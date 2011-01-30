LG Optimus 2X ve Optimus Black için Almanya'da 499 Euro'dan ön sipariş alınıyor

LG Mobile'ın 2011 yılına damgasını vurması beklenen Android işletim sistemli modellerinden Optimus 2X ve Optimus Black için Almanya'da Amazon tarafından şimdiden ön sipariş alındığı ortaya çıktı.

499 Euro'luk fiyat etiketine sahip akıllı telefonlardan Optimus 2X (Optimus Speed), Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor ve Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformundan (2 x 1 GHz ARM A9) güç alarak LG'nin en güçlü modelleri arasına giriyor. Tegra 2 platformunun yanı sıra 4.0 inç boyutlu WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili bellek ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera gibi özellikler sunan telefon 1080p çözünürlüğünde videolar kaydedebilmekte.

LG Optimus Black'in ise en iddialı olduğu alan ise dokunmatik ekranı. LG'nin ''Nova'' olarak isimlendirdiği dokunmatik ekran 700 nit parlaklık iddiası taşımakta.