LG Nexus 4'ün ülkemizde resmi olarak satışa sunulmasıyla tükenmesi bir oldu





Google'ın geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtımını gerçekleştirdiği LG üretimi Nexus 4 yaklaşık dört aylık bir gecikmenin ardından nihayet ülkemizde Teknosa tarafından resmi olarak satışa sunuldu. Ancak, yurt dışında olduğu kadar ülkemizde de yoğun bir taleple karşılaşan cihaz, satışa sunulmasından kısa bir süre sonra tükendi.





Qualcomm'un 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon S4 pro işlemcisinden güç alan cihaz; 1280 x 768 çözünürlüğe sahip 4.7 inç boyutundaki True HD IPS+ ekranı, 2 GB'lık RAM miktarı ve yazılım konusunda Google'dan aldığı destekle teknoloji meraklılarının bir hayli dikkatini çekiyor. 8 GB ve 16 GB'lık sabit hafıza seçeneklerine sahip olan Nexus 4'ün ABD'de sırasıyla 249$ ve 349$'dan satışa sunuluyor.





Nexus 4'ün 16 GB'lık modelini satışa sunan Teknosa, cihaz için 1399 TL'lik bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Şu an için web sayfası üzerinde arama yaptığımızda "Tükendi" şeklinde bir uyarıyla karşılaştığımız cihazın stok bilgilerini "Haberdar Et" butonunu kullanarak takip edebileceğinizi de hatırlatalım.

LG'nin Nexus 4'ünü yakın bir zamanda satışa sunacağını belirten Turkcell'in şu an için sessizliğini koruduğunu da belirtelim. Teknosa cephesinde 1.399 TL'den satışa sunulan Nexus 4'ün Turkcell cephesinde ne zaman satışa sunulacağı, nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacağını ve ne gibi tarifelerle kullanıcılara sunulacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.teknosa.com/urunler/125070986/lg-e960-nexus-4-akilli-telefon