LG Nexus tamamen yeni bir cihaz olabilir

Google'ın Nexus programı kapsamında iki kez işbirliği yaptığı LG, hatırlanacağı üzere o dönem ki amiral gemi modellerini temel alan cihazlar hazırlamayı tercih etmişti. Ancak firmanın bu kez tamamen yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı gündeme geldi.





Bu yıl Nexus akıllı telefon programında LG ve Huawei ikilisinin olacağı iddia ediliyor. LG'nin geliştireceği cihaz Nexus 5 2015 adını alırken, Huawei de kendi çizgisinde yeni bir Nexus akıllı telefonu hazırlıyor.





İddialara göre LG, yeni Nexus telefonu için şimdiye kadar piyasaya çıkmamış bir prototip tasarımı temel alacak. 5.1 veya 5.2 inçlik bir ekrana sahip olacak bu cihaz haliyle LG'nin mevcut telefonlarından farklı bir tasarıma sahip olacak.





Bununla birlikte donanım tarafında cihazın LG G4 ile benzer özellikler taşıyabileceği düşünülüyor. Snapdragon 808 yongaseti, 3GB RAM, 32GB dahili kapasite, 16MP çözünürlüğünde kamera bunlar arasında yer alıyor.





Huawei'nin sahneye asıl bir oyuncu ile çıkacağı da net değil. Ancak P8 veya Mate 7 gibi modellerde izlenen tasarım çizgilerinin bu modelde de yer alacağı ve 5.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddialar arasında. Yani bu yıl ki Nexus cihazları geçen yıl ki Nexus 6'dan küçük olacak gibi görünüyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/07/lgs-2015-nexus-to-be-based-off-an-unreleased-protoype.html