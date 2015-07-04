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LG Nexus tamamen yeni bir cihaz olabilir

3 yıl
6,8b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Nexus tamamen yeni bir cihaz olabilir

Google'ın Nexus programı kapsamında iki kez işbirliği yaptığı LG, hatırlanacağı üzere o dönem ki amiral gemi modellerini temel alan cihazlar hazırlamayı tercih etmişti. Ancak firmanın bu kez tamamen yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı gündeme geldi. 

Bu yıl Nexus akıllı telefon programında LG ve Huawei ikilisinin olacağı iddia ediliyor. LG'nin geliştireceği cihaz Nexus 5 2015 adını alırken, Huawei de kendi çizgisinde yeni bir Nexus akıllı telefonu hazırlıyor. 

İddialara göre LG, yeni Nexus telefonu için şimdiye kadar piyasaya çıkmamış bir prototip tasarımı temel alacak. 5.1 veya 5.2 inçlik bir ekrana sahip olacak bu cihaz haliyle LG'nin mevcut telefonlarından farklı bir tasarıma sahip olacak. 

Bununla birlikte donanım tarafında cihazın LG G4 ile benzer özellikler taşıyabileceği düşünülüyor. Snapdragon 808 yongaseti, 3GB RAM, 32GB dahili kapasite, 16MP çözünürlüğünde kamera bunlar arasında yer alıyor.

Huawei'nin sahneye asıl bir oyuncu ile çıkacağı da net değil. Ancak P8 veya Mate 7 gibi modellerde izlenen tasarım çizgilerinin bu modelde de yer alacağı ve 5.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddialar arasında. Yani bu yıl ki Nexus cihazları geçen yıl ki Nexus 6'dan küçük olacak gibi görünüyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/07/lgs-2015-nexus-to-be-based-off-an-unreleased-protoype.html Yorum Yaz
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ufuk kumanova 3 yıl en beğenilen
Bi zahmet küçük olsun.
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Tensi 3 yıl
Sony Xperia X3 Compact gibi birsey olsa keske. Buyuk batarya, ideal olculer, IP68, gereksiz yuksek cozunurlukte olmayan HD ekran (hem fiyati dusurur hem de az pil kullanimi icin), LG G3 kalitesinde bir arka kamera, genis acili selfie kamerasi, cok ust seviye olmayan islemci (yine batarya ve fiyat). Kablosuz sarj gereksiz mesela, fiyati dusurmek icin olmasa da olur. Bende Nexus 4 var, kablosuz sarj cihazi da var ama ise yaramiyor gercekten. Ipincecik olmasin, icindeki pil 5.000 mA olacaksa 10 mm tel kullanirim diyecek kullanicilarin buyuk kismi. Hem kamera icin gerekli olan kisim da cikinti yapmaz. :D Google boyle telefon uretsin yok satar.
Sony Xperia X3 Compact gibi birsey olsa keske. Buyuk batarya, ideal olculer, IP68, gereksiz yuksek cozunurlukte olmayan HD ekran (hem fiyati dusurur hem de az p...
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1BilimAdamı 3 yıl
5inç ekran altı satılan telefon rakamı büyük ekranlara göre çok daha fazla ama nedense şirketler diretiyor ekran boyutlarını büyütmek için.Bence 4.7inç en ideali.
5inç ekran altı satılan telefon rakamı büyük ekranlara göre çok daha fazla ama nedense şirketler diretiyor ekran boyutlarını büyütmek için.Bence 4.7inç en idea...
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ali guler 3 yıl
Hepsinden önemlisi fiyat yeni vergilerle araba parası olur bu gidişle üst segment
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hey 3 yıl
Bu telefonlarin cilginligi nereye kadar? Ciktigindan beri nexus 5 kullaniyorum gecmisten cok farkli marka model kullanip her seferinde memnuniyetsizlik sonucun bir baska modele gecmistim ama nexus5 ten sonra bir daha hic yeni telefona gecme istegim olmadi halen de yok, cunku akicilikta ustune yok, dogru kullanirsaniz halen 18-24sa sarj suresini veriyor, kamerasi ihtiyaclari gideriyor vsvs... Ozellikle genclere onerim telefondan alacaginiz mutlulugu baska hobilere yoneltin
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_botturgec_ 3 yıl
Yeni Nexus'un gelecek olması çok sevindirici haber. Lg ve Huawei'den gelecek olması da ülkemizde de satılacağı anlamına geliyordur umarım
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igocebe 3 yıl
Sony yapsın bence. Sony, kalite demektir.
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beter.böcek 3 yıl
nexus serisinde lg ve samsung u gorduk,sony ve htc de bu ise el atmali artik,kalitelerini konusturmalilar.
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Mağdur Adam 3 yıl
KIM NE DERSE DESIN VESTEL VENUS
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BekirHan 3 yıl
Demekki nexus 5' i elden çıkarmanın zamanı geliyor yavaş yavaş. Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 5 derken seriye devam. Bu seri beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Özellikle yazılımsal güncellik olarak. Ama tek handikapı şahsen 4,7" gibi bir boyutta gelmeyecek olması. Zaten Huawei büyük bir phablet yapacaksa en azından daha küçük boyutta performans odaklı bir cihaza yönelinebilirdi. Hayırlısı...
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Halit Ulusoy 3 yıl
her şey yalan nexus gerçek saygılar
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darkest earth 3 yıl
Çıkarsın bakalım telefonu satar ona geçeriz direk.
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FantomİçinF 3 yıl
808 kullanmaları daha iyi olur hem az daha düşük bir model, dusuk fiyat getirir. Zaten agir yük altında 810 a dönüşüyor
pili sağlam koysun, iyi bir kamera ve hd ekran. G2 yi satar onu alirim. Gerçi 5.1 ekrana hd iyi olmaz fhd olur, fhd olsun o
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