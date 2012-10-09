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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Nexus görüntülendi

6 yıl
7,9b
1
60
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG Nexus görüntülendi
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Google ve LG'nin üzerinde çalıştıkları Nexus serisine mensup akıllı telefona ait görüntüler bugün internette yayınlandı. İlk olarak xda-developers sitesinde görünen aygıtın bu görsellerde geliştirme çalışmaları tamamlanmamış olan bir ünitesi sergileniyor. E960 model numaralı ve Mako kod adlı LG Nexus, daha sonra bir Rusça forumda tasarımın sonlandırılmaya yakın olduğu bir prototipinin fotoğrafları sayesinde detaylandı. Güney Koreli üreticinin Optimus G modelinden çok daha farklı bir dizayn anlayışının benimsendiği Mako, farklı bir işlemeyle göz alıcı hale getirilen arka kapağının yanı sıra önceki yıl satışa sunulan Samsung Galaxy Nexus'tan da bazı izler taşıyor.
Mako kod adlı mobil cihaza ait NenaMark test sonucu sayesinde WXGA (1280 x 768 piksel) çözünürlüklü bir ekran ve yeni nesil Adreno 320 grafik birimine sahip bir Qualcomm Snapdragon çipsete sahip olduğu doğrulanan LG Nexus, muhtemelen dört Krait işlemciyle donatılan 1.5GHz hızındaki Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 yongasını bünyesinde barındıracak. Android 4.1.2 Jelly Bean sürümüyle listelenen telefonun geliştirme çalışmaları tamamlanan Android 4.2 ile piyasaya sürülmesi, 8MP kamera, 2GB RAM, True HD IPS+ ekran ve LG'nin enerji tasarrufu sağlayan yeni pil teknolojisine sahip olması bekleniyor.
AndroidAndMe sitesinin kaynakları tarafından da onaylanan fotoğraflardaki cihazın son kullanıcıya hazır sürümünde, arka kapağın dört renkli bir X harfiyle süsleneceği bildiriliyor. Bu logo, Nexus programının artık donanım üzerinde de etkili hale gelmeye başladığının önemli bir göstergesi olacak. Optimus G ile E960 Mako arasındaki tasarım farklılıkları da  bunu açıkça ortaya koyuyor. Dolaşım butonlarının ekran üzerinde konumlandığı Mako'nun Ekim ayı sonuna kadar resmen tanıtılacağı tahmin ediliyor. 

LG Nexus görüntülendi
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LG Nexus görüntülendi
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LG Nexus görüntülendi
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http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5108729&p=41554743 Yorum Yaz
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the_alien89 6 yıl en beğenilen
galaxy nexus kullanıyorum ve tasarımı hoşuma gidiyor. bu LG nexus da gayet hoş olmuş. özellikleri de yazıldığı gibi olursa alınası bir cihaz olur..
1 Yanıt Yanıtla +11
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WoXeD 6 yıl
multiTYRT
samsungdan adam olmayacağını anlayınca LG ye geçtiler
[font=Microsoft Sans Serif]the bomb has been planted

bu sene 5 firmayada yaptırıyor google.yani sadece lg çıkartmayacak.hiçbişey takip etmiyorsunuz bari susun be...
multiTYRTsamsungdan adam olmayacağını anlayınca LG ye geçtiler[font=Microsoft Sans Serif]the bomb has been planted...
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Guest-F8946C419 6 yıl
Arkada boş kalan yerleri lorem ipsum ile doldursalarmış bare.

Şaka bir yana tasarımı fazla fark yok ama arka kapak tasarımı çok hoş bence.
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ALBAY 6 yıl
ekran kaç inç be mi göremedim?
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MattPegasus 6 yıl
Arkda taraf HDD'ime benziyor.
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Brky 6 yıl
pmdas
LG yazılım desteği çok zayıf ürünü aldığınız gibi kullanmka zorunda kalabilirsiniz. Diğer markalarda çeşitli romlar ve updateler olmasına rağmen LG yerinde sayıyor.

Fenerli olduğun her halinden belli oluyor.
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t-miharbi 6 yıl
Fenerli olduğum halimden bellide mesajla bağdaştıramadım
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla tahminime göre yarım saat bir saat sonra bu konu da Apple-iPhone kavgasına döner. :))
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Aseudra 6 yıl
Cihaz hoşuma gitti.Telefon ihtiyacım olursa deneyebilirim.
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OverClocK1ng 6 yıl
web101
Ne iğrenç tasarım o öyle Sony xperia tasarımcılarını görebilme imkanım olsa sihirli ellerinden öperim yeminle

Sony Xperia tasarımcıları "Sinirli" Elleriyle sana sağlam bir tokat çakmasın OlmBakGit diye.

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This is it 6 yıl
incelik 7-8 mm arasi olursa cok satar.
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t-miharbi 6 yıl
LG yazılım desteği çok zayıf ürünü aldığınız gibi kullanmka zorunda kalabilirsiniz. Diğer markalarda çeşitli romlar ve updateler olmasına rağmen LG yerinde sayıyor.
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hollowman_ 6 yıl
lg optimus g den daha şık olmuş sankim. tasarım ve malzeme kalitesi çok iyi görünüyor. bekliyoruz.
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saltooo 6 yıl
herşeyiyle güzel bir cihaz olmuş
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FERFEROS 6 yıl
Çok şık olmuş. Ekran üzerindeki tuşlarla deneyimim olmadı . Ama söyle bir güzelliği var. Eğer 3 tuş yeterli gelmezse yandaki boşluklara ek tuşlar ekleyebilmemiz. (Tabi Rootlu olmak şart:) )
Bana kalırsa ekranın altındaki boşluk biraz azaltılsa daha iyi olurmuş. Belki tek elle kullanım rahat olsun diye böyle yapmışlardır.
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fujhen 6 yıl

quote:

Orijinalden alıntı: fujhen

Ya arkadaslar ben amerikadayim ve galaxy nexus almayı planlıyordum. Sonra bunu görünce bekleyeyim dedim çünkü androidandme sitesi(en yeni haberler oraya düşüyor) fiyatının galaxy nexusla aynı olacağını yazdı. Ama sizce olma imkanı var mı? Adreno 320, snapdragon s4 falan... Galaxy nexus kilitsiz 350 dolar burada

350$ olacağını sanmıyorum, Galaxy Nexus'un çıkış fiyatıyla aynı fiyattan çıkabilir yani geçen sene piyasaya girdiği fiyattan. Aynı fiyat ile bunu kastetmiş olabilirler. 350$ olursa güzel olur ama dediğim gibi pek ihtimal vermiyorum.


Ayni fiyat cumlesi soyle idi: "8gb icin 300 dolar 16gb icin 350 dolar olacagi tahmin ediliyor". Ama ben de acikcasi bu islemci ve grafik birimiyle o fiyattan cikacagini tahmin etmiyorum.

Bir de kamerada iyilestirme var deniyor ama androidandme'de bu telefonla cekilen resimler var pek bir gelisme yok acikcasi.

Sunun fiyatini bir aciklasalar ona gore karar versem ben de.
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exoss 6 yıl
harika gozukuyo :)
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alp0007 6 yıl
Ön yüz tasarımı sıradan, arka yüz tasarımı farklı ve bayanlarında seveceği gibi olmuş olarak değerlendiriyorum.
LG Google işbirliği ile kullanıcıların yazılım desteği eksikliği kanaatini yok edebilecek çok önemli bir adım atmış oldu.
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