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LG Nexus 4'ün ülkemizde resmi olarak satışa sunulmasıyla tükenmesi bir oldu

6 yıl
8,6b
1
280
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LG Nexus 4'ün ülkemizde resmi olarak satışa sunulmasıyla tükenmesi bir oldu
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Google'ın geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtımını gerçekleştirdiği LG üretimi Nexus 4 yaklaşık dört aylık bir gecikmenin ardından nihayet ülkemizde Teknosa tarafından resmi olarak satışa sunuldu. Ancak, yurt dışında olduğu kadar ülkemizde de yoğun bir taleple karşılaşan cihaz, satışa sunulmasından kısa bir süre sonra tükendi.

Qualcomm'un 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon S4 pro işlemcisinden güç alan cihaz; 1280 x 768 çözünürlüğe sahip 4.7 inç boyutundaki True HD IPS+ ekranı, 2 GB'lık RAM miktarı ve yazılım konusunda Google'dan aldığı destekle teknoloji meraklılarının bir hayli dikkatini çekiyor. 8 GB ve 16 GB'lık sabit hafıza seçeneklerine sahip olan Nexus 4'ün ABD'de sırasıyla 249$ ve 349$'dan satışa sunuluyor. 

Nexus 4'ün 16 GB'lık modelini satışa sunan Teknosa, cihaz için 1399 TL'lik bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Şu an için web sayfası üzerinde arama yaptığımızda "Tükendi" şeklinde bir uyarıyla karşılaştığımız cihazın stok bilgilerini "Haberdar Et" butonunu kullanarak takip edebileceğinizi de hatırlatalım.
LG'nin Nexus 4'ünü yakın bir zamanda satışa sunacağını belirten Turkcell'in şu an için sessizliğini koruduğunu da belirtelim. Teknosa cephesinde 1.399 TL'den satışa sunulan Nexus 4'ün Turkcell cephesinde ne zaman satışa sunulacağı, nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacağını ve ne gibi tarifelerle kullanıcılara sunulacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.teknosa.com/urunler/125070986/lg-e960-nexus-4-akilli-telefon Yorum Yaz
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The Anonymous 6 yıl en beğenilen
350 Dolarlık ürün... 615 lira ediyor... Amerikalılar bizden kat kat fazla maaş alıyor. Kat kat daha az harcıyor...
4 Yanıt Yanıtla +157
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FERFEROS 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Hala 1400 lira etmez diyenler var. Kaldırın başınızı da haberi bir daha okuyun cihaz tükendi yazıyor. Adam satmış bitirmiş hala inatla her yeni çıkan modelde bıdı bıdı eden adamlar ilk akıllı telefon çıktığından beri aynı şeyi yazıyor yenileyin artık şu kafaları. Yani herşey sizin gözünüzde işlemci ram ve hafıza kartından ibaret. Bu alet 1500 den de çıksaydı tükenirdi hızlı bitirmek için fiyatı normal tutmuşlar. Adamlar Google desteği olan bir telefon çıkartmışlar gelecekte de nexus platformuna doğru geçiş olacağına göre ve bu platform telefonu üreticiden bağımsız olarak güncellenir hale getirebileceğine göre ve fiyatı piyasadaki galaxy s3'ler seviyesinde olup ondan daha iyi donanımsal ve yazılıımsal özelliklere sahip olduğuna göre siz daha neyin ısrarını yapıyorsunuz etmez satmaz bilmem ne diye adam sattım bitirdim ikinciye dönüyorum diyor siz hala etmez gitmez bilmem ne bırakın artık laf konuşmak için konuşmayı yaa

Zaten senin gibi enayiler yüzünden 350 dolarlık cihaza 1400 lira istiyorlar. Ne yani fiyatın donanıma göre mi belirlenmesi mi gerekiyor? Sen bu kafayla 350 dolarlık cihaza 2000 TL'de verirsin.

DH MisafiriHala 1400 lira etmez diyenler var. Kaldırın başınızı da haberi bir daha okuyun cihaz tükendi yazıyor. Adam satmış bitirmiş hala ina...
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1 Yanıt Yanıtla +59
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Lepanto 6 yıl
1400 liraya sevinenler var yahu şaka gibi. Sözde bilinçli tüketicilerin olduğu bir forumdayız, burada bile ne kadar çok yolunacak kaz varmış. Buradakiler böyleyse dışarıdaki bu işleri takip etmeyen insanlar ne yapsın? Bu cihaz taş çatlasa 1200 lira eder, bir kuruş fazlası da etmez. Daha fazlası da bize sokulan kazıktır, vergi falan deyip tatmin etmeyin kendinizi! Neyse, bizim bu koyun tüketicilerimiz olduktan sonra, bu cihaz daha pahalıya da satılır, hiç şaşırmam. Sen eşşek olursan semer vuran çok olur...
1400 liraya sevinenler var yahu şaka gibi. Sözde bilinçli tüketicilerin olduğu bir forumdayız, burada bile ne kadar çok yolunacak kaz varmış. Buradakiler böyle...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Dwight Stifler 6 yıl
Ya adamlar hala fiyatını tartışıyor iphone 5 2000 deseler hemen alırlar nexusa gelince 800 lira etmezmiş
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Dogubey41 6 yıl
Nexus 360 euro tr de 1500 tl ye tükenmesi komik
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Dogubey41 6 yıl
Bu karşı çıkanlar bu cihazı tüketenler heralde bu cihaz1000 liradan fazla değil merak ediyorum devletimize bu tel kaç paradan giriyor aynı otomobilde olduğu gibi %110 lara varan vergi alınıyormu
ondan avrupada amerikada adam çok daha ucuZa en kral cep telefonunu taşıyıp en kral arabaya biniyor bunun suçlusu ne lg ne başkası kendi devletimiz
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furkan199815 6 yıl
Yine kendini bilincli sanan kullanicilar bizim gibi nexusculara laf ediyor bilmiyorum bu yaziyi kacinci defa yaziyorum.. Adreno 320 suan en iyi grafik islemcisi xperia zye asik olanlar vazgecsin icinde adreno 320 olmasina ragmen vice cityyi bile kasiyor nexus4 adreno320 ile tam optimizasyon saglamis note 2 galaxy s3u savunanlar adreno320 ile mali ayni keseye konulamaz mali adrenonun yanindan bile gecemez suan tum oyunlari aciyor olabilie seneye o telefonu oyunlari kasmasindan dolayi parcalayacaksiniz islemci icin lafa gerek yok kamera yeterli duzeyde hafiza yeterli duzeyde pil suresi gayet iyi ram icin soze gerek yok en son olarak s3 veya noteye 1500den fazla para sayan kullanicilar acaba nexus icin 1400 fazla mi size soruyorum
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mtyg 6 yıl
S3 500 euro iken türkiyede 1999 dan satılmaya başlandı. basit bir hesap yaparsak 799 tl havaya kalıyor. bu cihaz 350 dolardan satışa sunuldu 779 tl havaya kalıyor. s3 alan adama bir şey demiyorsunuz... sizler de pencereye kendi tarafınızdan bakıyorsunuz . tarafsız bakın. iphone a hiç girmiyorum bile . 650 dolarlık cihaz burda 3.300 den satışa başladı.
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Istanbullu Einstein 6 yıl
Tartışmalar yersiz.
Nexus, Adreno 320 ile Mali'den daha güçlü.
Yaşanan ısınma sorunu ve batarya sorunu 4.2.2 ile iyileştirildi artık ısınma az ve bataryası da bariz daha iyi.
Ekranı da çok gelişmiş, 2GB Ram'e de sahip ve benim için sınır boyut olan 4.7".

Öte yandan Smart stay, multiwindow, touchwiz ve sPen gibi özellik ve makyajları daha iyi donanım, yazılım desteği, kasılmama vb. ye tercih ederseniz başka.

Ancak şunu söyleyeyim, Nexus 4 doğal renkler gösteriyor. Kamerası da ekranı gibi, doğal. Note II daha canlı renkler veriyor ama gerçek değil. Bu da sizin seçiminize kalmış. Kısaca Multiwindow, S-Pen ve canlı/doğal olmayan renklerden hoşlanan biri Note II, donanım, hızlı yazılım desteği ve kasılmama gibi özelliklere ve doğal renklerden hoşlanan biri de Nexus 4 alabilir. Telefonları kötülemenize gerek yok, her biri sadece farklı istekler doğrultusunda oluşturulmuşlar.

P.S.: İkisinin de dokunmatiği, malzeme kalitesi vs. iyi zaten, bunu bir unsur olarak görmüyorum.
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atom-karınca 6 yıl
TheJudgé
1000 bilemedin en fazla 1100 TL olması gereken bi telefon için yeterince kazık bi fiyat bence .. 1400ü verdikten sonra bir ton alternatif var

mesela ne var?
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Gladiotürk 6 yıl
Almanya Saturn Fiyatları..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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__Nikolaus__ 6 yıl atom-karınca
genç_atomcu

TheJudgé

1000 bilemedin en fazla 1100 TL olması gereken bi telefon için yeterince kazık bi fiyat bence .. 1400ü verdikten sonra bir ton alternatif var


mesela ne var?

Bende cok merak ettım ne var ? Yazip gitmek yok , madem var soyle alternatifleri.

1500 s3
1600 note2
2000 iphone 5
1900 one x plus
xperia z muhtemel 2000 tl


Nexus bunlarin arasinda donanim olarak en iyisi ve en ucuzu. Note 2 en yakin alternatifi. Iphone 5 , farkli bir isletim sistemi onu degerlendirmeye almak sacmaydi ama dursun.

Gordugumuz uzere 1400 e alternatif yok.
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maniamaches 6 yıl
arkadaşlar ben telefonu bugün aldım 16gb lık 1400 tl teknosadan.Bazı arkadaşlar o para verilmez demiş evet verilmez keşke bizim ülkemizdede insanca bir fiyata gelsede o kadar vermesek.Fakat şunu söyleyeyim ne s3 ne htc one x alınmaz bana göre çünkü bir kere donanım olarak ikisindende üstün şu şekilde üstün yeni bir işlemci var ve bu işlemci o saydığım telefonlardan daha iyidir.başka bir artısı saf kan android olması yeterli değilmi sizce ? şimdi ben one x yada s3 alsam durmadan diken üstünde olucam yok işletim desteği gelicekmi faso fiso şuanda 4.2var benim cihazda siz düşünün:) evet malzeme biraz hassas çünkü arka yüzeyi cam fakat iphone deki gibi kırılgan saf cam değil o iğrenç plastik s3 ten kat kat tasarımı iyidir fakat htc onex e birşey diyemem :) kısacasıııı alınn derim çünkü 16 gb 1400 tl ve bu fiyat artıcak gibime geliyor cünkü bizim ülkemizi biliyoruz :)
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aceleciburak 6 yıl
Sony xperia Z de mart in ilk haftasi satista olacakmis duyurulur ... Nexus 4 yerine tercih edilebilecek bir cihaz sonuçta
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viper17 6 yıl aceleciburak
aceleciburak

Sony xperia Z de mart in ilk haftasi satista olacakmis duyurulur ... Nexus 4 yerine tercih edilebilecek bir cihaz sonuçta

Fiyatı 1400 mü olacak ? Hiç sanmıyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
selamlar, Nexus 4 Teknosa dan siparis verdim ve 3 gun içinde teslim edilecek denildi ancak şubat başında gönderilecek diye duzeltıldı.Tedarıkte problem oldugunu soyledıler.Nasıl iş anlamadım.
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Artyom1959 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

selamlar, Nexus 4 Teknosa dan siparis verdim ve 3 gun içinde teslim edilecek denildi ancak şubat başında gönderilecek diye duzeltıldı.Tedarıkte problem oldugunu soyledıler.Nasıl iş anlamadım.

stok yok hocam
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