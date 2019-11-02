Alcatel 3088 hem tuşlu hem akıllı

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Akıllı telefonlara ilgi duyuyor ancak tuş takımından da vazgeçemiyorsanız yavaş yavaş standart işletim sistemli telefonların da akıllanması sizi sevindirecektir. Özellikle KaiOS platformu sayesinde belirli uygulamalar cep telefonlarında da kullanılabiliyor.

Alcatel 3088 özellikleri ve fiyatı

Alcatel’in piyasaya sürdüğü Alcatel 3088 modeli standart bir cep telefonu ancak Facebook, WhatsApp, YouTube gibi uygulamaların yanında Google Assistant asistanına da tek tuşla ulaşabiliyorsunuz. Teknik detaylarda yer verilmese de Alcatel’in son dönem cep telefonlarında KaiOS işletim sistemini kullandığını biliyoruz. LTE ve WiFi desteği sayesinde uygulamaları akıcı kullanabiliyorsunuz.

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2.4 inçlik ekranında 240x320 piksel çözünürlük sunan telefonda çift Cortex-A53 çekirdeği ve Mali T820 grafik birimi barındıran SC9820E yonga seti yer alıyor. Aslında sınıfının en güçlü telefonlarından birisi diyebiliriz. 512MB RAM yanında dahili belleği 32GB’a kadar arttırılabiliyor.

Arka kısımda 2MP çözünürlüğünde kamera yazılım ile 3.2MP çözünürlüğüne arttırılabiliyor. Videolar ise 480p 30fps olarak kayıt edilebiliyor. 1530mAh kapasiteli batarya 300 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Alcatel 3088 modeli 599TL fiyat etiketine sahip.