ıpone 5 arkadaşım aldı 1300 dolara ama ıpone bu telefonun yanında çok sönük kalıyor hem hız hem görüntü bakımından


1500$ kaç TL yapıyor pek haberin yok galiba senin. 1290TL'ye senin o dediğin cihazı satanlar oldu bu forumda, şimdi kalkıp kimse o cihaz 8Mp olan modeldi demesin, parası bol olan 1500TL daha fazladan verip 13Mp diye bu kurnaz arkadaşa göndersin...
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1080p 6 yıl
Ekran boyutu ve cihaz boyutlarina
Gore sinifinda ki en buyuk ekrana
Ve en kucuk boyutlara sahip hos bir cihaza benziyor.
Ozellikle 768 satirlik ekran web de cok fark eder s3 den de onde gider.
Yalniz cihazin S2 gibi koseli yapiya sahip olmasi elde tutusu zor olacaktir.
S3 buyuk olmasina ragen s2 den cok daha iyi bir ergonomiye sahip.
Ilgimi ceken sunlar.
Cihaz daki lcd nin eni genis 768pixel.
Ayrica cihazda lcd ekranin gorunurlugu buyuklugu cok fazla.
Kenarlarina kadar dayanmis bir ekran var.
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welat. 6 yıl
ne zaman çıkacak arkadaşlar kessin bi bilgi yokmu,bizimkiler hacca gitti 1 ay ordalar bu sürede çıkarmı,bide fiyatlar orda uygunmu yaklaşık ne kadar bir fiyat etiketi olur.
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sinanpasa22583 6 yıl
arkadaşlar lg açıklama yaptı güncelleme her ay yapılacağını söyledi.güncelleme olmayacak diye bişey yok.ulaşamayacağınız eti mundar etmeyin
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EyezBerg 6 yıl
LG nin yazlım konusunda ne mal olduğunu biz biliyoruz, bilmeyenler için de belirtelim: LG'nin yazılım desteği vasatın altında, hiç bir zaman bu konuda sözünü tutmadı. Ne zaman güncelleme çıkaracağız deseler en az 3 - 4 ay sonra çıkardıklar. Biz de aval aval baktık sadece. İtalya'dan Singapur'a, Hindistan'dan Kanada'ya LG'nin bütün servis merkezlerinin güncellemelerden haberi yok. Kimisi çıkacak diyor, kimisi çıkmayacak. Millet JB'yi çoktan almışken biz ICS'yi bekliyoruz, daha da beklicez.
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Amedra 6 yıl
donanımı iyi ama.
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beyaz-siyah 6 yıl
bu cihaz türkiyeye ne zaman gelir bilen varmı?
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Windows10 6 yıl
aralık veya ocaktan önce olmaz diye tahmin ediyorum. çünkü ekim ayında avrupa da satışa çıkması planlanıyor. bu telefon donanımsal özellikleri ile dünyanın kesinlikle en iyi telefonudur diyebiliriz.
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sertacarslan 6 yıl
Bu nasıl tasarım yahu?
Donanım israfı...
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edacsac 6 yıl
Galaxy SII'ye ne kadar çok benziyor
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Firaristt 6 yıl
Böyle amiral gemisi mi olur la? Tamam donanım iyidir, yazılımı da geçtim de bu tasarım yüzünden tutmaz bu alet... Kelepir parasına verirlerse belki...
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Legendery 6 yıl
LG cihazların donanımlar çok çok iyi ama güncelleme desteğini vermemesi resmen üvey evlat muamelesine çeviriyorlar durumu. Ben Google'ın çıkaracağı şu 5 cihazdan biir olan LG Nexus'u bekliyorum.
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alemburda34 6 yıl
pil ömrünü merak ettim ?
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