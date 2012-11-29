LG Nexus 4 için CyanogenMod 10.1'in test sürümü yayınlandı

13 Kasım'da yurt dışında satışa sunulan ve aralık ayında da Türkiye'de satışa sunulması beklenen LG Nexus 4 için CyanogenMod'un test sürümü yayınladı.





Android 4.2 temel alınarak geliştirilen CyanogenMod 10.1, şu an için sadece LG Nexus 4'e özel olarak yayınlanmış olsa da ilerleyen dönemlerde Nexus 10 içinde kullanılabilir hale getirilmesi bekleniyor. CyanogenMod 10.1'in kararlı sürümün ne zaman çıkacağı konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmış değil.





LG Nexus 4'ünde farklı bir deneyim yaşamak isteyen bilinçli kullanıcıların tüm sorumluluğu üzerine alarak kullanabileceği CyanogenMod 10.1'in test sürümünün kararlılık konusunda bazı sıkıntılarının olduğunu da belirtelim.

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