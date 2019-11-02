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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alcatel 3088 hem tuşlu hem akıllı

    Alcatel 3088 tuşlu telefon modeli Facebook, WhatsApp gibi uygulamaları barındırıyor, 4G bağlantısını WiFi üzerinden paylaştırabiliyor ve Google Assistant özelliği mevcut.
    2 hf.
    2,7b
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    5
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Alcatel 3088 hem tuşlu hem akıllı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonlara ilgi duyuyor ancak tuş takımından da vazgeçemiyorsanız yavaş yavaş standart işletim sistemli telefonların da akıllanması sizi sevindirecektir. Özellikle KaiOS platformu sayesinde belirli uygulamalar cep telefonlarında da kullanılabiliyor.

    Alcatel 3088 özellikleri ve fiyatı

    Alcatel’in piyasaya sürdüğü Alcatel 3088 modeli standart bir cep telefonu ancak Facebook, WhatsApp, YouTube gibi uygulamaların yanında Google Assistant asistanına da tek tuşla ulaşabiliyorsunuz. Teknik detaylarda yer verilmese de Alcatel’in son dönem cep telefonlarında KaiOS işletim sistemini kullandığını biliyoruz. LTE ve WiFi desteği sayesinde uygulamaları akıcı kullanabiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda"

    2.4 inçlik ekranında 240x320 piksel çözünürlük sunan telefonda çift Cortex-A53 çekirdeği ve Mali T820 grafik birimi barındıran SC9820E yonga seti yer alıyor. Aslında sınıfının en güçlü telefonlarından birisi diyebiliriz. 512MB RAM yanında dahili belleği 32GB’a kadar arttırılabiliyor.

    Arka kısımda 2MP çözünürlüğünde kamera yazılım ile 3.2MP çözünürlüğüne arttırılabiliyor. Videolar ise 480p 30fps olarak kayıt edilebiliyor. 1530mAh kapasiteli batarya 300 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Alcatel 3088 modeli 599TL fiyat etiketine sahip.



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    SHADOW 2 hf. en beğenilen
    fiyati okuyana kadar her sey cok guzel gidiyodu
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    ffrisby 2 hf.
    N11.com sitesinde 599 TL üzerinden satış yapılıyor.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Nerede satıldığını da yazsaydınız keşke
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    renega 2 hf.
    Kamerası olmasa harika bir asker telefonu olabilirdi
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    innformatics 2 hf.
    Sinifinin en guclu cihazlarindan biri oldugu kismi iddali bir cumle olmus, dual core bir cihaz. KaiOS devices listesindeki cihazlar hemen hemen hepsi ayni ozellikte, sadece quad core islemci, 4gb dahili, 256/512mb ram ile one cikabilecek olan bir kac cihaz mevcut.

    50 eyrodan fazla para verilmez ki 99 eyroya kadar butce ile daha guclu ozelliklerde 3-5 inch ekranli android cihazlar mevcut.

    Bazi arkadaslar diyebilir; "Hitap ettigi kitle", bla bla...

    Farkli olabilir fakat donanim ozelliklerine gore fiyatlari yuksek.

    Ben hala bekliyorum, candy bar orta seviye donanim ozelliklerine sahip, kamerasi guzel kucuk cihazlari, soyle Motorola Pro Plus tadinda.
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    SHADOW 2 hf. en beğenilen
    fiyati okuyana kadar her sey cok guzel gidiyodu
    Yanıtla +5
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