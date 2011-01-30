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LG Optimus 2X ve Optimus Black için Almanya'da 499 Euro'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Optimus 2X ve Optimus Black için Almanya'da 499 Euro'dan ön sipariş alınıyor
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LG Mobile'ın 2011 yılına damgasını vurması beklenen Android işletim sistemli modellerinden Optimus 2X ve Optimus Black için Almanya'da Amazon tarafından şimdiden ön sipariş alındığı ortaya çıktı.

499 Euro'luk fiyat etiketine sahip akıllı telefonlardan Optimus 2X (Optimus Speed), Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor ve Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformundan (2 x 1 GHz ARM A9) güç alarak LG'nin en güçlü modelleri arasına giriyor. Tegra 2 platformunun yanı sıra 4.0 inç boyutlu WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili bellek ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera gibi özellikler sunan telefon 1080p çözünürlüğünde videolar kaydedebilmekte.

LG Optimus Black'in ise en iddialı olduğu alan ise dokunmatik ekranı. LG'nin ''Nova'' olarak isimlendirdiği dokunmatik ekran 700 nit parlaklık iddiası taşımakta.

LG Optimus 2X ve Optimus Black için Almanya'da 499 Euro'dan ön sipariş alınıyor
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DH Misafiri 7 yıl
lg optimuz p970 şuan almanyada nekadar. bilen varmı ?? acil gerekiyo
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DH Misafiri 8 yıl
abi lg optimus 2x süper bi telefon bi kere ben amzon.de bulunan başka bi telefonla oranlama yaptım fiyatı türkiyed 1200 tl civarı böyle bir telefon için çok iyi bi fiyat telefonda oyun oynamak istyenler için harikaaaaa zaten işletim sistemininde android olması nedeniyle çok da oyun çıkıcaktır bu telefona
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hamann7725 8 yıl
Optimus 2X yalnız iki model olarak geçiyor. Optimus 2X ve Optimus 2X SU660 .Aralarında birkaç fark var ama en önemlisi ekran gibime geliyor çünkü SU660 için IPS diyor öte yandan SU660 da TDMB Mobil TV var ama Türkiye'de altyapısı olmadığı için sevinmeye gerek yok herhalde. 3G de ise gönderme aynı, sadece indirme 2X te 10.2 mbps SU660 ta ise 7.2 mbps. 3G hızları aynen şu örneğe benziyor: Arabanın ibresinini 280 ile 300 göstermesi arasında pek fark yok yap(a)mayacak olduktan sonra... Bu arada tip olarak 2X biraz daha güzel gibi yani SU660 ta alt taraf biraz enteresan kaçmış :) Karşılaştırma burada: gsmarena.com/...
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vehbi 8 yıl
Ne fark var bu ikisi arasında?
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sangreal_1905 8 yıl
keşke optimusd blackın tasarımı 2x dede olsaymıs
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HumWE 8 yıl
güzel telefon almayı düşünüyorum ancak bekledikçe sıkıldım htc lere gözüm kaymaya başladı...
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MegaWolt38 8 yıl
Bu telefon hem galaxy nin hem iphone un eline veriyor.. merak eden açsın youtube yi baksın..
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L.o.T.u.S 8 yıl
MegaWolt38

Bu telefon hem galaxy nin hem iphone un eline veriyor.. merak eden açsın youtube yi baksın..


Bak bakalım kim kime ne veriyor.

http://www.youtube.com/watch?v=NSuRwn1RBPM
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Batuist 8 yıl
zaten lg'nin en iyi olduğu konulardan biri ekran..!! iphone4ünde mükemmel ekranını üretiyor.. artık kendi telefonlarına da benzer güzellikler yapsın yani..!!
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özkan1616 8 yıl

Batuist
zaten lg'nin en iyi olduğu konulardan biri ekran..!! iphone4ünde mükemmel ekranını üretiyor.. artık kendi telefonlarına da benzer güzellikler yapsın yani..!!

Iphone 4 un ekranini samsung uretiyor bilmiyorsan sallama
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aspirin_00 8 yıl
almanyada n97 300 euro seviyelerinde buradaki fiyatını bilmiyorum ona göre kıyaslama yaparsınız artık bu arada unutmadan bir monitorde hdmi çıkışı oldugunda 100 tl en az gümrük verigis uygulanıyor bu cep telefonlarında da bu uygulamadna geçer mi bilmiyorum ama geçerse incik boncuktan vergiler mergiler burada 1700 tl gider gibime geliyor alanlara şimdiden hayırlı olsun ben 4 çekirdeklisini bekleyeyim
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deniz_sea 8 yıl
buraya ne zaman gelir acep ve fiyat ne olur acaba
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trakya1923 8 yıl

deniztoyota

buraya ne zaman gelir acep ve fiyat ne olur acaba



hocam avrupada satışa çıktıktan sonra max 1-2 haftaya forumumuza gelir fiyatıda +100€ civarı oynar oda foruma getiren arkadaşımızın komisyonu olur . pasaport kayıt yaptırırsınız kullanmaya başlarsınız .

ama yok ben kvk garantili istiyorum derseniz 1-2 ay beklersiniz tahminen +1500-2000 tl arası bir ücret ödeyip alırsınız.
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