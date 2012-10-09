LG Nexus görüntülendi





Google ve LG'nin üzerinde çalıştıkları Nexus serisine mensup akıllı telefona ait görüntüler bugün internette yayınlandı. İlk olarak xda-developers sitesinde görünen aygıtın bu görsellerde geliştirme çalışmaları tamamlanmamış olan bir ünitesi sergileniyor. E960 model numaralı ve Mako kod adlı LG Nexus, daha sonra bir Rusça forumda tasarımın sonlandırılmaya yakın olduğu bir prototipinin fotoğrafları sayesinde detaylandı. Güney Koreli üreticinin Optimus G modelinden çok daha farklı bir dizayn anlayışının benimsendiği Mako, farklı bir işlemeyle göz alıcı hale getirilen arka kapağının yanı sıra önceki yıl satışa sunulan Samsung Galaxy Nexus'tan da bazı izler taşıyor.

Mako kod adlı mobil cihaza ait NenaMark test sonucu sayesinde WXGA (1280 x 768 piksel) çözünürlüklü bir ekran ve yeni nesil Adreno 320 grafik birimine sahip bir Qualcomm Snapdragon çipsete sahip olduğu doğrulanan LG Nexus, muhtemelen dört Krait işlemciyle donatılan 1.5GHz hızındaki Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 yongasını bünyesinde barındıracak. Android 4.1.2 Jelly Bean sürümüyle listelenen telefonun geliştirme çalışmaları tamamlanan Android 4.2 ile piyasaya sürülmesi, 8MP kamera, 2GB RAM, True HD IPS+ ekran ve LG'nin enerji tasarrufu sağlayan yeni pil teknolojisine sahip olması bekleniyor.

AndroidAndMe sitesinin kaynakları tarafından da onaylanan fotoğraflardaki cihazın son kullanıcıya hazır sürümünde, arka kapağın dört renkli bir X harfiyle süsleneceği bildiriliyor. Bu logo, Nexus programının artık donanım üzerinde de etkili hale gelmeye başladığının önemli bir göstergesi olacak. Optimus G ile E960 Mako arasındaki tasarım farklılıkları da bunu açıkça ortaya koyuyor. Dolaşım butonlarının ekran üzerinde konumlandığı Mako'nun Ekim ayı sonuna kadar resmen tanıtılacağı tahmin ediliyor.













http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5108729&p=41554743