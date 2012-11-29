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LG Nexus 4 için CyanogenMod 10.1'in test sürümü yayınlandı

6 yıl
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14
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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13 Kasım'da yurt dışında satışa sunulan ve aralık ayında da Türkiye'de satışa sunulması beklenen LG Nexus 4 için CyanogenMod'un test sürümü yayınladı.

Android 4.2 temel alınarak geliştirilen CyanogenMod 10.1, şu an için sadece LG Nexus 4'e özel olarak yayınlanmış olsa da ilerleyen dönemlerde Nexus 10 içinde kullanılabilir hale getirilmesi bekleniyor. CyanogenMod 10.1'in kararlı sürümün ne zaman çıkacağı konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmış değil.

LG Nexus 4'ünde farklı bir deneyim yaşamak isteyen bilinçli kullanıcıların tüm sorumluluğu üzerine alarak kullanabileceği CyanogenMod 10.1'in test sürümünün kararlılık konusunda bazı sıkıntılarının olduğunu da belirtelim. 

https://plus.google.com/+CyanogenMod/posts/dnu7Cfz1uji Yorum Yaz
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SS10 6 yıl en beğenilen
Selamın aleyküm, eksilenmeye geldim.

Nexus 4 çok kötü telefon yaa
1 Yanıt Yanıtla +18
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JohnMullins 6 yıl
beyler gelecekten geliyorum, nexus 5 çıktıgı sıralarda biz hala nexus 4 bekliyorduk, ya cihazı yurtdışından getirtin ya da başka cihazlara yönelin
1 Yanıt Yanıtla +5
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Önder Çatalkaya 6 yıl
metin2017
SS10 Selamın aleyküm, eksilenmeye geldim. Nexus 4 çok kötü telefon yaa
Dunanım iyi ama multimedia zayıf bu özelliklerdeki telefona 5 mp kameramı konur barı 8 koysaydınız :S

Zaten 8 mp üzerindeki kamera.
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cevapveren62 6 yıl
SS10
Selamın aleyküm, eksilenmeye geldim. Nexus 4 çok kötü telefon yaa

Dunanım iyi ama multimedia zayıf bu özelliklerdeki telefona 5 mp kameramı konur barı 8 koysaydınız :S
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muhamnet 6 yıl cevapveren62
metin2017
SS10
Selamın aleyküm, eksilenmeye geldim. Nexus 4 çok kötü telefon yaa

Dunanım iyi ama multimedia zayıf bu özelliklerdeki telefona 5 mp kameramı konur barı 8 koysaydınız :S

Kafayı çeken bizim konulara giriyor.işe bak ya.
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darkaura 6 yıl
Dexter61
Bu CM grubu harbi salak hee zaten ilk Nexuslar alıyo güncellemeyi hele en son çıkan nexus 4 için CM10.1 e ne gerek var hangi akıllı yükler bunu

salak degil kolayci. nexus 4 un zaten duzgun calisan 4.2 cekirdegi var. uzerine modifiye etmesi kolay. ama 4.2si olmayan bir modele cm yi port etmesi, tum suruculeri uydurup istikrarli calistirmasi. iste uzun suren bu.
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Jacobıan 6 yıl
millet ne romlar yükledi biz telefonu bekliyoruz
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Dexter61 6 yıl
Bu CM grubu harbi salak hee zaten ilk Nexuslar alıyo güncellemeyi hele en son çıkan nexus 4 için CM10.1 e ne gerek var hangi akıllı yükler bunu
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itachi237 6 yıl
Aralik ayinda gelcekte 2000 lira olucak fiyati. Yurt disindan getirttip satanlarda %150 kar koyar uzerine. En iyisi yurt disindaki bir tanidiga aldirmakta telefon tukenmis
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JohnMullins 6 yıl
beyler gelecekten geliyorum, nexus 5 çıktıgı sıralarda biz hala nexus 4 bekliyorduk, ya cihazı yurtdışından getirtin ya da başka cihazlara yönelin
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